Katso videolta, miten lapset harjoittelevat "änäriä" varten Markku Kasalan pihalleen rakentamassa kaukalossa: "Ulkojäillä se taito karttuu"

Lapset ovat kiitollisia, kun vanhemmat antavat aikaa, sanoo asiantuntija. Perheliikunta on korona-aikana erityisen tärkeää.

Tornion Raumolla asuva Markku Kasala hermostui kaupungin ylläpitämien luistelukenttien hoitoon, kun viikonloppuisin tai juhlapyhinä kentät ovat huonolla hoidolla.

Kasala päätti ottaa nuorten liikuntamahdollisuuksien parantamisen omiin käsiinsä ja on jo kolmena vuonna ylläpitänyt kotipihassaan omaa jääkiekkokaukaloa lähialueen lasten iloksi.

– Alunperin paikalle oli suunnitelmissa vaimolle kasvihuone. Se jää nyt odottamaan sitä, että lapset kasvaa, kertoo Markku Kasala.

Kasala haki Iistä vanhan käytöstä poistetun jääkiekkokaukalon ja rakensi siitä 14 kertaa 28 metrin kokoisen pihakaukalon.

Patrik Pohjanen viihtyy ulkojäillä. Antti Ullakko / Yle

Kaukalossa on useasti pelaamassa Markun pojan Artun kavereita Tornion IHC:n jääkiekkojoukkueesta. Yksi heistä, Patrik Pohjanen sanoo, että jos ulkojäätä ei olisi, niin sitten pelattaisiin pleikkaria kotona sisällä.

– Käyn täällä pelaamassa melkein joka päivä. Aina kun kaveri kysyy, että haluatko tulla pelaamaan, niin totta kai. Siellä saa aina huippupelit käyntiin.

Pelikaveri Paavo Pukero antaa myös tunnustusta kaukalosta.

– Tämä on huippujuttu. Ei ole tylsää, kun pääsee pelaamaan.

Paavo Pukero harjoittelee laukauksia. Antti Ullakko / Yle

Koronarajoitukset ovat hankaloittaneet myös nuorten mahdollisuuksia seuraliikuntaan varsinkin sisätiloissa, kun liikuntapaikkoja on suljettu. Myös ulkoliikunnassa osallistujamäärää on paikoin rajoitettu.

Esimerkiksi Sydänliitto kannustaa perheitä liikkumaan yhdessä ja viettämään yhteistä aikaa harrastusten parissa. Myös lajiliitot ovat vedonneet lasten harrastusmahdollisuuksien puolesta.

Ulkojäillä kertyy toistoja – ja kikkavalikoimaa

Markku Kasala on myös torniolaisen jääkiekkoseura TIHC:n puheenjohtaja. Hän näkee tärkeänä, että nuorille on olemassa ulkojääkenttiä ja kaukaloita, joissa he pääsevät luistelemaan ja pelaamaan niin paljon kuin vain haluavat.

– Ulkojäillä se kaikki taito ja kikat karttuu. Jo legendaarinen valmentaja Juhani "Tami" Tamminen sanoi, että harjoituksissa käydään näyttämässä, mitä kotijäillä on opittu, kertoo Markku Kasala.

Viime vuonna pelikausi kesti muutamaa päivää vaille puoli vuotta. Nyt kaukaloa päästiin jäädyttämään vasta joulukuun puolivälissä.

Kaukalon mitta on 14 metriä kertaa 28 metriä. Antti Ullakko / Yle

Nyt kaukalo on kovassa käytössä. Vaikka se ei olekaan ihan täysikokoinen, niin siinä on hyvä pelata esimerkiksi kolme vastaan kolme pelejä.

Jääkiekkoseuran harjoitukset ovat useimmiten ajallisesti lyhyt ja tehokas tunti tai puolitoista. Ulkona pienessä kaukalossa tulee toistoja paljon, laukauksia ja maalivahdille torjuntoja.

Ei tarvitse odotella vuoroaan palellen, vaikka olisi vähän pakkastakin. Pojat ja tytöt saattavat olla luistimilla tuntikausia ja touhussa on mukana myös isiä ja äitejä.

“Lapset ovat kiitollisia, kun vanhemmat antavat aikaa”

Suomen Sydänliiton mukaan perheliikunta tukee hyvin pienen lapsen normaalia kehittymistä, varsinkin kun siinä on mukana vanhemmat, sisarukset ja isovanhemmat.

Markku Kasala kotikaukalonsa äärellä. Antti Ullakko / Yle

Sydänliiton liikunta-asiantuntija Annukka Alapappila sanoo, että yhdessä tekeminen tukee sekä lapsen fyysistä että henkistä hyvinvointia.

– Lapset on kauhean kiitolllisia siitä, että vanhemmat antavat aikaa. Se ei aina tarvi olla mitään isoa. Se voi olla vaikka kuperkeikka sylissä tai 5 minuutin hippaleikki.

Perheliikunta on säännöllistä yhdessäoloa leikin, ulkoilun ja muun liikunnan parissa. Liikunta voi Alapappilan mukaan olla omaehtoista arkiliikuntaa lähiympäristössä tai osallistumista ohjattuun perheliikuntaan.

– Kannustan tällaisena aikana perheitä liikkumaan yhdessä. Ei tarvitse pitkälle mennä, kun vain ovesta astuu ulos. Perheliikunta voi olla ihan mitä mieleen juolahtaa, kannustaa Alapappila.

Voit keskustella aiheesta torstaihin kello 23 asti.