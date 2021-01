Eurooppa pelkää uutta korona-aaltoa juhlakaudesta ja mutaatioista: Britanniassa ja Irlannissa rajua kasvua, monin paikoin myös tasaisempaa

Grafiikka näyttää, että tartuntojen kasvu on erityisen kiivasta myös Tšekissä, mutta esimerkiksi Hollannissa tartunnat ovat ainakin vielä laskussa.

Euroopan toinen korona-aalto näytti tasaantuvan loppusyksystä ja alkutalvesta tiukkojen rajoitusten myötä.

Joulun alla monissa maissa kuitenkin varoiteltiin kansalaisia, sillä juhlakauden matkustelun ja kokoontumisten pelättiin saavan tartunnat taas uuteen nousuun.

Uuden kierteen koronapandemiaan toi Britanniassa havaittu virusmuunnos, jonka on arvioitu tarttuvan aiempia versioita helpommin.

Alta saat tiiviin katsauksen Euroopan koronatilanteeseen juhlakauden jälkeen. Ensin tarkastelemme maita, joissa tilanne on selvästi pahentunut joulun jälkeen. Sitten vilkaisemme maihin, joissa tilanne on ainakin vielä tasaisempi.

Euroopan maista pahimmassa koronajamassa näyttää olevan juuri nyt Irlanti. Suomea hieman pienemmässä, vajaan viiden miljoonan asukkaan maassa raportoitiin tiistaina lähes 5 000 uutta koronatartuntaa.

Irlannin sairaalat jo paikoin täpötäynnä

Maan yleisradioyhtiön RTE:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Irlannin sairaaloissa oli tiistaina 1 700 koronapotilasta, joista noin 140 oli tehohoidossa ja heistä puolet hengityskoneessa.

Tilanteen äkillistä kriisiytymistä kuvaa hyvin se, että vielä kuukausi sitten Irlannissa todettiin vähemmän koronatartuntoja kuin Suomessa.

Irlannin koronarajoitukset ovat jo tapissa: Koko maa on ollut välttämättömiä palveluja lukuun ottamatta jo pari viikkoa käytännössä kiinni kouluja ja useimpia rakennustyömaita myöten.

Britanniassa huima kasvu loppuvuodesta

Britanniassa alun perin havaittu koronaviruksen uusi muunnos lienee ainakin yksi syy tartuntojen räjähdysmäiseen kasvuun. Mailla on tiiviit yhteydet, ja Irlannin terveysviranomaiset arvioivat viime viikolla, että neljäsosassa tartunnoista kyse on brittivariantista.

Mainostaulu Pohjois-Irlannin Belfastissa kehotti joulukuun lopulla menemään viivyttelemättä koronatestiin, jos huomaa maku- tai hajuaistin heikkenevän. AOP

Tiukka koronasulku on voimassa myös koko Britanniassa. Englannissa suljettiin viikko sitten kaikki muu paitsi välttämättömät palvelut, ja kotoa saa poistua vain perustellusta syystä. Määräysten rikkomisesta ensikertalaisellekin rapsahtaa 200 punnan eli noin 230 euron sakko, kertoo BBC (siirryt toiseen palveluun).

Uusien tartuntojen määrän kasvu näyttää jonkin verran tasaantuneen, mutta joulun jälkeen nousu olikin rajua. Ylöspäin käyrä lähti kipuamaan jo joulukuun alussa.

Alla olevalta videolta voit katsoa, miten Englannin julkisen terveydenhuollon johtaja kuvailee koronatilannetta.

Tšekissä turhautumista vaihteleviin rajoituksiin

Tšekissä korona jylläsi Euroopan kovinta vauhtia syksyllä, mutta tartunnat lähtivät laskuun sulkutoimien myötä marraskuussa. Hallitus löysäsi rajoituksia joulun edellä, ja pian käyrä nousi Tšekissä taas ennätystasolle.

Rajoituksia kiristettiin uudelleen vasta joulun jälkeen. Nyt kaupat ovat kiinni, öisin voimassa on ulkonaliikkumiskielto ja lähtökohtaisesti yli kahden ihmisen kokoontumiset ovat kiellettyjä.

Sairaalatkaan eivät juuri ehtineet hengähtää, sillä koronapotilaita on pienen notkahduksen jälkeen jälleen lähes yhtä paljon kuin syksyllä.

Tšekin entinen presidentti ja pääministeri Václav Klaus puhui mielenosoituksessa Prahan Vanhankaupungin aukiolla sunnuntaina. Martin Divisek / EPA

Tšekin hallituksen koronalinja on ollut vaihteleva, ja osa tšekkiläisistä onkin kyllästynyt siihen. Sunnuntaina Prahan keskustassa sekaviksi ja tehottomiksi kuvailtuja rajoituksia vastustettiin tuhansien ihmisten mielenosoituksessa.

Mukana oli kansainvälisten uutistoimistojen mukaan muun muassa elannostaan huolestuneita yrittäjiä, taiteilijoita, opettajia ja ammattiliittoja sekä entinen presidentti ja pääministeri Václav Klaus.

– Ennen pandemian aikana eristettiin sairaat. Nyt ensimmäistä kertaa historiassa terveet eristetään. Tämä on absurdia, Klaus sanoi mielenosoituksessa.

Koronatartunnat ovat olleet selvässä nousussa viime päivinä myös koronauutisista jo tutuiksi käyneissä maissa. Espanjassa parin tasaisen kuukauden jälkeen tartunnat ovat jyrkässä nousussa, ja Ruotsissa käyrä osoittaa juhlapyhien notkahduksen jälkeen yhä sitkeästi ylöspäin.

Hollanti ja Tanska sen sijaan näyttävät tällä hetkellä olevan poikkeuksia Euroopan kartalla: Molemmissa maissa uusien tartuntojen määrä kääntyi laskuun joulun alla, ja suuntaus näyttää jatkuneen ainakin vuodenvaihteen yli. Tanskassa seitsemän päivän keskiarvo on peräti puolittunut joulunalusviikosta.

Sairaalahoidon tarve kova sekä Tanskassa että Hollannissa

Tilanne on silti yhä vakava. Väestöltään suunnilleen Suomen kokoisen Tanskan sairaaloissa oli maan yleisradion mukaan tiistaina yli 900 koronapotilasta, joista noin 130 oli tehohoidossa. Joulunalusviikolta lähtien koronakuolemia on raportoitu 20–30 päivässä.

Kööpenhaminan kuulu kävelykatu Strøget oli tyhjillään tiistaina. Useimmat kaupat on Tanskassa suljettu koronarajoitusten takia. Emil Helms / EPA

Tanskassa tiukennettiin joulukuussa koronarajoituksia, ja perusteluna oli nimenomaan brittiläisen virusmuunnoksen torjunta.

Kokoontumiset on rajoitettu viiteen ihmiseen, useimmat kaupat ja palveluliikkeet on suljettu ja esimerkiksi kaikki opetus pitäisi lähtökohtaisesti hoitaa etänä. Rajoitukset ovat näillä näkymin voimassa vielä kuluvan viikon.

Hollannin koronasulku on hyvin samansuuntainen, ja sen kesto on aika lailla sama kuin Tanskassa. Silti Hollannissakin sairaalahoidon tarve on suurempi kuin kertaakaan aiemmin pandemian aikana.

Muuallakin Keski-Euroopassa tasaisia käyriä

Verrattain maltilliselta tartuntojen valossa koronatilanne näyttää ainakin vielä myös Belgiassa, joka oli Euroopan koronatilastojen kärjessä niin viime keväänä kuin syksylläkin. Samoin Itävallassa tilanne on pysynyt viime viikot tasaisena.

Poliisi vartioi tietä lähellä Baraque de Fraituren hiihtokeskusta Kaakkois-Belgiassa. Hiihtokeskus suljettiin koronarajoitusten takia, kun lumisateet houkuttelivat paikalle joukoittain matkailijoita. Julien Warnand / EPA

Kummassakin maassa on päällä tiukka koronasulku: muiden ihmisten kohtaamiset on rajoitettu minimiin ja vain välttämättömät asiat saa hoitaa.

Koronasulussa on eletty pian kuukauden päivät myös Saksassa. Siellä toimilla ei kuitenkaan ole ainakaan koko maan tasolla ollut toivottavaa vaikutusta, ja sulkua päätettiin jo viime viikolla jatkaa ainakin tammikuun loppuun.

Lue myös: Kirjeenvaihtajalta: Saksassa EU:n rokotehankintoja kutsutaan jo katastrofiksi, mutta onko väitteessä perää?

Britannia panostaa rokotuksiin

Vaikeita viikkoja on edessä, sillä uusien virusmuunnosten vaikutusta ei vielä tiedetä eikä rokotuksista ole lyhyellä aikavälillä apua.

Tässä jutussa mainituista maista ylivoimaisesti nopeimmin rokottaa Britannia. Our World in Data -sivuston (siirryt toiseen palveluun) kokoamien tietojen mukaan siellä on annettu noin neljä rokoteannosta sataa ihmistä kohti.

Maassa onkin käytössä jo kolme koronarokotetta. Viranomaisilta on irronnut lupa niin Pfizerin ja Biontechin, Modernan kuin Astra Zenecan rokotteelle.

Henkilökunta valmistautui pistosten antamiseen Millennium Point -kokouskeskuksessa Birminghamissa maanantaina. Englannissa avattiin maanantaina seitsemän keskusta massarokotuksia varten. EPA / Jacob King

Toisena tulee Tanska, jossa rokoteannoksia on pistetty jo yli kaksi sataa ihmistä kohden. Muissa maissa vertausluku näyttää jäävän vielä alle yhden.

Jutussa on käytetty lähteinä myös Euroopan tartuntatautiviraston ECDC:n raportteja sekä jutussa mainittujen maiden viranomaisten verkkosivuja. Suomen koronatilanteen kehitys näkyy molemmissa grafiikoissa vertailun helpottamiseksi.

Lue täältä uusimmat uutiset koronaviruksesta

Lue myös:

Koronarokotteen myyjiksi esittäytyvät huijarit lisääntyneet netissä – hyväuskoinen voi menettää rahansa, tietonsa tai jopa henkensä

Ensimmäinen ihminen sai Oxford-AstraZenecan koronarokotteen Britanniassa

Israel on maailman nopein rokottaja – jo yli kymmenesosa väestöstä saanut ensi piikin

Liettuan koronaluvut yhä EU:n pahimmat – vuodenvaihteeksi eristetään torit ja sammutetaan kuuset

Lähteet: AFP, Reuters