Apteekit muuttavat asiakkaiden perässä kauppakeskuksiin – Seinäjoen keskustaan syntyi palvelutyhjiö, jonka ratkaisu on hallinto-oikeuden käsissä

Seinäjoen ydinkeskusta jäi vuodenvaihteessa ilman apteekkia. Etenkin usein apteekkipalvelua kaipaaville lähiapteekki parin kilometrin päässä on liian kaukana.

Fimeassakin Seinäjoen keskustan apteekittomuus on huomattu sinne tulleen palautteen takia.

Reilun 60 000 asukkaan Seinäjoella on kuusi apteekkia. Neljä niistä on Seinäjoen alueella, yksi Peräseinäjoella ja yksi Ylistarossa. Lisäksi Nurmossa on yksi sivuapteekki.

Ongelma on se, että Seinäjoen keskustan alueella apteekkeja ei ole ollenkaan. Viimeinenkin keskusta-apteekki muutti vuodenvaihteessa kaupunkikeskustan ulkopuolella olevaan kauppakeskukseen.

– [Tämä on] valtava pettymys. On välttämätöntä, että apteekki olisi täällä. Nyt joutuu ottamaan taksin ja lähtemään sivummalle, sanoo Seinäjoen keskustassa asioiva eläkeläinen Heimo Siltanen.

Siltanen kertoo kävelleensä matkan uuteen “lähiapteekkiinsa”.

– Siitä tuli kaksi kilometriä, mittasin puhelimella.

Vanhusneuvosto valmistelee lausuntoa

Seinäjoen vanhusneuvoston puheenjohtaja Reijo Pitkäkosken mukaan kaupungissa on noin 13 000 yli 65-vuotiasta ja siitä noin 3000 henkilöä yli 85-vuotiaita.

Pitkäkoski toteaa omaishoitajana tarvitsevansa itsekin usein apteekkipalveluita. Hän muistuttaa, että lähellä ja julkisilla liikenneyhteyksillä tavoitettavissa oleva apteekki olisi tärkeä etenkin ikäihmisille.

Vanhusneuvosto kokoustaa tiistaina 12. tammikuuta. Kokouksen asialistalla on kannanotto kaupungin apteekkitilanteeseen.

– Käsittelemme siellä lausuntoa, että millainen se on ja mihin suuntaan sen annamme. Tiedän, että kylällä keskustellaan, Pitkäkoski sanoo.

Vanhusneuvoston haaveissa on nopea ratkaisu tilanteeseen. Pitkäkosken mukaan tarve apteekkipalveluille on akuutti ja ratkaisua toivottaisiin mielellään vaikka jo kuukaudessa.

Seinäjoen vanhusneuvosto aikoo ottaa kantaa kaupungin keskustan apteekkitilanteeseen kokouksesassaan tiistaina 12. tammikuuta. Jarkko Heikkinen / Yle

Fimealle yhteydenottoja

Se, että apteekit siirtyvät kauppakeskusten yhteyteen ei ole uusi asia. Sama kehitys on nähtävissä eri puolilla maata.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealla Seinäjoen keskustan poikkeuksellinen apteekittomuus tunnetaan.

Vuodenvaihteen jälkeen Fimealle on tullut yhteydenottoja kaupungin tilanteesta.

– Olemme saaneet palautetta asukkailta, että myös ydinkeskustassa tarvitaan apteekki, toteaa jaostopäällikkö Pirjo Rosenberg.

Rosenbergin mukaan Fimea määrää apteekeille sijaintialueet. Lähtökohtaisesti nämä ovat kokonaisia kuntia, mutta jos on vaara, että joku alue jää ilman apteekkipalveluita, voidaan sijaintialueeksi määrätä myös pienempi, rajatumpi alue.

Tarkkaa sijaintia apteekille ei luvassa kuitenkaan määritellä.

– Apteekkari itse katsoo, missä apteekki palvelisi parhaiten alueen asukkaita, Rosenberg sanoo.

Hän toteaa, että apteekkilupa velvoittaa huolehtimaan oman apteekkialueen asukkaiden lääkehuollosta, mutta apteekkari voi ottaa huomioon myös liiketaloudelliset seikat.

– Tässä on varmaan käynyt niin, että houkuttelevia liikepaikkoja on ollut enemmän reuna-alueilla kuin keskustassa.

Rosenberg muistuttaa, että Fimea voi sijaintialuepäätöksellä myös määrätä apteekin siirtymään eli muuttaa kunnan sisällä sen sijaintipaikkaa. Apteekkipalveluiden kattavuuteen voidaan vaikuttaa myös perustamalla uusi apteekki.

Liiketoiminnallisesti usein kaupunkien reuna-alueilla toimivat kauppakeskukset ovat houkuttelevia myös apteekkien kannalta. Seinäjoella viimeisin apteekkimuutto tapahtui keskustasta Minimanin kauppakeskukseen. Jarkko Heikkinen / Yle

Valitus uuden apteekin jarruna

Pirjo Rosenbergin mukaan Fimea tiedostaa, että Seinäjoella tarvitaan apteekki myös keskustaan.

Ratkaisuksi tarpeeseen Seinäjoelle on perustettu seitsemäs apteekki jo pari vuotta sitten. Toimintaan uusi apteekki ei kuitenkaan ole vielä päässyt siitä tehdyn valituksen vuoksi.

Valituksen takana on paikallinen apteekkari, jonka mukaan kaupunkiin ei mahdu kuin kuusi apteekkia.

Rosenberg toteaa, että uuden apteekin olisi tarkoitus parantaa osaltaan juuri keskustan apteekkipalveluita.

– En näe, että lisäapteekki heikentäisi kilpailua. Mielestäni parantaa tilannetta, että siten saadaan palveluita sinne, missä asukkaat asioivat ja myös sinne, missä he asuvat.

Valitus on käsiteltävänä Vaasan hallinto-oikeudessa, mistä päätös lienee luvassa lähikuukausien aikana.

Vaikka asian käsittely etenisi joutuisaan, seitsemättä apteekkia Seinäjoella joudutaan odottamaan ainakin kesään. Ellei sitten joku olemassaolevista toimijoista siirry keskusta-alueelle.

Vanhusneuvoston puheenjohtajan haaveilemassa kuukaudessa ei siis tapahdu vielä mitään.

– [Uuden apteekin] perustamisprosessi vie vähintään muutamia kuukausia. Yhdessä kuukaudessa sinne ei apteekkia saada, ellei joku olemassaolevista sinne siirry, Rosenberg sanoo.

Yle ei tavoittanut valituksen tehnyttä apteekkaria haastatteluun yrityksistä huolimatta.

