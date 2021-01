Ministeri Kiuru: Koronatoimiin suunnitellaan tiukennuksia – taustalla uusi, entistä nopeammin leviävä virustyyppi

Koronaviruksen uusi, entistä nopeammin leviävä muunnos luo painetta tehdä lisää koronatoimia.

Ministeri Krista Kiuru (sd.) ja perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen (kok.) keskustelivat A-studiossa, kuinka virusmuunnos pitäisi huomioida Suomen koronastrategiassa.

– Tämän muuntoviruksen takia olemme tilanteessa, että linjaa on tarkasteltava, Kiuru totesi.

Kiurun mukaan koronan ilmaantuvuus on Suomessa tällä hetkellä matalampi kuin ennen joulua, mutta samaan aikaan hallitus on huolestunut muuntoviruksesta. THL:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) muuntuneen viruksen aiheuttamia tapauksia on todettu Suomessa 49, joista kaikissa paitsi kahdessa on kyse alkujaan Britanniassa havaitusta, nopeasti leviävästä virustyypistä.

– On esitetty toimia rajojen turvallisuuden tehostamiseen mutta myös tiukennuksia, joita me voisimme vielä maan sisällä ottaa käyttöön.

Kysyttäessä Kiuru tarkensi, että maan sisäiset koronatoimet voisivat koskea esimerkiksi ravintoloita, julkisia tiloja tai harrastuksia.

– Joudumme miettimään myös toisen asteen toiminnan mahdollista keskeyttämistä. Ensimmäistä kertaa olemme tilanteessa, että tämä virus näyttää tarttuvan muuntoviruksena myös lapsiin ja nuoriin helpommin.

Antti Häkkänen korosti, että koronarajoituksia kiristäessä hallituksen tilannekuvan täytyy olla tarkka. Hänen mukaansa vuosi sitten toimittiin liian hitaasti ja koronaa pääsi leviämään rajoilta Suomeen, eikä sama saa nyt toistua nopeasti leviävän virustyypin kohdalla.

– On tärkeää, että valtioneuvosto pystyy hoitamaan tämän rajaturvallisuuskysymyksen kuntoon, hän sanoi.

Häkkäsen mukaan erityisesti merirajoilla olisi parannettavaa. Ministeri Kiuru sanoi, että esimerkiksi Helsingin kaupunki selvittää parhaillaan, kuinka satamien tilanne saadaan kuntoon.

Häkkänen muistutti, että mahdolliset koronarajoitusten tiukennukset tulee tehdä perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

– Se, kuinka vaarallinen muuntovirus on, vaikuttaa siihen, kuinka tiukkoja toimia voidaan tehdä.

Myös presidentti Sauli Niinistö otti kantaa koronavirustilanteeseen (siirryt toiseen palveluun) ja mahdollisten lisärajoitusten tarpeeseen maanantaina. Niinistön mukaan Euroopan koronauutiset, tartuntamäärät ja viruksen mutaatiot, ovat "hälyttäviä".

