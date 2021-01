Ensin Esa Kääriäinen sai potkut, sitten iski korona itseen, poikaan ja vanhempiin: "Positiivista tässä on se, että selvisimme"

Juvalaisen Esa Kääriäisen silmissä sumeni maanantaiaamuna 23. marraskuuta. Kuume nousi nopeasti ja liikkuminen kävi vaivalloiseksi.

Koronaviruksen aiheuttama tauti vei raavaan miehen sängyn pohjalle parissa tunnissa.

– Aamukasilta vein vielä pojat kouluun ja lämpöä oli 37 astetta. Kahden tunnin päästä kuume oli noussut yli 39 asteeseen, Esa Kääriäinen muistelee.

Miehen kunto romahti hetkessä. Hengitys kävi pian työlääksi ja myös puhekyky heikkeni nopeasti.

– Makuuhuoneen ja vessan välin kulkemisessa oli täysi työ.

Vennu, Esa ja Maire Kääriäinen. Petri Vironen / Yle

Maanantaisen koronatestin tulos tuli keskiviikkona. Tuolloin myös Kääriäisen 6- ja 9-vuotiaat pojat asetettiin karanteeniin. Seuraavana päivänä varmistui vanhemman pojan koronatartunta.

Poika selvisi koronasta lopulta oireitta mutta oli nuoremman veljensä kanssa kymmenen päivää karanteenissa.

Poikien kyläkoulu koulu siirrettiin mahdollistusten altistusten takia etäopetukseen.

Toivo alkoi jo hiipua

Kääriäisten kurimus paheni heti seuraavana päivänä perjantaina.

– Tuli se karmein tilanne. Puolen kilometrin päässä asuva isä-Vennu käy luonani joka päivä, vaikka liikkuminen on jo huonoa. Hänelle tuli samat oireet kuin minulle torstaina ja perjantaina varmistui tartunta. Silloin olin heikossa hapessa jo valmiiksi ja isän sairastuminen pahensi vielä tilannetta.

Kääriäisen perheessä oltiin jo melko varmoja, ettei isä-Vennu enää kotiin palaa, kun miestä vietiin toista kertaa ambulanssilla Mikkelin keskussairaalaan.

– Mutta sitkeä ukko, sieltä se vaan tuli.

80-vuotias Vennu Kääriäinen taisteli hengestään useita viikkoja. Vajaat kaksi kuukautta myöhemmin hän on edelleen väsynyt, mutta tauti on voiton puolella.

– Oikein selkäpiistä karmaisi, kun kuulin tartunnastamme. Kun Vennua vietiin ambulanssilla toista kertaa pelotti kamalasti, ettei hän enää sieltä takaisin tule. Kunto oli niin huono. Mutta niin vain tuli ja paljon paremmassa kunnossa kuin lähtiessään, Maire Kääriäinen muistelee miehensä kohtalon hetkiä.

Maire Kääriäinen selvisi viruksesta oireitta. Petri Vironen / Yle

Oireiden kirjo läpi muutamassa päivässä

Esa Kääriäisellä viruksen aiheuttama tauti jylläsi kaiken kaikkiaan kolmisen viikkoa. Kovaa kuumetta seurasivat lukuisat muut oireet.

– Koko oirelista mentiin läpi kolmessa viikossa. Valtava väsymys, hengitysvaikeudet, mahakivut, haju- ja makuaisti, tasapaino, puhe ja jopa näkö, mutta se taisi johtua kovasta kuumeesta.

Tartuntatautihoitajat olisivat ottaneet miehen sairaalaan ja kolmantena päivänä, mutta huoli läheisistä piti miehen kotona.

Olin lopulta sairaalassa vain kuusi tuntia seurannassa, kun nivelkipujen takia pelättiin veritulppaa. Senkin ajan olin eristyksissä ambulanssien parkkihallissa.

– Olin lopulta sairaalassa vain kuusi tuntia seurannassa, kun nivelkipujen takia pelättiin veritulppaa. Senkin ajan olin eristyksissä ambulanssien parkkihallissa.

Kääriäisen perheestä äiti ja 9-vuotias poika selvisivät viruksesta lähes oireitta. Esa ja Vennu Kääriäinen sen sijaan sairastivat taudin rajuna.

Hoitohenkilökunta saa perheeltä runsaasti kiitosta. Hoitaja soitti useita kertoja päivässä ja kyseli vointia.

Vennu Kääriäinen jaksaa taas poiketa poikansa luona vaihtamassa kuulumiset. Petri Vironen / Yle

Esa Kääriäinen aloitti 2020 tammikuussa uudessa työpaikassa. Kolmantena työpäivänä työnantaja ilmoitti lakkauttavansa tehtaan. Marraskuussa Esa sairastui koronaan.

"Kylän juorut voivat olla julmia"

Esa Kääriäisen oireet ovat jo takanapäin, mutta kunto on edelleen voipunut.

– En ole ikinä ollut mikään maratoonari, mutta nyt edes kahdeksan tunnin työkuntoon on vielä pitkä matka. Puiden hakeminen pihalta ja muutaman kymmenen metrin kävely on ehdoton maksimi, Kääriäinen tuumii.

Kääriäisen kotikunnassa, 6 000 asukkaan Juvalla, oli marraskuussa ainakin kaksi koronarypästä. Kannunvalanta sairastuneiden henkilöllisyydellä ja tartuntalähteistä kävi kuumana.

Kääriäistä harmittaa ja loukkaa se tapa, jolla ulkopuoliset ihmiset ruokkivat epäluuloa ja levittivät jopa valheellista tietoa.

– Kylän juorut osaavat sitten olla julmia. Niitä levitettiin sekä facebookissa, että lähetettiin suoraan viesteinä minulle. Niistä joutuivat myös läheiseni kärsimään.

Koronan alkuperä jää Kääriäisten kohdalla ilmeisesti hämärän peittoon. Reilua viikkoa ennen oireita Esa kävi laivalla keikalla sekä ajamassa kaverin auton Juvalta Ouluun.

– Tulin Oulusta kotiin junalla ja bussilla. Perjantaina olin vielä Jukureiden Ilves-pelissä, jossa tamperelaisia kannattajia samassa katsomon osassa. Jostakin sieltä se todennäköisesti tuli.

Esa Kääriäinen on kokenut muutenkin kovia kuluneen vuoden aikana. Tammikuussa, lähes päivälleen vuosi sitten mies sai potkut, kun ruotsalainen Salico ilmoitti lopettavansa Juvan salaattitehtaan. Syksyllä korona päätti lupaavasti alkaneen keikkatyön.

– Positiivista tässä on se, että selvisimme terveysmurheista toisin kuin monet muut. Unelmana olisi ihan tavallinen kahdeksan tunnin työ, mutta ihan vielä en sellaista työpäivää jaksa.

Kovakuntoisenkin toipumiseen voi mennä kuukausia

Essoten terveyspalveluiden johtaja, tartuntatautilääkäri Santeri Seppälä sanoo, että koronavirus leviää helposti nimenomaan lähipiirissä.

– Taitaa meidänkin alueemme tartunnoista puolet olla peräisin perheestä tai lähipiiristä vähintään.

Koronavirukselle on myös tyypillistä, että se tarttuu vain osaan altistuneista. Samoin se, että osa tartunnan saaneista on lähes oireettomia tai hyvin lieväoireisia, kun taas osa joutuu käymään läpi koko oirekirjon.

– Täysin oireettomien osuus on pieni, 10–15 prosentin luokkaa, mutta etenkin nuorilla on paljon hyvin lieväoireisia. Mitä ikääntyneempään ryhmään mennään ja mitä enemmän on perussairauksia, sitä kovemmat voivat olla oireet.

Seppälän mukaan pieni viitteitä on siitä, että miehet kärsivät naisia herkemmin kovista oireista. Taudista toipuminen voi viedä pitkän aikaa oireiden määrästä tai potilaan kunnosta riippumatta.

– Kovakuntoisen ja lieväoireisenkin toipuminen voi kestää kuukausia.