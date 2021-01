Eläinhahmojenkin avulla rooleja rakentaneen Pertti Sveholmin analyysi Mikko Kekäläisestä: "saimaannorppa!"

Sveholm innostui roolistaan Sisäilmaa-komediassa: "Kiroileminen on hauskaa, anteeksi vaan."

Pitkän linjan tv-, elokuva ja teatterinäyttelijä Pertti Sveholm jäi eläkkeelle puolitoista vuotta sitten. Töitä on kuitenkin riittänyt kiireeksi asti – viimeisen vuoden aikana hän on tehnyt muun muassa kahta tv-sarjaa ja yhtä kokoillan elokuvaa.

Monelle näyttelijälle eläkkeelle jääminen tuntuu olevan vaikeaa. Sveholm näkee asian näin:

– Minä ajattelen sen niin, että en enää tee töitä, vaan saan taas harrastaa. Sillä tavalla se raskas apina hyppää pois harteilta.

Sveholm on mukana Ylen uudessa suosikkikomediassa Sisäilmaa. Tiina Lymin ohjaama ja osin käsikirjoittama sarja on saanut innostuneen vastaanoton. Innostavaa sen tekeminen oli myös sarjan näyttelijöille.

– Tuo aihe oli sellainen, että ei sitä hirveästi ole käsitelty näiden kaikkien poliisisarjojen lomassa. Sitäpaitsi sarja on pitelemätön, juuri sellaista huumoria, josta minä pidän. Kiroileminen on hauskaa, anteeksi vaan.

Sveholmin mukaan Sisäilmaa kertoo niistä sotilaista jotka pitävät hyvinvointiyhteiskuntaa pystyssä. Tässä tapauksessa kuvitteellisen työvoimatoimiston stressantuneista asiantuntijoista.

Eläimet apuna roolin rakentamisessa

Sveholm aloitti näyttelemisen ensin Ylioppilasteatterissa 1970-luvun puolivälissä ja Teatterikoulun jälkeen legendaarisessa Ryhmäteatterissa. Rooleja opittiin rakentamaan monin tavoin, muun muassa eläinhahmojen kautta.

– Se on aika klassinen tapa lähestyä roolia, ja sitä treenattiin muun muassa Teatterikoulussa. Etsitään jotain eläintä, kettua esimerkiksi, ja sitten se yritetään siirtää joko fyysisesti tai henkisesti, tai molemmin tavoin rooliin mitä on tekemässä. Se antaa muodon jota tehdä, ja myös luonnetta. Kettu on esimerkiksi ovela.

Sveholmin mukaan kaikissa meissä on eläintä.

– Animaa? On meissä!

Puoli seitsemän -ohjelmassa näyttelijältä kysyttiin, mitä eläintä juontaja Mikko Kekäläisessä voisi olla. Vastaus tuli nopeasti:

– Ensimmäisenä tulee mieleen saimaannorppa. Suojeltava eläin.

