Kainuussa palattiin koronan kiihtymisvaiheeseen – maakunnassa useita uusia tartuntoja ja lisää uskotaan ilmaantuvan

Kainuussa on todettu maanantaina 10 uutta koronatartuntaa. Kuvituskuva. Sami Takkinen / Yle

Kainuun koronatilanne on huonontunut, ja maakunnassa on siirrytty epidemian kiihtymisvaiheeseen. Koronan ilmaantuvuusluku eli uusien tartuntojen määrä sataatuhatta asukasta kohti 14 vuorokaudessa on nyt 37,5.

– Kiihtymisvaiheen kriteerit täyttyvät, sanoo Kainuun soten pandemiapäälikkö Olli-Pekka Koukkari.

Maanantaina kaksi ulkomaalaista antoi positiivisen koronanäytteen Kajaanissa.

Lisäksi Kajaanissa sijaitsevan Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­din koronavirusepidemia laajenee edelleen. Viikonloppuna todettiin tartunta kuudella työntekijällä ja kuluneen vuorokauden aikana uusia tartuntoja on löytynyt seitsemältä asukkaalta sekä yhdeltä karanteenissa olleelta perheenjäseneltä.

Kaikkiaan tartuntoja on kymmenellä asukkaalla ja seitsemällä työntekijällä.

Koukkari uskoo, että Samoojan kuntoutuskodin koronavirusepidemia myötä karanteenissa olevilta tulee varmuudella lisää tartuntoja.

– Nähtäväksi jää, paljonko niitä tulee ulkopuolisilta.

Kuntoutuskodin tartuntojen leviäminen on tämän hetken tiedon perusteella poikkeuksellista, sillä pandemiapäällikkö Koukkarin mukaan tauti on erikoisen ärhäkkä. Vielä ei ole tietoa, onko kyse mahdollisesti viruksen muunnoksesta, joten näytteet on lähetetty THL:lle tutkittavaksi.

Näytteiden tulokset saadaan Terveyden- ja hyvinvoinninlaitokselta muutaman päivän sisällä.