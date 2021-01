Konkurssinpelko valtaa mielialaa pienyrityksissä – Kampaamoyrittäjä: "Kyllä yöunet ovat menneet aika monta kertaa"

Korona-aika on ollut yritykselle vuoristorataa, sanoo kampaamoyrittäjä Katja Kainulainen.

Koronan aiheuttamat talousvaikeudet ovat karsineet yrityksiä Helsingin keskustasta. Tämä aiheuttaa pelkoa tulevaisuudesta myös vielä toimiville yrittäjille.

Monen yrittäjän mielestä menossa on jo kivijalkakaupan pudotuspeli.

Yrittäjä Katja Kainulaisella on kampaamo Helsingin Eerikinkadulla. Kampaamon keskeisestä sijainnista huolimatta kulunut koronavuosi on ollut vuoristorataa.

– Ollaan oltu pelon vallassa ja ihmetelty, että mitä tässä tapahtuu. Se on ollut tosi kovaa.

Kainulainen on pelännyt muun muassa sitä, sairastuuko itse koronaan ja kaatuuko yritys.

– Kyllä on yöunet menneet aika monta kertaa. Välillä miettii, että pitäisikö heittää pyyhe kehään ja todeta, että tämä oli tässä, Kainulainen sanoo.

Helsingin Yrittäjät: "Tilanne vaikuttaa hyvin huolestuttavalta"

Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Mari Laaksonen on kuullut lopettamispuheita monen yrittäjän suusta viime aikoina.

– Tilanne vaikuttaa hyvin huolestuttavalta, Laaksonen sanoo.

Kevät tulee olemaan monelle Helsingin keskustassa toimivalle yritykselle haasteellista aikaa, arvelee Helsingin Yrittäjien puheenohtaja Mari Laaksonen. Jaani Lampinen / Yle

Joulukaupasta odotettiin keskustan kivijalkamyymälöihin vilskettä, mutta ihmiset lähtivät liikkeelle odotettua vaisummin.

– Kauppa ei käy. Meiltä puuttuu matkustajat ja turistit. Ihmiset pelkäävät lähteä liikenteeseen, toteaa Laaksonen.

Koronakurimusta on kestänyt kohta vuosi, ja se on jättänyt jälkensä Helsingin keskustaan.

– Helsinki näyttää tällä hetkellä autiokaupungilta. Liiketiloja on tyhjänä pitkin Helsingin kantakaupunkia, päivittelee Laaksonen.

Keskustan yrittäjä: "Arki oli toisenlaista"

Kampaamoyrittäjä Kainulainen muistelee kaiholla aikaa ennen koronaa.

– Arki oli toisenlaista. Painettiin pitkää päivää, kuunneltiin musiikkia, naurettiin, hölötettiin ja oltiin iloisia, kun tehtiin töitä.

Nyt asiakkaat ovat joutuvat olemaan maski päässä kampaamokäynnin ajan, mikä osaltaan vaikuttaa ilmapiiriin.

Koronapandemia on saanut kampaamoyrittäjä Katja Kainulaisen miettimään moneen kertaan toiminnan lopettamista. Jaani Lampinen / Yle

– Maski vaikuttaa myös siihen, että ei pysty tekemään sellaisia työpäiviä kuin ennen, koska työskentely maskin kanssa on aika rankkaa, toteaa Kainulainen.

Toisaalta, myös asiakkaita on merkittävästi vähemmän.

– Keväällä asiakkaat vähenivät 80–90 prosenttia, mikä oli täysi shokki. Kesällä tilanne parani. Syksyllä alkoi taas alamäki, ja tällä hetkellä asiakkaita on noin 40 prosenttia normaalia vähemmän, arvelee Kainulainen.

Konkurssilaki uhkaa pahentaa tilannetta

Yksi syy konkurssien lisääntymiseen tänä vuonna tulee todennäköisesti olemaan konkurssilain muutos.

Velkojien mahdollisuutta hakea velallista konkurssiin on vaikeutettu 9 kuukauden ajan lainsäädäntöön tehdyillä väliaikaisilla muutoksilla. Lakimuutoksen myötä velkoja ei ole voinut käyttää maaliskuun jälkeen syntyneitä rästejä konkurssihakemuksen perusteena.

Tästä syystä velkojan hakemia konkursseja on ollut viimeisen vuoden aikana selvästi edellisvuotta vähemmän. Tilastokeskuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) tammi–marraskuussa 2020 pantiin vireille 2 045 konkurssia, mikä on lähes viidenneksen vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Helmikuun alusta väliaikaisesta lakimuutoksesta luovutaan, ja edessä on paluu koronaa edeltäneeseen tilanteeseen. Ainoa muutos alkuperäiseen konkurssilakiin on syyskuun loppuun asti voimassaoleva sääntö, jonka mukaan velalliselle tulee antaa 7 päivän sijasta 30 päivää maksuaikaa.

– Tämä on ikään kuin siirtymäajan pehmentävä elementti. Helmikuun alusta konkurssihakemuksen voi kuitenkin perustaa taas konkurssiuhkaisen maksukehotukseen, ja siten palataan normaaliin koronaa edeltäneeseen tilanteeseen, sanoo konkurssiasiamies Helena Kontkanen.

Konkurssiasiamiehen toimistossa varaudutaan keväällä ruuhkiin, sanoo konkurssiasiamies Helena Kontkanen. Patrik Molander / Yle

Asiantuntijat arvelevat, että konkurssilain välikaisen helpotuksen poistaminen tulee aiheuttamaan keväällä tai kesällä jonkinlaisen konkurssiaallon.

– Kukaan ei tällä hetkellä osaa sanoa, miten asiakasmäärät lisääntyvät, mutta oletus on, että tuomioistuimissa ja konkurssiasiamiehen toimistossa on odotettavissa ruuhkaa, sanoo Kontkanen.

Myös Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Laaksonen arvelee konkurssiaallon olevan edessä.

– Ikävää sanoa, mutta konkurssiaalto on tulossa. Viivettä voi olla helmikuun alusta puolisen vuotta.

Yritykset tarvitsevat lisää tukea

Valtio on myöntänyt yrityksille koronan aiheuttamien talousvaikeuksien takia kustannustukea (siirryt toiseen palveluun). Parasta aikaa jaossa on jo toinen kustannustukipaketti.

– Valtion tuki on ollut yrityksille tässä tilanteessa erittäin tärkeää. Valitettavaa vaan on se, että tukihakemuksista on hylätty 70 prosenttia. Tukea ovat saaneet vain harvat ja valitut, sanoo Laaksonen.

Kampaamoyrittäjä Kainulainen on saanut valtiontukea kerran. Toista kertaa tukea ei anomuksista huolimatta ole herunut.

Keväällä Kainulaisen vuokraaman yrityskiinteistön vuokranantaja tuli vuokrakuluissa vastaan, mutta koronan toisen aallon aikana vuokranalennusta ei ole kuulunut.

– Pienyrittäjät tarvitsevat nyt kipeästi tukea. Välillä tuntuu, että meidät on jätetty täysin yksin tämän asian kanssa, sanoo Kainulainen.

Yritykset ovat keväästä lähtien hakeneet myös maksuvapautuksia sekä eläkekuluihin että veroihin (siirryt toiseen palveluun).

– Yrittäjät toivovat, että näiden maksujärjestelyjen takaisinmaksuajat ovat mahdollisimman pitkiä, ettei tätä kautta kasvateta konkurssiaallon laineita, Laaksonen sanoo.

Kampaamoyrittäjä Kainulainen yrittää kaikesta huolimatta katsoa positiivisesti tulevaisuuteen.

– Yritän aina olla positiivinen. On mentävä päivä kerrallaan. Olen tosi kiitollinen asiakkailleni, ne pitävät minut pystyssä.

