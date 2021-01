IL: Juha Sipilään käytiin käsiksi eduskunnan edustalla

Kansanedustajaan on käyty käsiksi eduskunnan edustalla, ja asiasta on tehty rikosilmoitus. Iltalehden (siirryt toiseen palveluun) tietojen mukaan hyökkäyksen kohteeksi joutui keskustan kansanedustaja, entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk). Myös MTV:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan kyseessä on Sipilä.

Sipilälle tuli välikohtauksessa ainakin mustelmia. Iltalehden tietojen mukaan Sipilään käytiin käsiksi ja häntä tönäistiin suojatien ylittämisen yhteydessä.

Välikohtaus tapahtui torstaina 7. tammikuuta keskellä päivää.

Uutinen päivittyy.