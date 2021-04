Kaius hautasi vanhan nimensä ja Pirjosta tuli Pinja – tuhannet suomalaiset vaihtavat etunimensä, kysyimme kahdelta heistä, miksi

Useimmiten nimen vaihtoon liittyy käytännölliset syyt. Oli syy mikä tahansa, on etunimellä valtava merkitys identiteetille.

Kun päätöstä ei alkanut kuulua pariin viikkoon, päätti Kaius Lapinleimu unohtaa koko asian hetkeksi.

Lapinleimu oli jättänyt Digi- ja viestintäviraston sähköiseen palveluun hakemuksen etunimensä vaihtamisesta. Lopulta tieto prosessin valmistumista tuli vastaan sattumalta.

– Kirjauduin johonkin palveluun ja huomasin nimeni vaihtuneen. Kuutisen viikkoa siinä vain meni.

25-vuotiaalle Lapinleimulle tieto oli suuri helpotus. Takana oli puolentoista vuoden mittainen sukupuolen korjausprosessi, joka sai uuden nimen myötä lopullisen sinettinsä.

– Uusi nimi oli tärkein ja isoin muutos. Minulle oli alusta asti selvää, että nimi tulisi vaihtumaan.

Vanhasta nimestään Lapinleimu ei halua puhua. Sillä ei ole enää hänelle merkitystä. Lapinleimu muistuttaa, että entisen nimen kysyminen transihmiseltä ei ole suositeltavaa, vaikka häntä itseään siitä puhuminen ei ahdistakaan.

– Aikaisempi nimeni on osa historiaani ja siten osa minua, mutta siitä huolimatta se on tietoa, jota varjelen. Henkinen etäisyys siihen on niin iso, etten tunnista siitä enää itseäni.

Kaius Lapinleimu saa uudesta nimestään pieniä onnentunteita esimerkiksi postia noutaessaan. Jenna Wahlstén

Lapinleimu oli aloittanut työpaikassaan vanhalla nimellään. Miestä jännitti, kuinka työkaverit suhtautuisivat uutiseen, tarkoittihan uuden nimen esittely samalla uuden identiteetin esiin tuomista.

– Työkavereiden reaktio oli positiivinen ja rento, eikä asiasta tehty isoa numeroa. Olin suorastaan hämmentynyt, missä ovat kaikki kysymykset.

Kaius Lapinleimun mukaan hänen nimenvaihtonsa merkitys onkin ollut isompi lähipiirille. Hänen vanhemmilleen asia ei tullut yllätyksenä, ja heillä oli ollut aikaa sulatella asiaa.

Vanhemmat olivat – ainakin osittain – mukana uuden nimen suunnittelussa, sillä Kaius Toivo Mikael Lapinleimun kolmas nimi eli Mikael periytyy suvusta. Vanhemmat ovat myös pitäneet sukulaiset tietoisena Lapinleimun nimenvaihdosta.

Uuden nimen päättäminen oli Lapinleimulle pitkä prosessi. Hän tutki tarkkaan, millaisia nimiä maailmaan mahtuu ja mikä niistä tuntuisi sopivalta. Etunimeksi päätyneeseen Kaiukseen Lapinleimu kertoo törmänneensä sattumalta.

Päätökseen vaikutti myös se, että kaverit olivat kutsuneet häntä jo aiemmin Kaiksi, joten Kaius oli sopivan samankaltainen.

Ei hitto, jos en vaihda nyt niin en vaihda koskaan. Pinja Tokoi

Nimenvaihdolla on ollut iso vaikutus Kaius Lapinleimun jokapäiväiseen elämään. Sosiaaliset suhteet sujuvat helpommin, kun nimi tuntuu omalta

– Pystyn olemaan kohtaamisissa paremmin läsnä, kun voin olla aidosti oma itseni. Ei tarvitse piilotella ja selitellä.

Ongelmia nimenvaihdosta ei ole juurikaan Lapinleimulle koitunut. Välillä hankaluuksia aiheuttaa se, että digitaalinen maailma ei ymmärrä nimen muuttumista.

– Yllätti, että töissä on tullut järjestelmien kanssa ongelmia käyttäjätunnusten ja sisäänkirjautumisten kanssa.

Kun Pirjosta tuli Pinja

Passin vanheneminen tarjosi helsinkiläiselle Pinja Tokoille, 36, täydellisen tilaisuuden toteuttaa pitkään mielessä hautonut suunnitelma. Etunimi sai vaihtua.

– Olin jo täyttänyt passihakemuksen Pirjona kun pysähdyin että ei hitto, jos en vaihda nyt niin en vaihda koskaan. Lähetinkin ensin etunimen muutoslomakkeen.

Pirjo ei ollut koskaan tuntunut mieleiseltä nimeltä. Etunimen vaihtaminen oli ollut Pinja Tokoin mielessä jo tokaluokalta saakka, mutta asia oli saanut aina siirtyä.

– Teininä päätin, että vaihdan nimeni heti kun mahdollista. Sitten vuodet vierivät, enkä enää jaksanut alkaa nähdä vaivaa.

Vladimir Tokoi

Nimi ei tuntunut hyvältä aikuisenakaan. Opetustöitä tehdessä se oli jopa aiheuttanut hämmennystä.

– Kun opiskelijat olivat kuulleet nimeni ennalta, niin he yllättyivät kun olinkin nuori ihminen. He odottivat nimen perusteella vanhempaa opettajaa.

Kun päätös oli tehty, piti valita uusi nimi. Tokoi pohti aikansa Pinjan ja Pihlan välillä.

– En halunnut ihan ääripäähän, vaan Pinja oli aika lähellä vanhaa. Päätös oli lopulta yllättävän helppo.

Kuten Kaius Lapinleimulle, myös Tokoille varsinainen nimenvaihto oli helppoa. Uusi nimi on otettu vastaan hyvin ja se on myös kaikkien läheisten käytössä. Tai lähes kaikkien.

– Isä kutsuu minua edelleen Pirjoksi. Myös isäni pikkusisko, tätini, on vaihtanut nimensä. Isä kutsuu häntäkin sitkeästi alkuperäisellä nimellään.

Pinja Tokoille nimenmuutos on ollut suuri helpotus.

– Tunne ennen nimenvaihdosta oli hieman kuin huonosti istuvissa vaatteissa, samalla tavalla vähän epämukava. Tämä nimi istuu eikä hierrä tai kinnaa mistään.

Iso merkitys identiteetille

Etunimellä on väliä, muistuttaa Helsingin yliopiston almanakkatoimiston johtaja Minna Saarelma-Paukkala.

– Nimi liittyy niin vahvasti identiteettiin, että mikäli nimi ei tunnu omalta, päädytään se usein vaihtamaan.

Paukkalan mukaan yleisiä syitä etunimen vaihtamiselle ovat isot elämän käännekohdat. Toisinaan taas syyt ovat käytännöllisiä: yhdysnimestä halutaan toinen osa pois.

Hyvin yleistä on, että jos on tullut kutsutuksi lempinimellä koko elämän ajan, se halutaan virallistaa.

– Myös taitelijanimiä vaihdetaan toisinaan viralliseksi nimeksi.

Saarelma-Paukkalan mukaan nimi on monelle uuden alku.

– Halutaan esimerkiksi aloittaa uusi elämä vankilatuomion jälkeen tai tullaan uskoon, ja halutaan nimen vaihdolla kertoa, että uusi elämä on alkanut. Myös avioero on aika tyypillinen hetki nimenvaihdolle.

Myös monet maahanmuuttajat haluavat suomalaisen nimen, että asiat sujuisivat helpommin.

– Etenkin venäläiset ovat ottaneet paljon suomalaisia etunimiä, Saarelma-Paukkala sanoo.

Lue myös:

Alkaako lapsesi nimi e-kirjaimella? Niin alkaa monen muunkin 2000-luvulla syntyneen – katso, kuinka nimien suosio on muuttunut vuosikymmenten saatossa