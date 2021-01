Myös Aktia uhmaa Finanssivalvonnan suositusta kutistaa tuntuvasti osingonjakoa

Aktia Pankki jakaa viime vuodelta osinkoa vaikka Finanssivalvonta on suositellut äärimmäisen varovaista voitonjakoa. Aktia jakaa osinkoa lähes 37 miljoonaa euroa eli 0,53 euroa osakkeelta.

Aktia kertoo kuitenkin pienentäneensä osinkojen määrän kuuteenkymmeneen prosenttiin tilikauden voitosta Finanssivalvonnan suosituksen vuoksi. Aktian mukaan sen vakavaraisuus ja likviditeetti olisivat mahdollistaneet 0,63 euron osakekohtaisen voitonjaon.

Aktia kertoo tiedotteessaan, että pankin osinkopolitiikan tavoite on maksaa 60–80 prosentin osinko tilikauden voitosta. Aktia perustelee osinkojen maksua vakavaraisuudella. Pankin mukaan on tärkeää, että se on kiinnostava sijoituskohde myös tulevaisuudessa.

Myös Ålandsbanken kertoi tammikuun alussa jakavansa toimintavuodelta 2019 osinkoa yhden euron.

Ålandsbanken perusteli osingonmaksua sillä, että sen tulos toimintavuodelta 2019 oli pankin 100-vuotisen historian paras ja että se on oman oman pääoman tuotolla mitattuna Euroopan kannattavimpia pankkeja.

Finanssivalvonta kehotti keväällä pankkeja pidättäytymään osinkojen maksamisesta kokonaan lokakuuhun asti. Joulukuussa (siirryt toiseen palveluun)Finanssivalvonta suositteli "äärimmäistä varovaisuutta" voitonjaossa.

Finanssivalvonnan mukaan osinkojen maksun lykkäyksellä varmistetaan, että pankit pystyvät rahoittamaan reaalitaloutta. Taustalla on koronapandemia, jonka kesto ja vaikutukset ovat epäselviä.

Fivan apulaisjohtaja Jyri Helenius kertoi tuolloin STT:lle, että Fiva ei ole antanut yhdellekään pankille lupaa poiketa suosituksesta. Suositus ei kuitenkaan ole sitova määräys.