Kolme vanhusta kuollut kotiutusosastolla alkaneen tartuntaketjun seurauksena Kouvolassa – tartuntoja jo kymmeniä ja useat ovat sairaalahoidossa

Kuusankoskella Kouvolassa tapahtui viikonloppuna kolme Lauttarannan kotiutusyksikön koronavirusryppääseen liittyvää kuolemantapausta.

Kotiutusosastolla on todettu tähän mennessä 33 koronavirustartuntaa. Tartuntoja on ollut sekä asiakkailla että henkilökunnalla.

Useita Lauttarannan asiakkaita on siirretty sairaalahoitoon.

Kymsote ei tiedota kuolemantapauksista tarkemmin. Kouvolan Sanomien (siirryt toiseen palveluun) tietojen mukaan kuolemantapauksia oli sekä sairaalassa että kotiutusyksikössä.

Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kommentoi yleisesti, että hoivakotien asiakkaat ovat iäkkäitä ja heillä on perussairauksia, jotka nostavat koronavirustaudissa kuoleman riskiä merkittävästi.

– Nyt pahin toteutui. Vaikka tähän saatoimmekin jossain määrin valmistautua, niin silti se on erittäin valitettavaa, Mäntymaa sanoo Kymsoten tiedotteessa.

Mäntymaan mukaan on mahdollista, että odotettavissa on vielä uusia kuolemantapauksia.

– Kyllä se mahdollista tietenkin on. Koronakuolleisuudesta suurin osa on kuitenkin kaikkein vanhimmilla koronaan sairastuneilla. Hoidettavien omaisiin on otettu yhteyttä ja tilannetta on käyty läpi yksitellen kaikkien osalta.

Arkistokuva. Antro Valo / Yle

Sijaisia tilalle

Lauttarannan kotiutusyksikössä todettiin ensimmäiset koronatartunnat tammikuun ensimmäisenä viikonloppuna. Sen jälkeen kaikki asukkaat testattiin, ja tartuntoja löytyi lisää.

Osastolla on kaikkiaan 39 asiakaspaikkaa, joista oli viime vikolla täytetty noin 30. Osastolla on normaalisti lähes 30 työntekijää.

Lauttarannan kotiutusyksikkö toimii karanteenien takia nyt pääosin sijaisten voimin. Osastolle ei oteta tällä hetkellä uusia asiakkaita eikä sieltä kotiuteta ketään.

Kymsoten johtajaylihoitajan Hannele Mattilan mukaan sijaisia on toistaiseksi saatu karanteenissa olevien työntekijöiden tilalle.

– Tilanne on haastava, mutta olemme saaneet henkilökunnan järjestettyä sinne. Menemme eteenpäin päivä kerrallaan, Hannele Mattila sanoo.

"Tunnelma on huolestunut ja surullinen"

Kymsoten johtajaylilääkärin Marja-Liisa Mäntymaan mukaan tunnelma osastolla on huolestunut ja surullinen. Työntekijät tekevät pitkää päivää.

– Eniten tämä koskettaa hoidettavia ja heidän omaisiaan, mutta kyllä tämä on myös henkilöstölle raskas tilanne.

Mäntymaan mukaan työhön liittyvä rasitus on lisääntynyt etenkin sen takia, että oman yksikön henkilöstöä on pois.

– Vaikka sijaisia saadaankin, niin he eivät tunne hoidettavia yhtä hyvin kuin vakituinen henkilöstö. Työstä tekee ihan fyysisesti raskasta se, että joudutaan käyttämään raskaita suojia kaikissa hoitotoimenpiteissä.

Kotiutusyksikössä on myös muistisairaita potilaita, joita henkilökunnan pitää pystyä ohjaamaan esimerkiksi osastolla liikkumisessa, jotta potilaat pysyisivät turvassa koronatartunnalta.

Osaston kaikki asukkaat ovat karanteenissa korona-altistumisen takia. Sairastuneet ovat eristyksessä muista asukkaista.

Tällä hetkellä noin puolet asukkaista on saanut koronatartunnan. Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan mukaan tartuntoja voi varmistua vielä tämän viikon aikana lisää.

Kotiutusyksikön asiakkaat ovat yleensä iäkkäitä. Arkistokuva. Tanja Kröger / Yle

Lisää sairaalapaikkoja

Kymsote on lisännyt lääkärin läsnäoloa kotiutusyksikön osastolla. Viikonlopusta alkaen lääkäri on ollut paikalla päivisin joka päivä.

Pohjois-Kymen sairaalassa Kuusankoskella yksi vuodeosasto on varattu vain koronapotilaiden hoitoon. Kymsoten mukaan osaston paikkamäärää on kasvatettu siltä varalta, että paikkatarve mahdollisesti kasvaa.

Lauttarannan kotiutusyksikkö on paikka, jossa vanhukset majoittuvat yleensä muutamia viikkoja esimerkiksi sairaalahoidon jälkeen. Jakson aikana arvioidaan, millaista hoitoa potilas tarvitsee jatkossa ja asuuko hän kotonaan vai siirtyykö hän hoivakotiin.

Kotiutusyksikön asiakkaat ovat yleensä perusterveydentilaltaan jo ennestään hyvin hauraita. Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kertoi viime viikolla, että suurin osa sairaalaan joutuneista kotiutusyksikön koronapotilaista on sellaisia, jotka eivät enää hyötyisi esimerkiksi tehohoidosta.

Koska koronavirukseen ei ole parantavaa hoitoa, sairaalassa pyritään auttamaan elimistöä parantamaan infektio. Potilaalle voidaan antaa esimerkiksi lisähappea ja kortisonihoitoa.