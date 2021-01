Pirkanmaalla ajokeli on todella vaarallinen, ja pöperöinen keli pahenee päivällä – "Näkyvyys katoaa kokonaan"

Varhain tiistaiaamuna Etelä- ja Lounais-Suomen yli pyyhkäissyt lumimyräkkä ei ole aamupäivään mennessä aiheuttanut suuria vahinkoja Pirkanmaalla.

Kova tuuli on kuitenkin katkonut paikoin sähköjä yön ja aamun aikana. Varhain aamulla Pirkanmaalla oli sähköttömiä talouksia noin 3000. Osa vioista on saatu korjattua. Aamupäivällä kello 9 jälkeen sähköttömiä talouksia oli muutamia satoja eri puolilla Pirkanmaata.

Pöllyävä lumi aiheuttaa ongelmia tieliikenteessä Pirkanmaalla tiistaina. Puuskittainen tuuli ja jäiset tienpinnat tekevät autoilusta vaarallista, muistuttaa Tampereen tieliikennekeskuspäällikkö Eero Sauramäki.

– Pirkanmaalla tuuli haittaa eniten. Lunta kuitenkin tulee vielä tiistain aikana varsin paljonkin.

Tampereen seudulla aamuliikenne on ollut varsin rauhallista. Kolareilta on vielä aamupäivään mennessä vältytty, mutta yksittäisiä vaaratilanteita on jo nähty.

– Odotamme tilanteen vaikeutuvan myöhemmin tänään kun lunta alkaa tulla, Sauramäki sanoo.

– Pöllyävää pakkaslunta tulee olemaan paljon. Näkyvyys katoaa paikoin kokonaan.