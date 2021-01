Kirjeenvaihtajalta: Kiinalaismiljardööri Jack Ma katosi ja nyt hänestä ei sovi puhua

Lokakuussa kadonneen Jack Man olinpaikasta on vain huhuja. CNBC-uutiskanava kertoo hänen viettävän hiljaiseloa konfliktin takia.

Jos merkittävä talousvaikuttaja katoaisi julkisuudesta Suomessa, asiasta nousisi valtava kohu. Kun maailman tunnetuin kiinalaismiljardööri katoaa kotimaassaan, uutinen loistaa poissaolollaan Kiinan sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä.

Alibaba-verkkokauppajätin perustajaa Jack Mata ei ole näkynyt julkisuudessa lokakuun jälkeen. Silloin hän arvosteli rajusti Kiinan finanssivalvontaviranomaisia ja valtion pankkeja.

Hän vertasi niitä panttilainaamoihin, jotka ovat aivan liian vanhanaikaisia ja “tukahduttavat luovuuden”. Man tilitys kuultiin talousvaikuttajien kokouksessa Shanghaissa.

Täydellinen mainoskasvo Kiinalle

Hyväntekeväisyyttä harrastava miljardööri Jack Ma on ollut kansan ja vallanpitäjien suosikki. Hänen jättiyhtiönsä ovat pönkittäneet kulutuksen kasvua, jota Kiinan johto on halunnut. Englannin kielen opettajasta teknologiaguruksi noussut Jack Ma on ollut täydellinen mainoskasvo vaurastuvalle Kiinalle.

Mutta ylimieliset kommentit kostautuivat. Jopa ihailluimman pohatan pitää tietää paikkansa Kiinassa.

Pian puheen jälkeen Jack Man Ant Group -finanssiyhtiön piti listautua Shanghain ja Hongkongin pörsseihiin maailman suurimmalla osakeannilla. Se keskeytettiin viime hetkillä. Itse presidentti Xi Jinpingin kerrotaan määränneen jarrut päälle.

Jack Man yhtiöt ovat valtavia. Ne pyörittävät satojen miljoonien kiinalaisten arkea. Niiden kautta kulkee vuosittain biljoonien eurojen arvosta rahaa. Alibaba-verkkokaupasta ostetaan tavaraa. Ant Groupin Alipay-maksusovelluksella maksetaan ostokset kännykästä QR-koodilla. Sovellusta käytetään maksuvälineenä myös kivijalkakaupoissa ja ravintoloissa. Sillä maksetaan puhelinlaskuja.

Alipayn maksusovellus Alex Plavevski / EPA

Sen kautta toimivat myös viranomaisten määräämät koronavirussovellukset. Arki on siis käytännössä lähes mahdotonta ilman Jack Man luomaa ekosysteemiä.

Pelkkä Jack Man puhe ei liene yksin johtanut koviin otteisiin. Kiinan johto on jo jonkin aikaa halunnut suitsia finanssiteknologiayhtiöiden valtaa.

Ali Group silmätikkuna jo pidempään

Ali Group joutui jo ennen Jack Man puhetta valtion silmätikuksi kulutusluottojensa takia. Ant on mikrolainoineen (siirryt toiseen palveluun)isompi kulutusluottojen antaja kuin yksikään Kiinan pankeista.

Finanssiteknologiayhtiö välittää kuluttajalle rahaa pankeilta Alipay-maksusovelluksen kautta. Pankit maksavat Alipaylle komission ja kantavat riskin. Ant kerää välittäjänä tuoton. Maan johto näyttää huolestuneen teknologiayhtiöiden ahneudesta ja huolettomasta temmeltämisestä rahoitusalalla.

Nyt Alibaba-verkkokauppayhtiötä tutkitaan kartellitoiminnasta. Viranomaiset epäilevät, onko se kieltänyt verkkoalustan kauppiaita myymästä tuotteitaan muilla alustoilla. Sekä Alibaba että Ant Group hyötyvät myös satojen miljoonien kuluttajien datasta, jota ne ovat hankkineet toimintojensa kautta.

Reutersin tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) viranomaiset olisivat muun muassa alkaneet tutkia, onko Ant Group houkutellut vähävaraisia ja nuoria ottamaan velkaa yhtiön luottokorttipalvelulla.

Viranomaiset vaativat selvitystä Ali Groupin toimista ja haluavat tietoja sen luotonannosta. Ali Groupin pörssiin listautuminen on historiaa.

Ant Groupin ja Alipayn pääkonttori Shaghaissa Alex Plavevski / EPA

Käykö Jack Malle kuten muille ohi suunsa puhuneille?

Jack Man arvoja puidaan nyt julkisuudessa. Hän ihaili ääneen niin sanottua 996-työkulttuuria (siirryt toiseen palveluun), joka on tavallinen Kiinassa etenkin teknologiasektorilla. Se tarkoittaa työskentelyä aamuyhdeksästä iltayhdeksään kuutena päivänä viikossa. Tällä viikolla Kiinassa nousi uutisiin lyhyen ajan sisällä jo toinen tapaus, jossa parikymppinen verkkokauppatyöntekijä oli kuollut näännyttävän työkulttuurin takia.

Jack Ma on ollut kateissa lokakuusta alkaen. Hänen olinpaikastaan on vain huhuja. CNBC-uutiskanava (siirryt toiseen palveluun) kertoo hänen viettävän hiljaiseloa konfliktin takia.

Hänen katoamisensa on kuitenkin herkkä aihe Kiinassa. Sen huomaa jo siitä, että asiasta ei puhuta paljonkaan sosiaalisessa mediassa. Sensuuri poistaa valloilleen ryöstäytyneen spekuloinnin.

Talouslehti Financial Times (siirryt toiseen palveluun) kertoo saaneensa tietoja, joiden mukaan Kiina on kieltänyt maan tiedotusvälineitä spekuloimasta Alibaban kartellitutkinnasta.

Käykö Jack Malle samoin kuin muille vaikuttajille, jotka ovat puhuneet ohi suunsa? Alkuvuonna kiinteistömiljardööri Ren Zhiqiang katosi arvosteltuaan maan johtajaa koronavirusepidemian hoidosta. Hän palasi julkisuuteen korruptiosyytteiden ja 18 vuoden vankeustuomion kera.

Maailman rikkaimpiin ihmisiin kuuluva Ma ei ole näyttäytynyt sen jälkeen, kun hän lokakuun lopulla arvosteli puheessaan Kiinan sääntelyjärjestelmää. Kirsi Crowley raportoi Pekingistä.

