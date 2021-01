Ärhäkkä korona leviää kajaanilaisessa kuntoutuskodissa – pandemiapäällikkö: "Vastaavaa leviämistapaa ei ole tavattu ainakaan Pohjois-Suomessa"

Iso osa Samoojan kuntoutuskodin työntekijöistä ja asukkaista on sairastunut, vaikka henkilökunta on suojautunut virusta vastaan.

Kajaanissa sijaitsevan Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­din koronavirusepidemia laajenee edelleen. Viikonloppuna todettiin tartunta kuudella työntekijällä ja kuluneen vuorokauden aikana uusia tartuntoja on löytynyt seitsemältä asukkaalta sekä yhdeltä karanteenissa olleelta perheenjäseneltä. Kaikkiaan tartuntoja on kaikkiaan kymmenellä työntekijällä ja seitsemällä asukkaalla.

Puolet henkilökunnasta ja kaksi kolmannesta asukkaista on siis sairastunut. Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari sanoo, että tauti on erikoisen ärhäkkä. Kainuussa ei ole vastaavaa tarttuvuutta nähty aiemmin koronan kanssa. Henkilökunta on sairastunut, vaikka he ovat suojautuneet virusta vastaan.

Koukkari korostaa, että kuntoutuskodin tartuntojen leviäminen on tämän hetken tiedon perusteella erittäin poikkeuksellista.

– Vastaavaa leviämistapaa ei ole tavattu ainakaan Pohjois-Suomessa. Emme tiedä onko kyse mahdollisesti viruksen muunnoksesta, joten näytteet on lähetetty THL:lle tutkittavaksi.

Kaikki sairastuneet ovat eristyksessä ja myös oireettomat karanteenissa.

Varotoimenpiteenä kaikkien yksikössä työskentelevien perheenjäsenet on asetettu kahden viikon karanteeniin, koskien myös perheeseen mahdollisesti kuuluvia päivähoidossa olevia, koululaisia tai opiskelijoita.

Koukkari kertoo, että tartuntareitti ulottuu pääkaupunkiseudulle.

– Se kertoo leviämisriskistä alueiden välillä ja siitä, että joudumme edelleen jatkamaan tiukkoja varotoimia, kertoo Koukkari.

