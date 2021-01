Espanjassa ainakin neljä kuollut lumimyrskyn vuoksi – Autoilija jäi jumiin yli 10 tunniksi kehätielle Madridissa

Voimakas lumimyrsky on aiheuttanut Espanjassa usean ihmisen kuoleman, kertoivat viranomaiset lauantaina.

Yksi pariskunta olisi menehtynyt jäätyään jumiin autoonsa Malagan lähettyvillä. Paikallinen joki oli ilmeisesti tulvinut ja vienyt auton mukanaan.

Sisäministeriö kertoi kolmannen uhrin olleen 54-vuotias mies, joka oli jäätynyt kuoliaaksi itäisessä Calatayudin kaupungissa. Myös koditon mies on löytynyt kuoliaaksi jäätyneenä kadulta pohjoisen Zaragosan kaupungista, kertoi poliisi.

Maan pääministeri Pedro Sanchez kehotti Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) ihmisiä pysyttelemään sisätiloissa lumisateiden vuoksi.

Lunta pitäisi sataa vielä lauantaina ja sunnuntaina. Tänään arvioiden mukaan Madridissa ja maan keskiosassa lunta sataa noin 20 senttiä. Korkeammilla alueilla lunta saattaa tulla enemmänkin jopa 50 senttimetriä.

Espanjan ilmatieteen laitoksen mukaan viikonlopun sää oli "poikkeuksellinen ja todennäköisesti historiallinen". Pääkaupunki Madridissa raportoitiin lumisateiden olleen suurimpia sitten vuoden 1971.

Lumimyrskyn vuoksi Madridin Bajarasin lentokenttä sekä lentoja on peruttu ja teitä suljettu.

Pääkaupungissa tukala tilanne

Madrid on sulkenut puistoja, perunut bussien ja roska-autojen ajot. Madridissa lunta on satanut lauantaihin mennessä 50 senttiä.

Madridissa autolla kehätiellä liikkeellä ollut Patricia Manzanares kertoi jääneensä saarroksiin 15 tunniksi ilman ruokaa.

– Olen ollut täällä iltaseitsemästä, ja meitä on monia samassa tilanteessa. Lunta on 60 senttiä ja pian bensa on lopussa, sanoi Manzanares.

Madridin pormestari Jose Luis Martinez-Almeida on kuvannut tilannetta "äärimmäisen vakavaksi".

– Yritämme saada tiet sairaaloihin avoimiksi, mutta se on vaikeaa lumisateen vuoksi, kertoi Martinez-Almeida La Sexta -televisiokanvalle lauantaina.

Paikallisten viranomaisten mukaan ajoneuvoja jäi lumeen jumiin yli neljälläsadalla tieosuudella. Pelastusviranomaiset kertovat vapauttaneensa ainakin 1 500 autoa lumijumista.

Punaisen ristin avustustyöntekijät ovat tuoneet jumissa oleville rekkakuskeille ruokaa.

Maan eteläosassa ja Kanariansaarella myrsky aiheutti puolestaan kovia sateita ja tuulia.

