15-vuotiaalle tytölle syyte poliisin murhayrityksestä – yritti lyödä poliisia hedelmäveitsellä kiinniottotilanteessa

Syyte murhan yrityksestä on nostettu 15-vuotiasta tyttöä vastaan.

Syyttäjä on nostanut syytteen murhan yrityksestä, joka on kohdistunut virkatehtävässä olleeseen poliisiin viime lokakuussa. Syyte on nostettu 15-vuotiasta nuorta henkilöä vastaan.

Poliisin epäilyn mukaan tyttö yritti lyödä partiokaverinsa kanssa virkatehtävissä ollutta poliisimiestä hedelmäveitsellä Helsingin keskustassa. Poliisi sai tilanteessa lieviä fyysisiä vammoja.

Samassa yhteydessä syyttäjä on nostanut syytteet myös kahdesta pahoinpitelyn yrityksestä sekä kahdesta laittomasta uhkauksesta, jotka ovat tapahtuneet Pohjois-Suomessa marraskuussa rikoksesta epäillylle määrätyn matkustuskiellon aikana.

Jutun käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa 18. tammikuuta.

