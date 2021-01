Hoitajat pyytävät kriisiapua vanhusten kotiutusyksikköön, jossa on jo kymmeniä koronatartuntoja ja 3 niihin liittyvää kuolemaa: "On pelkoa ja ahdistusta"

Tunnelma Lauttarannan ikääntyneiden kotiutusyksikön osastolla on huolestunut ja surullinen.

Kouvolassa sijaitsevan Lauttarannan ikääntyneiden kotiutusyksikön työntekijät kaipaavat kriisiapua.

– Viestit työntekijöiltä ovat olleet sen suuntaisia, että saammeko kriisiapua. Sitä on kysytty ja sitä on työnantaja luvannut järjestää, Kymsoten Superin päätoiminen luottamusmies Hannele Nupponen kertoo.

Lauttarannan ikääntyneiden yksikössä on tapahtunut kolme koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Yksikössä on todettu 33 koronavirustartuntaa. Tartuntoja on todettu sekä asiakkailla että työntekijöillä.

Lauttarannan kotiutusyksikön koronarypäs sai alkunsa viiko sitten viikonloppuna. Lauttarannan kotiutusyksikkö toimii karanteenien takia nyt pääosin sijaisten voimin.

Nupponen toivoo, että työnantaja huomioi työntekijöiden jaksamisen ja sen, että keskustelulle on aikaa.

– Ymmärrän, että näin on tehtykin, mutta se on tärkeä asia ottaa huomioon.

Jälkihoitoa tarvitaan

Arkea koronaviruksen kanssa on eletty jo vuoden verran. Hannele Nupponen kuitenkin huomauttaa, että on eri asia, kun sairaus todella tulee lähelle, koska silloin esimerkiksi työn vaativuus muuttuu.

– Työn vaativuus muuttuu, koska silloin hoidetaan ihan oikeasti koronapositiivisia asiakkaita ja potilaita. Tarkka on pitänyt olla tähänkin asti suojausten kanssa, muttavarsinkin nyt pitää ottaa erilaisia asioita huomioon.

Myös kysymykset omasta ja esimerkiksi läheisten suojautumisesta nousevat ihan eri tavalla pintaan ja konkretisoituvat.

– Miten me tästä selviämme, miten minä ja työkaverini jaksamme? On pelkoa oman sairastumisen kautta ja ahdistusta. On varmaan hyvin paljon kaikennäköistä, Nupponen kuvailee työntekijöiden tuntoja.

Kymsoten johtajaylilääkärin Marja-Liisa Mäntymaan mukaan tunnelma osastolla on huolestunut ja surullinen. Työntekijät tekevät pitkää päivää.

– Eniten tämä koskettaa hoidettavia ja heidän omaisiaan, mutta kyllä tämä on myös henkilöstölle raskas tilanne.

Nupposen mukaan on tärkeää, että kun tilanne Lauttarannan kotiusyksikössä on ohi, käydään tarvittava keskustelu kaikkien yksikössä työskennelleiden, myös sijaisina nyt toimivien työntekijöiden kanssa.

