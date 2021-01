Seurasimme kaupungin varautumista lumimyräkkään: Kun viivoitin mittaa yli kolmen sentin, keskeytyy Johanna Kulmalan yöuni

Antaa tulla lunta. Kuorma-auton kuljettaja Johanna Kulmala Tampereen Infrasta on valmiina.

Eteläiseen ja läntiseen Suomeen on ennustettu kymmeniä senttejä lunta.

Eteläiseen ja läntiseen Suomeen on ennustettu lähipäivinä lumimyräkkää. Keskiviikkoon mennessä saattaa paikoin sataa jopa puoli metriä lunta, arvioi Ylen meteorologi Matti Huutonen.

– Tuoreimpien ennusteiden mukaan lunta olisi tulossa länsi–lounaasta alkaen noin 10–20 senttimetriä. Vuorokaudessa voi lännessä tulla 30 senttiä ja paikoin ehkä jopa 40, Huutonen sanoo.

Ensi yönä ja aamuna Etelä- ja Lounais-Suomea lähestyy poikkeuksellisen voimakas sadealue ja tuuli voimistuu merialueilla merkittäviin lukemiin.

– Suomen mittakaavassa nämä yhden vuorokauden lumisademäärät ovat hurjia, Huutonen kertoi.

Lunta aurattiin maanantaina Tampereella. Marjut Suomi / Yle

Seurasimme maanantaina, miten Tampereella varaudutaan lumimyräkkään. Jos lunta tulee kunnolla, Tampereella lähdetään yöllä kolmen ja viiden välillä auraamaan noin 50–60 koneella.

Maanantaina iltapäivällä näytti, että lunta tulee kuitenkin huomattavasti tätä vähemmän.

Ensin aurataan pääväylät. Marjut Suomi / Yle

Joka tapauksessa kuorma-auton kuljettaja Johanna Kulmala Tampereen Infrasta on valmiina. Hän sanoo, että pitää yrittää nukkua unta alle.

– Työnjohto ilmoittaa, koska lähtö tapahtuu huomenna. Huomenna voi mennä 13 tuntia töissä.

Viime talvi oli varsin vähäluminen, joten lumi ei teettänyt juuri töitä.

– Kyllä tässä on nyt odoteltu lähtöä, Kulmala kertoo

.

Työmaapäällikkö Kari Pitkänen sanoo, että palautteen perusteella osa kaupunkilaisista on unohtanut vähälumisten talvien aikana, että auraaminen vie aikansa. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

"Sitten vain odotetaan"

Tampereen keskustan kunnossapidosta vastaava Kari Pitkänen sanoo, että tärkeintä varautumisessa on, että koneet ovat kunnossa ja suolaa ja hiekoitussepeliä on tarpeeksi.

– Sitten vain odotetaan.

Tampereen Infran työmaapäällikkö sanoo, että lumimyräkkä olisi vaihtelua viime vuoteen.

Aurojen liikkeelle lähdössä on tietyt kriteerit. Päivystäjä mittaa lunta viivoittimen kanssa ja katsoo keskiarvoa. Jos pääväylillä tai pääpyöräteillä on yli kolme senttiä lunta, se aurataan. Vähemmän liikennettä keräävillä teillä rajat ovat viisi ja kahdeksan senttiä.

Tampereen lumimäärät olivat maanantaina vielä maltillisia. Miikka Varila / Yle

Jos kaupungissa sataa lunta vuorokauden aikana 30–40 senttiä, liikenne voi alkaa tökkiä. Noin 20 sentistä selvitään kokeneen työmaapäällikön mukaan yleensä vielä. Merkitystä on myös autoilijoiden ja pyöräilijöiden asenteella.

– Pitää varata peliaikaa ja katsoa ennen lähtemistä ulos ikkunasta. Kaikkia katuja ei päästä heti auraamaan. Työkalut voivat mennä myös rikki. Aikaa, malttia ja hyvät hermot tarvitaan, Pitkänen toivoo.

Nykyiset monitoimiautot pystyvät sekä auraamaan että suolaamaan. Hytit ovat lämpimiä. Tämä kaikki on tehostanut työtä.

Rujoa palautetta

Aurauksesta tulee Pitkäsen mukaan välillä paljon kritiikkiä. Vähäluminen talvi on voinut saada ihmiset unohtamaan realiteetit.

– Ei lumi meiltä ole unohtunut, mutta veronmaksajilta se on unohtunut. On unohtunut, että täällä on joskus ollut myös kunnon talvia.

Hyvääkin palautetta tulee, mutta välillä palaute on varsin rujoa.

– Lopputilin saisi antaa kaikille eikä olla onnistuttu missään, Pitkänen kuvaa.

Välillä pyöräilijät eivät Pitkäsen mukaan esimerkiksi muista, että aura ei pysty kolaamaan samalla ajoväyliä ja pyöräteitä.

Suomeen odotetaan lähipäivinä runsaasti lumisadetta. Miikka Varila / Yle

Läheskään kaikki eivät valita

Osa kaupunkilaisista on vain innoissaan lumesta. Tampereella Joonatan Kallio maanantaina oli liukurin kanssa Tampereen Tahmelassa.

– On kivaa kun tulee lunta. Tykkään tehdä lumiukkoja.

Talvessa parasta on lumi ja sitä pitää olla paljon.

– Lunta pitäisi olla taivaaseen asti. Katujen yli voisi kiivetä, Joonatan Kallio suunnittelee.

Jättimäinen lumikola ajaisi lumet pois ja lumikolaa voisi isontaa ja pienentää tarpeen mukaan. Ylimääräiset lumet Joonatan Kallio laittaisi avaruuteen.

Helpotti perhearkea

Äiti Sanna Kallio tyytyy hieman vähempään määrään lunta kuin lapsensa. Neljän lapsen äiti sanoo, että lumi on tuonut helpotusta arkeen.

– Onhan tämä ihanaa, että lunta on. Saa minun puolestani tulla lunta reilusti. Lumi on erittäin tervetullutta etenkin koronavuoteen, että lapset ja aikuiset pääsevät ulos. Koko oleminen muuttui.

Sanna Kallio ei usko, että lumimyräkkä saa Suomea sekaisin.

– Nykyään varoitetaan ihmisiä niin hyvin, että ihmiset osaavat varautua hyvin. Emme me mene sekaisin.

