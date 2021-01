Tampereen Rauhaniemen sairaalassa jo 11 vanhusta kuollut koronan seurauksena: Epidemia ollut mysteeri asiantuntijoillekin

Rauhaniemen sairaalassa ei ole todettu viikonlopun aikana uusia koronavirustartuntoja. Viikonloppuna yksi koronaa sairastanut potilas on kuollut. Joulukuussa alkaneen epidemian aikana on menehtynyt yhteensä 11 tartunnan saanutta potilasta.

Rauhaniemen sairaalassa on todettu yhteensä 110 koronavirustartuntaa. Tartunnoista 59 on löytynyt potilailta ja 51 henkilökunnan jäseniltä.

Sairaalan vanhukset ovat halutessaan saaneet rokotteen. Vanhainkoti-osastojen asukkaiden rokotukset alkoivat tänään maanantaina. Hoitohenkilökuntaa alettiin rokottaa joulupyhien jälkeen.

Rauhaniemen sairaalan epidenemian pitkä kesto on ihmetyttänyt asiantuntijoita. Erityisesti työntekijöiden uudet tartunnat ihmetyttävät infektiolääkäreitä, Yle kertoi viime viikolla.

– Onhan se yllättävää, että näinkin pitkään epidemia säilyy myös henkilökunnan keskuudessa. Tällä hetkellä mahdollisuus suojautumiseen on hyvä ja niitä käytetään, hygieniatoimet on viritetty melko lailla maksimiinsa, siivous on viritetty huippuunsa. Mysteeri on, miksi edelleen vaan se tilanne jatkuu, Tampereen kaupungin hallintoylilääkäriä sijaistava Lauri Seinelä. kertoi viime viikolla.

Seinelän mukaan esimerkiksi talon ilmastointi päätettiin tutkia.

Seinelä kertoo maanantaina Ylelle, että mitään viisastenkiveä ei löytynyt. Tulo- ja poistoilma ei sekoittunut, eivätkä ilmastointikanavat olleet likaisia.

– Ilmastointi toimii niin hyvin kuin se 1980-luvun tekniikalla pystyy toimia. Vanha rakennus ei täytä nykyajan vaatimuksia.

Ilmanvaihtoon on tulossa ilmansuodattimia käyttöön.

Hyvä uutinen oli se, että viikonloppuna ei tullut uusia tartuntoja.

– Henkilökunta alkaa olla rokotettu tai sairastanut. Kaikki sairaalapotilaat, jotka ovat rokotteen halunneet, ovat sen saaneet.

