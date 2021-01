Tuima lumimyräkkä riepottelee – katso lukijoiden parhaat kuvat ja lähetä meille omasi

Länsi- ja Etelä-Suomessa on satanut jo kymmeniä senttejä lunta ja lisää tulee taivaan täydeltä.

Ennätyksellinen lumimyräkkä on riepotellut läntistä ja eteläistä Suomea yöstä saakka.

Ylen meteorologi Matti Huutonen kertoo, että yön aikana lunta ehti tulla Länsi-Suomessa jo 5–10 senttiä. Hän muistuttaa myös kovista puuskista, jotka voivat yltyä jopa 20 metriin sekunnissa rannikkoalueilla.

– Etelä- ja Länsi-Suomessa voi päivän aikana tulla jopa 20–30 senttiä lunta ja muualla maassakin tulee laajalti 10–20 senttiä.

Keskiviikkoon mennessä ennustetaan paikoin jopa puolen metrin sademäärää.

Liikenne on ollut vaikeuksissa ja keli on ollut vaikea. Myös sähkökatkoksia on ollut. Lue lisää tästä uutisestamme.

Keräsimme lukijoidemme kuvia eilisestä saakka, ja voit mielellään lähettää meille vielä lisää kuvia myräkän keskeltä.

Lue myös:

"Tekevälle sattuu", joutui Helsingin pelastuslaitos toteamaan, kun paloauto liukasteli pusikkoon – poliisi pyytää harkitsemaan etäpäivää tiistaina

Yle seuraa: Lumimyräkkä aiheuttanut kasapäin onnettomuuksia – Seinäjoella vakava nokkakolari

Saitko osuvan kuvan lumimyräkästä? Riemuitsivatko lapset tai eläimet lumikinoksista? Jäitkö jumiin hankeen ja kuvasit tilanteen? Lähetä kuvasi meille! Voit lähettää kuvat alla olevan linkin kautta. Voit lähettää kuvasi myös sähköpostilla osoitteeseen marika.kataja@yle.fi (siirryt toiseen palveluun). Lue tästä kuvien lähettämisen pelisäännöt.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.