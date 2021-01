Espanjassa satanut enemmän lunta kuin vuosikymmeniin – autoja jäänyt jumiin moottoriteille ja Madridin lentokenttä suljettu

Punaisen ristin työntekijät ovat jakaneet ruokaa teille jumiin jääneille autoilijoille. Useisiin maakuntiin on annettu varoituksia lumisateiden ja kylmien lämpötilojen vuoksi.

Filomena-myrsky on moukaroinut Espanjaa voimakkailla lumisateilla ja pakkasasteilla torstaista lähtien.

Perjantain lumisateet ovat muun muassa vanginneet satoja ihmisiä autoihinsa kesken matkanteon ja pakottaneet Madridin lentokentän sulkemaan toimintansa ainakin lauantaiaamuun saakka, kertoo uutistoimisto Reuters (siirryt toiseen palveluun).

Paikallisten viranomaisten mukaan ajoneuvoja jäi lumeen jumiin yli neljälläsadalla tieosuudella. Punaisen ristin avustustyöntekijät ovat tuoneet jumissa oleville rekkakuskeille ruokaa.

Ihmisiä pyydettiin välttämään tarpeetonta matkustamista lumisateen vuoksi.

– Olin ajamassa katsomaan sairaalassa olevaa miestäni ja nyt olen ollut täällä jumissa yli kolme tuntia. Matkan pitäisi kestää viisitoista minuuttia, kertoi autossaan istunut nainen televisiokanava RNE:lle Reutersin mukaan.

Lumisateet ovat hankaloittaneet myös Madridin Barajasin lentokentän toimintaa sekä sulkeneet junayhteyksiä.

– Epäsuotuisien sääolosuhteiden vuoksi lentoja ohjataan muualle Madrid Barajasin lentokentältä. Kysy lentoyhtiöltäsi lentosi tilannetta, kirjoittaa Espanjan lentokenttiä hallinnoiva Aena Twitterissä.

Ihmiset työnsivät lumihankeen juuttunutta bussia liikkeelle Madridissa. Rodrigo Jimenez / EPA

Lumisateet ovat pahimmat vuosikymmeniin, kertoo Espanjan suurin sanomalehti El País (siirryt toiseen palveluun). Kymmenen maakunnan alueella on ennustettu satavan vielä yli 20 senttimetriä lisää lunta. Alueille on julistettu niin sanottu punainen hälytys, mikä on kolmiportaisen asteikon ylin taso.

19 muuhun maakuntaan on annettu toiseksi ylin oranssi hälytys lumisateiden ja kylmien lämpötilojen vuoksi. Kaikkiaan 36 maakuntaan on annettu jonkinlainen hälytys.

Lumisateiden lisäksi espanjalaisia varoitetaan kovista vesisateista.

Lumisateet myös ilahduttaneet

Paikalliset ovat osanneet ottaa poikkeuksellisesta tilanteesta myös ilon irti.

– Tulin ulos katsomaan ja nauttimaan lumesta. Näinä päivinä on kovin vähän muuta tekemistä pandemian vuoksi, kertoi 24-vuotias Juan Jose Reutersille Madridissa.

Viestipalvelu Twitterissä on myös kiertänyt esimerkiksi video miehestä, joka ajelee koiravaljakolla pitkin Madridin katuja.

Espanjassa mitattiin uusi kylmyysennätys torstaina, kun lämpötila putosi 35 pakkasasteen alapuolelle maan pohjoisosassa. Ennustusten mukaan lumikuorma saattaa kasvaa paikoitellen lähes puolimetriseksi viikonlopun aikana.

Lähteet: Reuters, El País