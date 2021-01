Purkutaide valtasi hotelli Helkan: remontissa oleva hotelli täyttyi tägeistä, graffiteista ja maalauksista

Hotelli Helkan kolmeen kerrokseen on tehty maalauksiia seiniin käytäville, auloihin ja hotellihuoneisiin. Seinämaalausten lisäksi esillä on myös tauluja. Kuvassa Jukka Hakasen töitä.

Hotelli Helkan kolmeen kerrokseen on tehty maalauksiia seiniin käytäville, auloihin ja hotellihuoneisiin. Seinämaalausten lisäksi esillä on myös tauluja. Kuvassa Jukka Hakasen töitä. Kristiina Lehto / Yle

Tavoitteena on, että muutkin kuin hotellivieraat näkisivät taideteokset.

Helsingin ydinkeskustassa hotelli Helkassa on maalauksia, jotka näillä tiedoin jäävät väliaikaisiksi. Osin sama purkutaideryhmä, joka teki töitä suosittuun Keravan purkukuntoiseen kerrostaloon, on tehnyt töitä myös helsinkiläishotelliin.

Hotellia ei pureta, mutta sitä remontoidaan. Hotelli Helka pyysi purkutaidetta tekeviä yhteistyöhön alkusyksystä.

– Tämä on näyttelykokonaisuus, mutta puhumme tästä valtauksena, koska tämä on normaalin konseptin ulkopuolella, sanoo Purkutaide-ryhmän vetäjä Jouni Väänänen.

Väänänen uskoo, että taustalla on hotelli Helkan kiinnostus yleisestikin taiteeseen ja designiin. Helkan aulassa on muun muassa taidegalleria jo entuudestaan.

Graffititaiteilija Tommi Mustaniemi, taiteilijanimeltään Sellekhanks, toteutti oman hotellihuoneensa graffiteilla. Kristiina Lehto / Yle

Töitä kubrickmaisessa tunnelmassa

Purkutaidetta on ollut tekemässä useita taiteilijoita. Helkassa on hyödynnetty samaa ideaa monipuolisuudesta kuin Taiteentalossa Keravalla.

– Meillä on täällä tusinan verran taiteilijoita mukana tästä Purkutaide-kollektiivista. Löytyy eri tyylisuuntien edustajia ja eri työvälineiden mestareita, sanoo graffititaiteilija Tommi Mustaniemi. Hänen taiteilijanimensä on Sellekhanks.

Mustaniemi teki omia töitään pitkiä työpäiviä vajaan kuukauden ajan. Yöllä saattoi mennä helposti pikkutunneille: kahteen, kolmeen tai neljään.

Hänestä tyhjässä hotellissa oli jotain yhdysvaltalaisen ohjaajan Stanley Kubrickin elokuvien tunnelmaa.

– Kyllä se oli aika absurdi tilanne. Pitkiä käytäviä ja varsinkin, kun työskentelimme aika myöhään, tuli sellainen kubrickmainen fiilis. Kun olet tehnyt taidetta useita tunteja ja lähdet hiippailemaan huonetta kohden, niin kyllä siinä aika hyvät sävärit tuli välillä, Mustaniemi kertoo.

Helkassa kuusi hotellihuonetta on saanut uuden ilmeen kunkin taitelijan oman näkemyksen mukaisesti. Taitelija Sheikin purkutaideteos High of life. Kristiina Lehto / Yle

Mustaniemen mukaan paikalla ei kuitenkaan ole näkynyt kolmipyöräisellä ajavaa pikkupoikaa tai kaksostyttöjä.

– Selvittiin vähällä, sanotaan näin, hän toteaa.

Sen sijaan Väänänen kaipailee vielä kolmipyöräistä.

– Ei ole näkynyt, mutta Facebookin marketplacesta yritin löytää sellaista kolmipyöräistä täällä käytävillä kuvattavaa videota varten. Voi olla, että tämä vielä toteutetaan, Väänänen sanoo.

Graffititaiteilija Tommi Mustaniemi, taiteilijanimeltään Sellekhanks, halusi huoneeseen katumaisen tunnelman. Kristiina Lehto / Yle

Tägejä jopa 500

Taidetta on nyt tehty hotellin kolmeen kerrokseen: neljänteen, viidenteen ja kuudenteen. Maalauksia on auloissa, käytävien seinillä ja kuudessa hotellihuoneessa. Seinillä on myös tauluja.

Jokainen taiteilija on saanut toteuttaa huoneen omalla tavallaan.

– Otin graffititaiteilijalle herkullisen lähestysmistavan. Tukotin kokonaisen huoneen graffitiestetiikalla. Minun tägiä löytyy varmaan neljä-viisisataa kertaa, Mustaniemi sanoo.

Mustaniemen ideana on ollut tila, joka on ollut jo kymmenen vuotta katuevoluution kohteena. Sieltä löytyy graffiteja, tägejä, kulumaa, sään pieksämiä seiniä kuin nopeutettua korroosiota katukuvassa.

– Ajatuksenani oli, että kun astut hotellihuoneeseen, unohdat olevasi hotellissa. Olet enemmän kuin kujalla tai kadulla tai jossain ulkona, Mustaniemi kuvailee.

Mustaniemen työ on kuudennessa kerroksessa.

Taiteilija Jukka Metsäahon eli Jugix2 tekemä orkideamaalaus Hotelli Helkan yhdessä maalatuista huoneista. Kristiina Lehto / Yle

Fotorealismia ja projektin johtamista

Taideprojektia vetäneellä Väänäsellä on kaksi isoa maalausta neljännen kerroksen aulan seinässä sekä muutamia tauluja.

– Tällä kertaa omissa töissäni mennään fotorealismin maailmassa, mutta tällaisessa projektissa keskityn pääosin projektin vetämiseen. Taiteilijuus tulee toisella sijalla, niin mukavaa kuin se onkin, Väänänen sanoo.

Näyttely on esillä puolisen vuotta. Väänänen uskoo, että jotain siitä jää kuitenkin myös hotelliin sen jälkeen.

– Kyllä siitä on jonkinlaisia keskusteluja käyty hotelli Helkan johtajiston kanssa. Pidän epätodennäköisenä, että meidän kädenjälki katoaisi täältä ihan kokonaan. Jokin muisto varmasti meistä jää ja katsotaan, jos saadaan jotain pysyvämpääkin yhteistyötä, Väänänen toteaa.

Tavoitteena on, että muutkin kuin hotellivieraat näkisivät töitä koronarajoitusten keventyessä. Esimerkiksi katsomaan voisi päätä pienryhmissä.

– Vaikka parikymmentä ihmistä parin tunnin välein tai muuta vastaavaa, Väänänen sanoo.

Hotelli on tällä hetkellä kiinni. Se avautuu jälleen ensi viikolla, 14. tammikuuta.

Taitelija Joonas Koposen purkutaidetyö hotelli Helkassa. Kristiina Lehto / Yle

