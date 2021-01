Minkeille ja supikoirille on kehitteillä koronavirusrokote – "Rokote poistaisi tarhaajilta ison huolen alan tulevaisuudesta"

EPA-EFE/All Over Press

Rokotteen testaus on meneillään, mutta valmistumisaikataulua ei osata vielä kertoa.

Minkeille ja supeille rokotetta ovat kehittämässä Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto yhdessä Helsingin yliopiston kanssa.

Rokote on testausvaiheessa ja testaus vie useita kuukausia. Rokotteen valmistumisajankohtaa ei vielä osata arvioida.

Taustalla ovat Alankomaissa ja Tanskassa minkkitarhoilla todetut koronavirusepidemiat. Koska koronavirus on zoonoosi eli se voi tarttua eläimestä ihmiseen ja toisin päin, Suomessa haluttiin kehittää minkeille rokote.

Tämänhetkisen tiedon mukaan minkit ovat herkkiä saamaan koronaviruksen. Laboratorio-oloissa virus on tarttunut myös supiin. Kettujen ei tiedetä sairastuneen.

Eläinten suojaus rokotteella poistaisi suomalaisilta tarhaajilta ison huolen alan tulevaisuudesta, kertoo turkiseläinten kasvattajain liiton tutkimusjohtaja Jussi Peura.

Liiton tietojen mukaan kymmenessä maassa minkeillä on todettu koronavirusta. Suurimmassa osassa sairastumistapauksista sekä viruksen saaneet että tilan muutkin minkit on lopetettu. Ruotsissa käytäntö on erilainen. Siellä koronaviruksen sairastuttamia eläimiä ja tarhoja seurataan, mutta eläimiä ei lopeteta.

Turkiseläinten kasvattajain liiton tutkimusjohtaja Jussi Peura toteaa, että suomalaisille tarhoille on viime keväästä asti luotu työmenetelmät, joilla tartuntariski vähenisi. Ruokaviraston seurannassa ei minkkitarhoilta olekaan löytynyt virusta.

– Suomessa tarhaajat ovat tehneet tuplatyötä eli ovat suojanneet itseään, mutta myös eläimiä tilalla. Rokote helpottaisi kovasti heidän työtään.

Peura toteaa, että viruksen torjunnassa Suomessa ollaan useita muita maita paremmassa asemassa, sillä osa turkiseläimistämme on kettuja, joilla virusta ei ole todettu. Lisäksi tarhaverkosto on väljä.

Myös lemmikkieläimille ollaan kehittämässä koronavirukseen purevaa rokotetta esimerkiksi USA:ssa ja Venäjällä. Koronaviruksen on todettu tarttuneen kissoihin.

