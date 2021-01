Pohjois-Pohjanmaan koronarajoitukset jatkuvat – katso johtajaylilääkärin kommentit hetki päätöksen jälkeen

Pohjois-Pohjanmaan koronatilannetta käsittelevä alueellinen työryhmä on kokoontunut tänään. Se päätti jatkaa pääosin nykyisenlaisia leviämisvaiheen rajoituksia, jotka olivat aiemmin voimassa 18.1. saakka.

Tarkkaa päivää, mihin asti rajoitukset ovat voimassa, Oulun yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Juha Korpelainen ei vielä kerro.

Kuitenkin samalla päätettiin, että esimerkiksi yläkouluja ei siirretä etäopetukseen

Kunnille kuitenkin annetaan entistä selkeämmin mahdollisuus avata julkista toimintaa nuorille ja lapsille ja harkita esimerkiksi kirjastojen ja uimahallien avaamista, jos epidemiatilanne paikallisesti sen sallii.

– On huomioitava se, että Pohjois-Pohjanmaalla eri alueilla tilanne on erilainen. Tilanne on Oulussa hankalampi kuin monessa muussa kunnassa, se on pyritty ottamaan huomioon suosituksissa. Kunnat ovat tähänkin asti voineet tehdä omia linjauksiaan, mutta sitä on nyt täsmennetty, Korpelainen sanoo.

Korpelainen ei vielä lähtenyt arvioimaan, milloin rajoituksia voitaisiin lähteä kunnolla purkamaan.

– Sitten voi tilanne rauhoittua, kun massarokotukset on tehty. Ja jos epidemia käyttäytyy kuten viime vuonna, niin aikaisin keväällä virukset lähtevät taantumaan.

Tartuntojen odotetaan vähenevän

Pohjois-Pohjanmaa on epidemian leviämisvaiheessa. Maakunnassa on todettu yhteensä 1 756 koronatartuntaa, joista 1 333 on Oulusta.

Juha Korpelaisen mukaan Oulussa ei ole ollut havaintoja muuntuneesta koronaviruksesta.

Oulun tilanne poikkeuksellinen, koska Oulussa tartuntojen ilmaantuvuus on ollut viime viikot kasvussa, toisin kuin Suomessa yleisesti. Tartuntojen määrä on kääntynyt kasvuun viime viikkojen aikana ja tartuntojen lähde jäi etenkin joulun aikaan jopa kolmasosasta tartuntoja selvittämättä.

Korpelaisen mukaan tilanne on kuitenkin tasoittunut.

– Nyt on päästy siihen, että tartunnan lähteet selviävät.

Hänen mukaansa iso osa tartuntapiikistä selittyy uudenvuoden tienoilla tapahtuneilla nuorten aikuisten tartunnoilla, ja tilanteen odotetaan tasoittuvan.

