Lunta pyryttää alkuviikosta voimakkaan tuulen saattelemana: lunta voi tulla etelään lähes 50 senttiä ja sen päälle paukkuvat pakkaset koko maassa

Perjantaina pakkasta on päivällä lähes koko maassa vähintään 20 astetta.

Alkuviikolla pyryttää lunta toden teolla, kun Suomeen leviää maanantai-iltana lännestä laaja sadealue. Ylen meteorologin Joonas Koskelan mukaan lunta sataa eniten maan länsi- ja eteläosassa, jossa kolmen vuorokauden aikana voi sataa lunta paikoin jopa 50 senttiä.

Maan keskiosassa lunta sataa ennusteen perusteella noin 15 senttiä. Pohjois-Lappi ja aivan maan itäosa säästynee suuremmilta sateilta.

– Huomenna maanantaina lunta sataa maan lounais- ja etelärannikolla kymmenisen senttiä. Tiistaina lumikertymät voivat olla paikoin etelässä jopa 30 senttiä ja keskiviikkonakin lunta tulee toiset 10 senttiä, sanoo Koskela.

Joonas Koskela / Yle

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen (siirryt toiseen palveluun) huonosta ja erittäin huonosta ajokelistä maan länsi- ja eteläosaan maanantaina ja tiistaina. Etelärannikkoa varoitetaan erittäin huonosta ajokelistä vielä keskiviikkonakin. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta sataa alkuviikolla voimakkaan tuulen saattelemana, joka heikentää näkyvyyttä ja kinostaa paikoin lunta.

Lämpötilat ovat alkuviikolla etelässä ja lännessä muutaman asteen pakkasen puolella. Muualla maassa pakkasta on reilut 10 astetta. Idässä ja pohjoisessa vielä paikoin yli 20 astetta pakkasta.

– Lounaassa lämpötila voi nousta nollan vaiheille, joten osa sateesta on siellä hyvin märkää lunta. Se tarttuu helposti puihin ja voi aiheuttaa sähkökatkoja, sanoo Koskela.

Sateiden jälkeen pakkanen paukkuu

Sateet väistyvät Suomen yltä keskiviikkona, ja säässä tapahtuu käänne kylmempään. Aivan pohjoisinta Suomea lukuunottamatta loppuviikkoa vietetään nykyisen ennusteen perusteella kunnon pakkassäässä.

Torstaina maan eteläosassa pakkasta on noin 15 astetta ja maan keskiosassa on 20–30 astetta pakkasta. Perjantaina pakkasta on etelässä ennusteen perusteella vieläkin enemmän.

– Pakkasta näyttäisi olevan vähintään 20 astetta päivälläkin suuressa osassa maata, sanoo Koskela.

