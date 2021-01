Pandemia tulee kreikan kielestä, mutta koronasulku on Kreikassa lockdown – Joku raja lainasanoihin, toivoo ateenalainen Katerina Patiri, 23

Ateena85-vuotias Vasiliki Gouvala seuraa tv-uutisista arvioita Kreikan koronasulun eli lockdownin kestosta.

– Ah, tämä "lokdan". Alkaa ottaa näin yksinelävälle voimille, Gouvala sanoo.

Lockdown, take away ja rapid test ovat kouluja käymättömälle, tv:n varassa elävälle ikäihmiselle jokapäiväisiä koronapandemian ilmaisuja.

Vasiliki Gouvala ei ymmärrä englantia ja sinnittelee vieraiden sanojen viidakossa. Rapid test on jonkinlaista testaamista ja lokdan asioiden kieltämistä, hän sanoo. Sara Saure / Yle

Uutisissa käytetään myös ostosten tekemiseen liittyviä termejä kuten click away, online ja e-shop.

Ne ovat Gouvalalle mysteeri. Termit pitäisi kuitenkin ymmärtää, jos haluaa shoppailla click away -menetelmällä eli hoitaa ostokset verkossa ja noutaa tuotteet liikkeen ulkopuolelta.

Sitten on vielä click inside, ostosten tekeminen ajanvarauksella sisällä liikkeessä. Se on nyt kreikkalaisten uutta arkea.

– Mikä ihmeen klik, Gouvala puhahtaa tv-ruudulle.

"Lainasanat eivät ole kreikan kielelle uhka"

Kreikassa koronavirustartuntojen määrä lähti jyrkkään nousuun loppusyksystä.

Toisen koronasulun aikana marraskuun alkupuolelta lähtien ulkona on saanut liikkua vain välttämättömillä asioilla. Osa kaupoista ja palveluista on välillä avattu ja taas suljettu. Nyt, kun päivittäisiä vahvistettuja tartuntoja on 400–800, maan alakoulut päätettiin avata kokeiluluonteisesti.

Koronarajoituksista puhuessaan Kreikan hallitus ja media käyttävät pääsääntöisesti englanninkielisiä termejä.

Pandemian iskiessä tarvittavaa omaa sanastoa ei ollut kaikkiin ilmaisuihin.

Vieraiden sanojen vyörystä on tulistunut muun muassa Ateenan yliopiston emeritusprofessori, kielitieteilijä Georgios Babiniotis. Hän on ihmetellyt, miksi termejä ei vaivauduta kääntämään kreikaksi (siirryt toiseen palveluun).

Ateenalaisessa yläasteen koulussa kreikan kieltä opettava Alexandra Ignatiadou uskoo tietävänsä vastauksen.

Pääsyy on nyky-yhteiskunnan hektisyys, Ignatiadou sanoo.

Kreikan kielen opettaja Alexandra Ignatiadou ajattelee, että kieli ei voi jämähtää paikalleen muutoksen pelossa. Alexandra Ignatiadoun arkisto

– Englanniksi ilmaisut ovat nopeita. Kreikan johto ajattelee myös psykologista puolta. Lockdown ei kuulosta yhtä dramaattiselta kuin yhteiskunnan sulkeminen, hän arvioi.

Vieraskielisten sanojen käytön taustalla on Ignatiadoun mukaan sekin, että kreikkalaiset haluavat mieltää itsensä kosmopoliiteiksi.

Ignatiadou ilmoittaa rakastavansa äidinkieltään, jota on puhuttu 5 000 vuotta, mutta ei häpeile sanoa poikkeavansa take away -kahvilaan.

Hänen mielestään lainasanat eivät ole kreikan kielelle uhka.

– Kreikan kieli on saanut vaikutteita esimerkiksi persialaisilta, turkkilaisilta, italialaisilta ja ranskalaisilta. Kielemme ei ole tästä köyhtynyt tai kuihtunut. Se on vain muokkautunut puhuttaessa, Ignatiadou sanoo.

Kreikassa media on omaksunut koronailmaisut hallintokielestä. Sanomalehdissä englanninkielisiä termejä näkyy latinalaisin ja kreikkalaisin kirjaimin. Sara Saure / Yle

Pandemia ja diagnoosi ovat kreikkaa, mutta koronavirus on hankala

Yleisesti käytettäviä lainasanoja on Kreikassa paljon.

Yksi esimerkki on sana computer, tietokone. Sana saa englannista monikon päätteen, samoin kuin korona-aikaan opittu rapid test eli pikatesti. Sanomalehdet saattavat otsikoida: "Näillä alueilla tehdään ilmaisia rapid tests".

Englannin termejä kirjoitetaan myös kreikkalaisin aakkosin.

Suomen Ateenan-instituuttia johtanut dosentti Martti Leiwo kertoo, että Kreikassa ei ole kieltä huoltavaa ja valvovaa viranomaista, sellaista kuin Kotimaisten kielten keskus Suomessa.

– Kun lähtökohta on tällainen, uudissanojen luominen tai lainasanojen kotoistaminen on hankalaa, jos sanoilla ei ole ollut aiempaa käyttöä, Leiwo sanoo.

Näkemyseroja on esimerkiksi siitä, millä kreikan o-kirjaimella koronavirus kirjoitetaan.

Toisaalta kreikan kieli on antanut paljon sanoja muun muassa lääketieteen terminologiaan.

Esimerkiksi maailmanlaajuisesti levinnyttä epidemiaa tarkoittava pandemia-termi pohjaa kreikkalaisiin sanoihin pan eli "koko, kaikki" ja demos eli "alue, maa, kansa".

Muita suomalaisillekin tuttuja kreikkalaisia termejä ovat terapia ja diagnoosi.

Kuuntele ja lue Ylen Elävästä arkistosta: Mistä termit tulevat?

Nuorilla oli "greeklish" jo ennen koronaa

Monet nuoret Kreikassa uskovat, että koronatermistö elää vielä kauan, aivan kuten huolelliset hygieniakäytännöt. Sen verran mullistavasta ajanjaksosta on kyse.

Markkinakieli englannilla houkutellaan erityisesti nuoria asiakkaita liikkeisiin Ateenassa. Sara Saure / Yle

23-vuotias opiskelija Katerina Patiri sanoo ymmärtävänsä kaikki koronatermit. Vaikkapa sellaiset kuin Kreikkaan tuloon vaadittava PLF (Passenger Locator Form) ja koronasulun aikaan ulkona liikkumiseen tarvittava tekstiviesti SMS.

– Silti hei, joku raja lainasanoihin! Se, mikä voidaan kääntää, pitäisi kääntää, Patiri toivoo.

Hän arvioi, että vieraiden ilmaisujen runsaus selittyy osin turismilla.

Nuorten arjessa ja varsinkin someviesteissä oma lukunsa on "greeklish". Se on kreikkaa latinan aakkosin, siis kirjaimin, joita käytetään myös suomen kielessä.

– Sorrun siihen itsekin joskus. Greeklishin kanssa ei tarvitse miettiä sanojen painotusta tai kreikan haastavaa oikeinkirjoitusta, Patiri sanoo.

Siitä Patiri on varma, että koronatermejä olisi voitu avata kreikkalaisille paremmin. Nyt monet ymmärtävät toimia vain suurin piirtein oikein.

Yksi heistä on 85-vuotias Vasiliki Gouvala.

Hänen pelkonaan ovat viidensadan euron sakot, jotka uhkaavat muun muassa liikkumisrajoituksia rikkovaa. Määräysten noudattamisen seuranta on tosin muualla kuin Ateenan keskustassa höllempää.

– Onneni on, että sakkoja ei ole vielä mätkähtänyt, Gouvala sanoo.

Mitä mieltä sinä olet vieraskielisten ilmaisujen käytöstä? Voit keskustella aiheesta 23.1. klo 23 asti.

Lue lisää:

Aristoteleen kantapää: Mistä sanat tulevat, mihin sanat menevät?

Vanhassa stadin slangissa "stara" ei ollut tähti vaan vanha mies – moni sana on peräisin venäjän kielestä

Risuaita, hiiri, appi – digiaika muokkaa myös kieltä

Uusimmat tiedot koronaviruksesta Suomesta ja maailmalta