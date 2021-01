Pohjanmaan koronatilanne pahenee, mutta uusia geenimuunnostapauksia ei ole löytynyt – ylilääkäri: "Elämme toivossa, että enempää ei tulisi"

Vaasan sairaanhoitopiirissä varmistettiin viikonloppuna (9.-10. tammikuuta) kaikkiaan kolmisenkymmentä koronatapausta.

Ylilääkäri Juha Salosen mukaan alueen tartuntaluvut ovat selvässä nousussa ja "liian korkeita" .

– Ne on liian korkeita, mielellään saisivat olla huomattavasti matalampia. Positiivisten määrä on selkeästi lisääntynyt viime viikon loppupuolella, Salonen sanoo.

Salonen toteaa, että suuri osa tapauksista on vielä sellaisia, joista tartunnan lähde tunnetaan.

– On meille tullut myös täysin ulkopuolelta tulleita tartuntoja viime aikoina - ulkomailta ja Suomen muilta alueilta.

Tartuntaketjutkin on saatu pääosin jäljitettyä, vaikka esimerkiksi ulkomaille ulottuvien ketjujen osalta niitä on osin yhä selvittämättä.

Salonen ei haluaisi keventää koronarajoituksia alueella. Hän kuitenkin muistuttaa pohjalaisia noudattamaan turvavälejä, kokoontumisrajoituksia sekä muita turvallisuusohjeita. Myös testeihin hakeutuminen on tärkeää.

Ei uusia geenimuunnostapauksia

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä tiedotti perjantaina 8. tammikuuta, että pohjalaisesta kunnasta oli varmistunut kolme sellaista koronaviruksen geenimuunnostapausta, joita on löytynyt Isossa-Britanniassa.

Juha Salosen mukaan tapauksia on oikeastaan neljä – eli indeksipotilas ja hänen altistamansa lähikontaktit.

– Muuten näihin liitettäviä positiivisia koronavirustapauksia ei ole tullut lisää, Salonen sanoo.

Hän on myös toiveikas, että enempää tapauksia ei tulisikaan tähän ketjuun iiittyen.

– Kaikki on mahdollista, mutta varsinaisesta tapauksesta on aikaa sen verran, että elämme toivossa että enempää ei tulisi. Karanteenissa on ollut oireettomia henkilöitä ja he, jotka on testattu, ovat olleet negatiivisia, Salonen toteaa.

Tartunnan saaneiden kotipaikkakuntaa ei kerrottu julkisuuteen.

