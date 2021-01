Tutkatiedot: Indonesian turmakone syöksyi 15 sekunnissa puolitoista kilometriä alaspäin – "Ei voida arvioida, mitä on tapahtunut"

Indonesian Jakartasta lauantaina iltapäivällä Suomen aikaa noussut Sriwijaya Airin lento SJ182 syöksyi mereen vain neljän minuutin lennon jälkeen. Vain minuuttia aikaisemmin kone lensi noin kolmen kilometrin korkeudessa ja pyysi lennonjohdolta lupaa nousta vajaan yhdeksän kilometrin (29 000 jalan) korkeuteen. Koneessa oli 62 ihmistä.

Flightradar-sivuston julkaisemien, lentokoneen automaattisesti lähettämien tietojen mukaan kone syöksyi lentoratansa korkeimmalta kohdalta, noin kolmen kilometrin korkeudesta (10 900 jalkaa) puolentoista kilometrin korkeuteen (5400 jalkaa) vain 15 sekunnissa.

Viimeisin koneen lähettämä tieto on 80 metrin (250 jalan) korkeudesta vajaat kahdeksan sekuntia myöhemmin klo 14.40.27 paikallista aikaa.

“Äkillinen tilanne, joka ei hallittavissa”

Traficomin ilmailuasioista vastaava johtaja Jari Pöntinen sanoo, että kyseessä on ollut äkillinen tilanne, joka ei ole ollut hallittavissa.

– Kone ei tulisi pystysyöksyä alaspäin, jos vain moottorit olisivat sammuneet. Se olisi ohjattavissa hallitusti merkittävästi pienemmillä pystynopeuksilla ja laskettavissa veteenkin jopa hallitusti, Pöntinen sanoo.

Transponderivastausten perusteella ei Pöntisen mukaan voi arvioida onnettomuuden syytä.

– Tottakai vaihtoehtoja on olemassa. Mutta kone on joutunut ei-suunniteltuun lentotilaan. Pelkkien nopeus- ja pystynopeustietojen pohjalta ei voida arvioida, mitä on tapahtunut.

Koneesta tai sen lennontallentimista ei indonesialaisten etsintä- ja pelastusyksiköiden mukaan ole vielä löydetty automaattisesti päälle kytkeytyviä hätäsignaaleita. Indonesian mukaan myöskään maailmanlaajuinen Cospas-Sarsat-satelliittiverkosto ei ole havainnut hätäsignaaleita.

– Kun päästään lennon taltioimislaitteisiin käsiksi, niin syy on sieltä purettavissa. Siihen asti kaikki on pelkkää spekulaatiota, Pöntinen sanoo.

“Kone hyvässä kunnossa”

Mereen syöksynyt kone on Boeingin valmistama 737-500, jonka Continental Airlines otti käyttöönsä vuonna 1994. Jetphotos-sivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan se siirtyi Sriwijaya Air -yhtiön käyttöön toukokuussa 2012.

Yhtiön mukaan kone oli kunnossa, eikä edelliseltä lennolta ollut merkitty poikkeavuuksia teknisiin lokitietoihin.

Pöntinen sanoo, että 26 vuoden ikäinen kone ei ole vielä vanha ja saattaa olla erittäinkin hyvässä kunnossa. Kyse on siitä miten konetta huolletaan ja käytetään.

– Siellä on paljon päivitettyjä osia, jos ja kun se on huolto-ohjelmien mukaan hoidettu. Huolto-ohjelmissa on joko kalenteriaikaan tai osien kuntoon perustuvia huolto- ja vaihto-ohjelmia.

Lentoyhtiöiden huolto-ohjelmia valvovat kansalliset viranomaiset. Kaikki indonesialaiset lentoyhtiöt poistettiin EU:n lentoyhtiöiden mustalta listalta vuonna 2018.

