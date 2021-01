Lumi-inferno iskee etelään, oletko valmis: "Lunta voi tulla etelässä päivän mittaan peräti 30 senttiä" – Katso suora lähetys kello 7.10

Helsingin poliisi on pyytänyt pitämään tiistaina etäpäivän, jos suinkin mahdollista.

Lounaasta etelään tänään pyyhältävä laaja lumisadealue on näillä hetkillä iskemässä kyntensä toden teolla Uudellemaalle. Ylen meteorologi Matti Huutonen kertoo, että yön aikana lunta on ehtinyt tulla Länsi-Suomessa tähän mennessä jo 5–10 senttiä.

– Etelä- ja Länsi-Suomessa voi päivän aikana tulla jopa 20–30 senttiä lunta ja muualla maassakin tulee laajalti 10–20 senttiä, Huutonen huokaa.

Hän muistuttaa lisäksi myös kovista puuskista, jotka voivat yltyä jopa 20 metriin sekunnissa rannikkoalueilla.

Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta kerrottiin Ylelle varhain aamulla, että liikenneonnettomuuksilta on yön aikana vältytty. Sen sijaan pelastuslaitos on saanut ilmoituksia muutamista kaatuneista puista, joita kova tuuli on aiheuttanut.

Aamun työmatkaliikenteessä vahinkoja on jo sattunut. Kehä III:lla Juvanmalmin liittymän ja Askiston välillä on onnettomuus, joka haittaa liikennettä idän suuntaan. Tie 3:lla eli Hämeenlinnanväylällä on sattunut onnettomuus Keimolanportin ja Klaukkalan liittymän välillä. .

Suora lähetys kello 7.10 alkaen Espoosta. Toimittaja Olli-Pekka Kursi on paikalla seuraamassa liikenteen sujumista. Haastattelussa liikennekeskuspäällikkö Kari Tarkki.

Eteläiseen ja läntiseen Suomeen ennustettiin maanantaina poikkeuksellisen suuria lumisademääriä.

Helsingin pelastuslaitos pyysi jo maanantain aikana välttämään ylimääräistä liikkumista autolla huonon ajokelin vuoksi. Myös Helsingin poliisi vetosi autoilijoihin ja kehotti harkitsemaan etäpäivän pitämistä tiistaina, jos suinkin mahdollista.

Lumipyryn takia poliisi pyytää autoilijoita harkitsemaan etätyöpäivän pitämistä huomenna, jos mahdollista. Ainakin työmatkaan on syytä varata riittävästi aikaa ja malttia. Myös vapaa-ajan autoilua on syytä välttää aamu- ja iltaruuhkan aikoihin. #poliisi #Helsinki #liikenne pic.twitter.com/qWYujekxyX — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 11. tammikuuta 2021

Jos etäpäivä ei ole mahdollinen, ainakin työmatkaan on poliisin mukaan syytä varata riittävästi aikaa ja malttia. Myös vapaa-ajanautoilua tulisi välttää aamu- ja iltaruuhkan aikaan.

Pääkaupunkiseudulla junien lähiliikenteeseen on otettu käyttöön supistussuunnitelma. Käytännössä A-junat ja K-junat ajetaan 20 minuutin vuorovälein. Kauko- ja tavaraliikenteessä ei tehdä liikenteen supistamista ennakolta, vaan tarpeen mukaan.

Staran vastaava työnjohtaja Jari Kyngäs kertoo, että Helsingissä suurin osa kalustosta on liikkeellä jo aamu kuuden perästä. Lumi-infernoon on varauduttu jo eilen kuskaamalla vanhat lumet ulos keskusta-alueilta.

Kyngäs kertoo, että kaupunki huolehtii ajoväylien ja pyöräteiden kunnossapidosta, mutta kiinteistöjen tulisi muistaa talon edustan jalkakäytävien lumen auraaminen.

