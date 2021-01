Sokerin vähentäminen on trendi, mutta moni ei ymmärrä sitä, että sokeroimattomaksi mainostettu tuote voikin sisältää sokeria – ota tuotteiden sokeriviestit haltuun!

Elintarvikejätit ovat yhtä mieltä siitä, että kuluttajien on välillä vaikea ymmärtää tuotteiden sokeriviestejä.

Painetta terveellisempiin tuotteisiin tulee elintarviketeollisuudelle usealta suunnalta. Tämän ovat huomannet elintarviketuottajat kuten Valio, Fazer ja muun muassa salaatinkastikkeita ja ketsuppeja valmistava Orkla.

Sekä suomalaiset ravitsemussuositukset (siirryt toiseen palveluun) että maailman terveysjärjestö WHO suosittelevat (siirryt toiseen palveluun), että päivittäisestä energiantarpeesta korkeintaan 10% tulisi lisätystä sokerista.

Valion välipalatuotteiden kategoriapäällikkö Leena Metsäniityn mukaan myös kuluttajat ovat toivoneet vähemmän sokeria sisältäviä vaihtoehtoja jo pidemmän aikaa.

– Sokerin vähentäminen on ollut jo pitkään merkittävä trendi.

Orklan mukaan sokerin vähentäminen on suorainainen ilmiö.

– Kyseessä on yksi maailmanlaajuisista megatrendeistä, kertoo Orkla Suomen innovaatio-ja vastuullisuusjohtaja Katja Salminen.

Ennen kaikkea makeisistaan tunnettu Fazer jakaa näkemyksen siitä, että sokeria tulee nauttia maltillisesti.

– Tällainen ruokavalio edistää terveyttä, mutta antaa samalla mahdollisuuden nauttia kohtuulisesti makeita herkkuja, Fazerin viestintäjohtaja Liisa Eerola sanoo.

Orklalta kerrotaan, että heidän kokemuksensa mukaan kuluttajat vaikuttavat arvostavan esimerkiksi ei lisättyä sokeria -väitettä.

Kuluttajilta menevät kuitenkin helposti puurot ja vellit sekaisin, kun puhutaan sokerittomista, sokeroimattomista ja vähäsokerisista tuotteista.

– Sokerittomuus on hankala termi, sillä sen voi ymmärtää ja sitä käytetään usein eri tavoin. Oikeista termeistä olisi kuitenkin hyvä pitää kiinni, jotta vältytään vääriymmärryksiltä, toteaa Metsäniitty.

Tuotteiden eri sokeriviestit eivät ole mitään itsestäänselvyyksiä, vaan niiden merkitykset pitää ymmärtääkseen opetella. Thomas Hagström / YLE

Elintarvikkeiden väitteet ja sokeriviestit

Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen lukeminen ei ole rakettitiedettä. On kuitenkin muutama termi ja käsite, jotka on hyvä opetella.

Tuotteen ainesosaluettelosta selviää, mitä tuote sisältää. Luettelossa raaka-aineet on lueteltu painon mukaisessa järjestyksessä, ja eniten käytetty ainesosa on mainittu ensimmäisenä. Ainesosaluettelo on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta pakollinen.

Tuotteen kokonaissokerimäärä, johon lasketaan sekä luontainen että lisätty sokeri, kerrotaan ravintosisältötaulukossa kohdassa "josta sokereita".

Joissain elintarvikkeissa on terveysväitteitä. Niillä tarkoitetaan väitteitä, joissa todetaan, esitetään tai annetaan ymmärtää, että elintarvikkeen tai sen ainesosan ja terveyden välillä on yhteys.

EU-lainsäädännön mukaan (siirryt toiseen palveluun) väitteen tulee olla hyväksytetty etukäteen.

Terveysväite on esimerkiksi kalsium edistää lihasten normaalia toimintaa tai sokeriton purukumi auttaa vähentämään suun kuivuutta.

Lisäksi elintarvikkeissa voi olla erilaisia ravitsemusväittämiä. Ravitsemusväitteellä tarkoitetaan elintarvikkeen hyödyllistä ravintosisältöä käsittelevää väitettä.

Ravitsemusväitteistä on määritelty (siirryt toiseen palveluun) se, kuinka paljon tuotteen on sisällettävä ravintoainetta, jotta ravitsemusväitettä saa käyttää.

Ravitsemusväitteitä ovat esimerkiksi sokeriton, sokeroimaton ja ei lisättyjä sokereita.

Ainesosaluettelossa on lueteltu ne aineet, mitä tuote sisältää. Ravintosisältötaulukosta näkee kuinka paljon esimerkiksi sokeria tuoteessa on. Thomas Hagström / YLE

Sokeria ja sen määrää ilmaistaan tuotteissa eri sanoin. Näin eri ilmaisut on määritelty:

Sokeriton

Tuote sisältää sokeria enintään 0,5 g/100 g tai 0,5 g/100 ml

Vähäsokerinen

Tuote sisältää sokeria enintään 5 g/100 g kiinteiden tai 2,5 g/100 ml nestemäisten elintarvikkeiden osalta.

Ei lisättyjä sokereita / sokeroimaton

Tuotteeseen ei ole lisätty mono- tai disakkarideja tai muita elintarvikkeita, joita käytetään niiden makeuttavan vaikutuksen vuoksi, kuten hunajaa.

Tuoteeseen ei ole lisätty sokeria, mutta se sisältää sitä luonnostaan. Esimerkiksi maitotuotteet, kuten jugurtti sisältävät laktoosia eli maitosokeria.

Jos elintarvike sisältää sokeria luontaisesti, pakkauksessa on oltava merkintä “sisältää luontaisesti sokereita”.

Sokereita vähennetty

Määrää on vähennetty vähintään 30 % vastaavaan muuhun tuotteeseen verrattuna.

Väite koskee kokonaissokeripitoisuutta, eikä sitä voida soveltaa ainoastaan lisätyn sokerin määrään.

Sokeriton, vähäsokerinen, ei lisättyjä sokereita ja sokereita vähennetty tarkoittavat kaikki eri asiaa. Illusia Sarvas / Yle

Millä makeutta, jos sokeria halutaan vähentää?

Valkoinen sokeri on halpa makeuttaja, ja sen korvaaminen nostaa tuotteen hintaa.

– Valkoinen sokeri on suhteellisen edullinen raaka-aine ja mikä tahansa sokerin korvaaja nostaa valmistuskustannuksia, kertoo Orklan Salminen.

Lisätty sokeri korvataan tuotteissa eri tavoin, kuten esimerkiksi hedelmäsoseilla tai makeutusaineilla kuten stevialla tai maltitolilla.

Tai ksylitolilla, kuten Fazerilla.

Ksylitoli on makeutusaine, joka valmistetaan ksyloosista. Puusokerin nimellä tunnettua ksyloosia on viime vuosina tuotu Suomeen ulkomailta.

Ksyloosin lähteitä ovat esimerkiksi koivu, maissi – ja trendivilja kaura.

Jatkossa ksyloosia saadaan kotimaasta, sillä Fazer palauttaa kotimaisen ksylitolin valmistamisen Suomeen rakentamalla kauran kuoresta ksylitolia valmistavan tehtaan Lahteen.

Osalle kelpaa vain puhdas valkoinen sokeri

Vaikka paine sokerin vähentämiseen kasvaa kuluttajien taholta, on tässäkin asiassa useampia leirejä.

Orkalla on pantu merkille, että joillekin sokerin korvaajat ovat punainen vaate.

– Osa kuluttajista ei missän tapauksessa halua käyttää makeutusaineilla makeutettuja tuotteita vaan valitsevat tietoisesti sokerilla makeutetun tuotteen.

Ja osalle kaikenlainen makeutus on ongelma.

– Tuntuma on, että laajempikin kuluttajapohja etsii mieluummin sokeroimattomia tuotevaihtoehtoja, joissa tuotteen makeus tulee yksinomaan raaka-aineina käytetyistä hedelmistä ja marjoista, ei makeutusaineista, kertoo Valion Metsäniitty.

Haluaapa kuluttaja sitten sokeroitua tai sokeroimatonta, pääasia lienee, että on selvillä termeistä ja tietää mitä valitsee.

Joillekin makea maistuu sen kaikissa eri muodoissa. Niin sanottu sokerikoukku ei ole kuitenkaan loppuelämän tuomio.