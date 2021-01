Poliisi selvitti kaupungin saaman 700 000 euron yllätyslaskun taustat – Kotkan ex-kaupunginjohtajaa epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta

Kaakkois-Suomen poliisi epäilee Kotkan entistä kaupunginjohtajaa Henry Lindelöfiä virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Rikosepäily koskee vuonna 2017 tehtyjen Kymenlaakson Sähkön osakekauppojen välityspalkkiota. Silloinen kaupunginjohtaja Henry Lindelöf oli allekirjoittanut toimeksiantosopimuksen asiantuntijapalveluista syksyllä 2016.

Viime keväänä Kotkan kaupunki sai noin 700 000 euron yllätyslaskun osakekauppoihin liittyvistä asiantuntijapalveluista. Tämän jälkeen kaupunki ryhtyi selvittämään tapahtumia.

Kaupunginhallitus valtuutti nykyisen kaupunginjohtajan Esa Sirviön tekemään osakekauppojen toimeksiantosopimuksista tutkintapyynnön poliisille.

Yksi epäilty

Poliisi on kuulustellut muun muassa kaupungin edustajia ja muita tapaukseen liittyviä henkilöitä. Kuulustelujen perusteella poliisi on tullut siihen tulokseen, että epäiltynä on vain entinen kaupunginjohtaja. Poliisin mukaan muita ei ole syytä epäillä rikoksesta.

Entistä kaupunginjohtajaa koskeva rikosnimike on lieventynyt virka-aseman väärinkäyttämisestä virkavelvollisuuden rikkomiseksi.

– Nimike on muuttunut, koska esitutkinnassa ei saatu näyttöä taloudellisen hyödyn tavoittelemisesta itselle tai toiselle, tutkinnanjohtaja Christian Blomqvist Kaakkois-Suomen poliisista sanoo.

Virka-aseman väärinkäyttämisestä voi saada sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Nyt Henry Lindelöfiä epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta, jonka rangaistus voi olla sakko tai enintään vuosi vankeutta.

Poliisin esitutkinta sähköosakekauppojen järjestelyistä on loppusuoralla. Tutkinnanjohtaja Christian Blomqvist arvioi, että tapaus menee syyteharkintaan helmikuun aikana.

Henry Lindelöf jäi eläkkeelle Kotkan kaupunginjohtajan tehtävästä vuonna 2018. Kuva on vuodelta 2016. Tommi Parkkinen/Yle

Kaksi sopimusta

Kotkan kaupunki ryhtyi selvittämään sähköyhtiön osakekauppoihin liittyvää välityspalkkiota, kun se sai noin 700 000 euron laskun asiantuntijapalveluista.

Sopimuksesta ei löytynyt hankintapäätöstä, vaikka kaupungin mukaan sopimus olisi pitänyt tuoda kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Kaupunginhallitus epäili, että entinen kaupunginjohtaja oli sopinut kaksi lähes samansisältöistä sopimusta kahden eri yrityksen kanssa, joita edusti sama henkilö.

Kymensuu-lehti (siirryt toiseen palveluun) kertoi viime elokuussa, että osakkeiden myyntiä järjestellyt konsultti oli tehnyt sopimuksen 60 000 euron asiantuntijapalkkiosta silloisen työnantajansa puolesta sekä toisen sopimuksen oman yhtiönsä kautta. Navigatum Oy lähetti toisen sopimuksen tiimoilta kaupungille 700 000 euron laskun yli kolme vuotta sähköosakekauppojen jälkeen.

Yhtiö ilmoitti jo viime vuoden toukokuussa, että se luopuu välityspalkkiovaatimuksesta. Syynä oli sopimuksen solmimiseen liittyvät epäselvyydet kaupungin sisäisessä päätöksenteossa.

Poliisin mukaan laskun peruminen ei vaikuttanut siihen, että asia vaati lisäselvityksiä ja jatkoi tapauksen tutkintaa.

