Hittisarja Sinkkuelämää saa jatkoa: neljästä päätähdestä kolme on mukana uudessa kymmenosaisessa sarjassa

Vuosituhannen vaihteessa pyörineen Sinkkuelämää tv-sarjan ystäville on luvassa myöhästynyt joululahja: sarja palaa ruutuun uusin jaksoin (siirryt toiseen palveluun), kun alkuperäisen tv-sarjan kolme näyttelijää Sarah Jessica Parker (Carrie), Kristin Davis (Charlotte) ja Cynthia Nixon (Miranda) palaavat kameran eteen.

Alkuperäisen tv-sarjan kuvauksista on kulunut 20 vuotta, ja roolihenkilöt tapaavat toisensa nyt uudelleen viisikymppisinä.

Sinkkuelämää-tv-sarjan alkuperäiset roolihenkilöt: Miranda, Charlotte, Samantha, Carrie HBO

Sarjan uusien jaksojen kuvaukset on määrä aloittaa myöhään tänä keväänä New Yorkissa, ja valmis sarja saa ensi-iltansa HBO Max -suoratoistopalvelussa. Päivämäärää ei vielä ole kerrottu. Sarjan englanninkielinen nimi on And Just Like That… Uudet jaksot ovat puolen tunnin mittaisia.

Uudessa 10-osaisessa sarjassa ei nähdä alkuperäisen Sinkkuelämää-sarjan miestennielijää Samanthaa, jota esitti Kim Cattrall. Hän ja Sarah Jessica Parker ovat Variety-lehden mukaan ilmiriidoissa (siirryt toiseen palveluun).

Sinkkuelämää sarjan paluusta on käyty jo pitkään keskustelua muun muassa Instagramissa. Sunnuntaina viimein Sarah Jessica Parker ilmoitti sosiaalisessa mediassa faneilleen, että Sinkkuelämää saa jatkoa.

Sinkkuelämää-tv-sarja pyöri Suomessa alunperin MTV3-kanavalla. Sarja alkoi kesällä 1999 ja nousi hetimmiten puheenaiheeksi erityisesti naistenlehdissä ja iltapäivälehdissä. Sarjan naiskuvaa pidettiin raikkaana, ja Sinkkuelämän hahmoista tuli myös imitaation kohteita.

Sarjan kimmokkeena toimi Candace Bushnellin kolumnit New York Observer -sanomalehdessä. Niissä hän kirjoitti muun muassa ihmissuhteista ja seksistä sinkkunaisena New Yorkissa. Kolumneista julkaistiin kirja.

Sarjaa kuvattiin kuusi kautta, ja siitä tehtiin myös kaksi koko illan elokuvaa. Alkuperäisen tv-sarjan käsikirjoittaja Darren Star ilmoitti, ettei hän jatka uuden projektin parissa.

– Ymmärsin 20 vuotta sitten ajankuvan ja sen, mitä Sinkkuelämän hahmoilla piti kertoa, Star kertoi Hollywood Reporterille lokakuussa.

Nyt tilanne on hänen mukaansa täysin toinen.

Sarah Jessica Parker ja Kim Cattrall ovat riidoissa tosielämässä. Cattrall ei palaa sarjaan. HBO / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / All Over Press

