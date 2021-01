Veikkauspelien tunnistautumispakko on anonyymin rahapelaamisen loppu – samalla kertyy valtavasti dataa, joka voi helpottaa peliongelmien tunnistamista

Moni saattoi yllättyä tiistaina pelikoneen äärellä, kun hedelmäpeli ei enää kilahtanutkaan käyntiin pelkällä kolikolla tai pankkikortin vilautuksella.

Veikkaus veti tiistaina kaikki julkisten tilojen peliautomaattinsa pakollisen tunnistautumisen taakse. Jatkossa pelaamiseen tarvitaan Veikkauksen etuasiakkuus ja sen todistaminen jokaisella pelikerralla joko Veikkaus-kortilla, pelitiliin liitetyllä maksukortilla tai Veikkauksen sovelluksella.

Taustalla on Veikkauksen vastuullisuusstrategia, jolla pyritään ehkäisemään pelaamisen haittoja ja vähentämään ongelmapelaamista.

Pelaajadatasta voidaan tunnistaa ongelmapelaamista

Uudistuksen myötä Veikkaus arvioi automaateilla pelaamisen vähenevän radikaalisti, jopa sadoilla tuhansilla pelaajilla. Vain pieni osa peliautomaattien pelaajista on tähän asti käyttänyt tunnistautumista sen ollessa vapaaehtoista.

– Peliautomaatteja pelaa noin miljoona asiakasta vuodessa, ja heistä noin neljäsosa on vuoden aikana tunnistautunut vähintään kerran peliautomaatilla. Arviomme on, että kaikki eivät halua tunnistautumista tehdä, sanoo Veikkauksen kanava- ja myyntijohtaja Jari Heino.

Heino uskoo tunnistautumispakon karsivan pelaajajoukosta ainakin satunnaispelaajia sekä niitä, jotka haluavat jatkossakin pelata anonyyminä.

Anonyymin pelaamisen uudistus tekeekin käytännössä mahdottomaksi, ensi vaiheessa hajasijoitetuilla automaateilla ja kesällä myös pelisaleissa. Samalla se kerryttää Veikkaukselle valtavan määrän uutta dataa siitä, kuka pelaa, missä ja kuinka paljon.

Tulevaisuudessa tietoja voitaisiin hyödyntää esimerkiksi yksittäisen asiakkaan peliongelman tunnistamisessa, visioi Heino.

– Voisimmeko tunnistaa ongelmapelaamista pelaajan käyttäytymisestä ja tarjota sen kautta lisäpalveluja? Yksi vaihtoehto olisi esimerkiksi helpdesk-tyyppinen kontaktointi, jos pelaajan asiakastilillä näkyisi huolestuttavan paljon pelaamista, Heino sanoo.

Tunnistautumista ei enää tiistaista lähtien voi ohittaa. Veikkaus suunnittelee tunnistautumispakkoa kaikkiin rahapeleihin lähivuosina. Sami Takkinen / Yle

Lisää keinoja pelaamisen hallintaan

Ensi vaiheessa merkittävämpää on Heinon mukaan kuitenkin se, että pelaaja voi itse seurata omaa pelaamistaan, asettaa tappiorajoja ja jopa estää tiettyjen pelien pelaamisen joko määräajaksi tai kokonaan.

Automaattipelaaja saa lisäksi aikamuistutuksen pelaamisen kestosta 15 minuutin välein. Tähän asti nämä keinot ovat olleet käytössä Veikkauksen nettipeleissä, joissa kirjautuminen on tähänkin asti ollut pelaamisen ehto.

– Nämä toimenpiteet osuvat ensisijaisesti ongelmallisimpaan peliryhmään eli nopearytmisiin onnenpeleihin. Pelienhallintavälineitä tarjotaan asiakkaalle, mutta niiden käyttö on osaltaan asiakkaan oma valinta, Heino sanoo.

Myös pakkoa tarvitaan, sanoo Peluuri

Peliongelmissa auttavan Peluurin yksikönpäällikkö Inka Silvennoinen näyttää pakolliselle tunnistautumiselle ja pelinhallintavälineille vihreää valoa yhtenä askeleena ongelmapelaamisen vähentämiseen.

Silvennoisen mukaan pelaajan itsensä asettamat rajoitukset auttavat kuitenkin lähinnä niitä ongelmallisesti pelaavia, jotka ovat jo päättäneet laittaa pelaamiselle stopin. Siksi tarvitaan myös pakkoa.

– Ongelmallisesti pelaavat, jotka eivät ole motivoituneita pelaamisen lopettamiseen, käyttävät vapaaehtoisia rajoituksia hyvin harvoin. Siksi tarvitaan myös pakollisia tappiorajoja, jotka tällä hetkellä ovat ehdottomasti liian korkeat.

Tällä hetkellä niin sanottujen korkean riskin rahapelien – siis esimerkiksi peliautomaattien – enimmäistappioraja on 2 000 euroa kuukaudessa. Keväällä rajaa laskettiin väliaikaisest (siirryt toiseen palveluun)i 500 euroon, mutta se nostettiin takaisin alkuperäiseen vuoden alussa.

Silvennoinen nostaa esiin myös huolen siitä, että pelaajista kertyvää yksityiskohtaista dataa käytettäisiin esimerkiksi pelien kohdennettuun markkinointiin tai muuten pelaamista lisäävästi.

Tämän huolen Veikkauksen Heino pyyhkisi pois.

– Pakollisen tunnistautumisen ensisijainen tavoite on vähentää pelaamisen haittoja ja toimia vastuullisesti, ei hakea uusia markkinointikeinoja. Jo nyt meillä on digikanavassamme käynnissä kokeilu, jossa netissä paljon pelaavan pelivalikoimaa vähennetään ja pelaajaa muistutetaan pelaamisen hallinnasta, Heino sanoo.

Ongelmapelaaminen Suomessa Noin 3 prosenttia suomalaisista 15–74-vuotiaista kärsii jonkinasteisesta rahapeliongelmasta. Se tarkoittaa 112 000 ihmistä. Peliongelman vakavin muoto, peliriippuvuus, on noin 1,4 prosentilla suomalaisista, eli 52 000 ihmisellä. Vain 2,5 prosenttia pelaajista tuottaa puolet rahapelaamisen kokonaistuotoista. Lähes 80 prosenttia suomalaisista on pelannut jotain Veikkauksen peliä. Lähde: THL (siirryt toiseen palveluun)

Uusi arpajaislaki puuttumassa rahapelaamiseen

Veikkauksen omat toimet eivät ole ainoa lähivuosina rahapelaamista muuttava asia. Viime perjantaina lausuntokierrokselle lähtenyt arpajaislain uudistusehdotus (siirryt toiseen palveluun) tarttuu rahapeliongelmiin kiinni kovalla kädellä.

Esityksessä ehdotetaan muun muassa pakollisen tunnistautumisen kirjaamista lakiin ja laajentamista niin, että kaikki rahapelaaminen raaputusarpoja myöten olisi tunnistautumisen takana vuoteen 2024 mennessä. Veikkauksen oma tavoite on jo vuodessa 2023.

Lisäksi ministeriön työryhmä ehdottaa esimerkiksi tiukennuksia rahapelien markkinointiin ja velvollisuutta sijoittaa automaatit niin, että pelaamisen haitat olisivat mahdollisimman vähäisiä.

Veikkauksen ja muiden toimijoiden on annettava lausuntonsa helmikuun alkuun mennessä, mutta Heinon ensimmäiset ajatukset lakiehdotuksesta ovat positiivisia.

– Kaiken rahapelaamisen saaminen tunnistautumisen taakse on myös Veikkauksen tavoite, ja lakiehdotus tukee sitä. Muut yksityiskohdat katsomme rauhassa läpi, mutta vastuullisuusnäkökulmasta ehdotus näyttää hyvältä, Heino sanoo.

Veikkauksen peliautomaatit on toistaiseksi suljettu alueilla, joissa koronavirusepidemia on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa. Harvassa maakunnassa siis pääsee edes pelaamaan tällä hetkellä. Henrietta Hassinen / Yle

Automaattien sulkeminen helpotus monelle

Jos Peluurin Silvennoinen saisi päättää, peliautomaatit lähtisivät kauppakeskuksista ja huoltoasemilta kokonaan. Veikkaus on korona-aikana sulkenut automaattejaan kiihtymis- ja leviämisvaiheen kunnissa, ja se näkyy Peluuriin tulleissa yhteydenotoissa.

– Ihmisillä on ollut valtava helpotus siitä, että kaupassa voi käydä pelkäämättä retkahtavansa pelaamaan. Lakiehdotuksessa on paljon hyvää, mutta suurin pettymys oli se, että edelleen säilyy nykyisenkaltainen malli, jossa korkean riskin peliautomaatteja on runsaasti kaupoissa ja kioskeissa.

Osana omia vastuullisuustoimiaan Veikkaus on jo poistanut lähes 8 500 hajasijoitettua automaattia ja asetellut automaatteja niin, että yhdessä toimipisteessä niitä voi olla enintään neljä. Veikkauksen mukaan 70 prosentissa pelipaikoista automaatteja on enää 1–2.

Yhdessä automaattien vähentäminen, tunnistautumispakon toteuttamisen ja pelinhallintavälineiden tuominen asiakkaan käyttöön vähentävät Veikkauksen tuottoja noin 300 miljoonaa euroa vuodessa ja sitä kautta valtion tuloutusta noin 200 miljoonaa euroa.

