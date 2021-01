Meteorologi Huutonen: "Luvassa hurjia lumimääriä Suomen mittakaavassa" – lähetä meille kuviasi lumimyräkästä

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Eteläiseen ja läntiseen Suomeen on ennustettu lähipäiviksi poikkeuksellisen suuria lumisademääriä. Keskiviikkoon mennessä saattaa paikoin sataa jopa puoli metriä lunta, arvioi Ylen meteorologi Matti Huutonen.

Huutosen mukaan ennusteiden tilanne on viime päivinä hiukan elänyt. Eilen sunnuntaina näytti vielä siltä, että paikoin voisi sataa lunta puolikin metriä vuorokaudessa, mutta niin paljoa lunta ei kerralla ehkä kuitenkaan saada. Sen sijaan usean vuorokauden aikana tuo puoli metriä saattaa paikoin kertyäkin.

– Tuoreimpien ennusteiden mukaan lunta olisi tulossa länsi–lounaasta alkaen noin 10–20 senttimetriä. Vuorokaudessa voi lännessä tulla 30 senttiä ja paikoin ehkä jopa 40, Huutonen sanoo.

– Suomen mittakaavassa nämä yhden vuorokauden lumisademäärät ovat hurjia, Huutonen huomauttaa.

Huutonen kertoo, että aamuyöllä lunta satoi sakeasti Uudenmaan alueelta aina Kanta-Hämeen eteläosiin saakka. Esimerkiksi Hämeenlinnassa ja Helsinki-Vantaalla lumen määräksi mitattiin 11 cm.

– Lumi on kuitenkin kevyttä pakkaslunta, joten se painuu tästä kasaan. Sateet ovat liikkuneet nyt aamun mittaan Porvoo-Kotka-akselille, Huutonen sanoi aamukymmenen maissa.

Tämän yön sateet olivat Huutosen mukaan kuitenkin vasta harjoitusta, sillä ensi yönä ja aamuna Etelä- ja Lounais-Suomea lähestyy poikkeuksellisen voimakas sadealue ja tuuli voimistuu merialueilla merkittäviin lukemiin.

Voimakas matalapaine lähestyy lännestä ja tiistaina lunta pyryttää sakeasti maan etelä- ja länsiosassa. Tuuli voimistuu jopa myrskylukemiin. Ajokeli on monin paikoin huono tai erittäin huono.

Suurimmat lumikertymät saadaan Ilmatieteen laitoksenkin ennusteiden mukaan Rauma–Lahti-linjan eteläpuolella. Myös Satakunnassa, Pirkanmaan länsiosissa sekä Hämeen maakunnissa voidaan yltää 20–35 cm kokonaislumikertymiin.

Runsaat lumisateet keskittyvät etupäässä etelään, ja muualla maassa on melko normaali talvikeli.

Jo nyt ulosajoja

Sateisiin liittyy lisäksi kova tuuli, joka saattaa kinostaa lunta pahasti esimerkiksi teille, ja pöllyävä lumi voi heikentää näkyvyyttä.

Jo maanantaiaamun mittaan on sattunut useampia ulosajoja Etelä- ja Keski-Suomen alueella, ja raskaita autoja jää kiinni risteyksiin, kertoo tieliikenneoperaattori Marko Kolattu Fintrafficista.

Kolatun mukaan Helsingin sisääntuloväylillä ulosajot ja peräänajot jatkuivat vielä aamuyhdeksän jälkeenkin varsinaisen aamuruuhka-ajan jo mentyä ohi.

– Tampereen seudulla lämpötilat ovat jo laskeneet nollan tuntumaan ja teitä on suolattu, joten loska lentää. Keli näyttää jatkuvan huonona eteläisessä Suomessa, Kolattu sanoo.

Varsinkin lounaassa satava lumi voi olla märkää, ja takertua puihin. Myös sähkökatkoja voi esiintyä puiden katketessa, Ilmatieteen laitos varoittaa.

Sään oikkuja

Yhtäkkinen lumisade saattaa yllättää, kun viime vuodet lunta on ollut varsin vähän. Varsinkin viime talvi oli Huutosen mukaan poikkeuksellisen vähäluminen ja leuto jopa nykyilmastossa.

– Sään oikkuja tämä lumimyräkkä nyt on, Huutonen sanoo.

– Yhtenä syynä on pohjoisella napa-alueella oleva polaaripyörre, jota olemme tarkkailleet joulukuusta saakka. Nyt se on antanut jakautumisen merkkejä eli se on liikkunut pois pohjoisnavan päältä.

Polaaripyörteen liikkuminen tarkoittaa, että Suomeen ei tule lauhoja lounaisvirtauksia. Ja kun meri on sula, se tuo osaltaan runsaita sateita matalapaineeseen yhdistettynä.

Loppuviikosta sitten onkin luvassa ihan reippaita pakkasia ja tavallista kylmempää talvisäätä, kun matalapaine valuu Baltian ylle.

