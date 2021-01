Tappelijat heiluivat käsiaseiden kanssa Jyväskylän keskustassa, seitsemän kiinni – "Jostain vakavammasta siinä on ollut kyse", toteaa poliisi

Kaksi henkilöä on tunnustanut käsiaseiden hallussapidon.

Jyväskylän yläkaupungilla sattui perjantaina välikohtaus, jossa oli mukana kaksi käsiasetta. Poliisi otti selkkauksen takia kiinni seitsemän henkilöä.

Tapahtumat ovat nyt suurin piirtein poliisin tiedossa ja kaksi henkilöä on tunnustanut käsiaseiden hallussapidon.

– Vaikuttaa siltä, että tämä on ollut kiinniotettujen välinen pikku nahistelu. Syytä en osaa sanoa. Jostain vakavammasta jutusta siinä on ollut kyse, koska henkilöillä on ollut ampuma-aseita, rikoskomisario Veli-Pekka Välisaari sanoo.

Selkkaus ei aiheuttanut vaaraa sivullisille eikä kukaan loukkaantunut.

Ampuma-aserikoksia ja laittomia uhkauksia

Poliisi hälytettiin tappelun takia jyväskyläläisen ravintola Ylä-Ruthin eteen perjantaina puolenpäivän aikaan. Osalliset ehtivät poistua paikalta ennen poliisin tuloa, mutta virkavalta sai paikalta poistuneiden autojen rekisteritunnuksia selville, Välisaari kertoo.

Poliisi tavoitti paikalta poistuneen pakettiauton Hannikaisenkadulta ja löysi autosta pistoolin pian välikohtauksen jälkeen. Poliisi otti autosta kiinni neljä henkilöä.

Vähän myöhemmin poliisi tavoitti toisen paikalta poistuneen ajoneuvon Säynätsalosta paikallisen ravintolan edestä. Auton läheisyydestä löytyi epäilty henkilö, jonka poliisi otti kiinni. Autosta löytyi käsiase, jonka poliisi takavarikoi.

Illalla yhdeksän aikoihin poliisi löysi vielä kolmannen paikalta poistuneen auton Tourulasta ja otti kiinni myös sieltä yhden henkilön tapauksesta epäiltynä.

Tapausta tutkitaan ampuma-aserikoksena ja laittomana uhkauksena. Viimeistä kiinniotettua epäillään myös törkeästä rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

– Tämmöinen sekametelisoppa niin sanotusti, Välisaari kommentoi.

Poliisi vapauttaa epäillyt henkilöt.

– Asia on riittävässä määrin selvitetty ja tässä vaiheessa ei ole tarvetta pitää henkilöitä kiinni, Välisaari sanoo.

Tapauksesta kertoi aiemmin Keskisuomalainen (siirryt toiseen palveluun).