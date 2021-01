Haaparannan ilmaantuvuusluku on yli 900 ja se huolestuttaa Suomessa – johtava lääkäri: "Nyt liikkuminen minimiin"

Haaparannan koronatilanne on niin huolestuttava, että liikkumista kaupungissa on lääkäreiden mukaan syytä välttää.

Sosiaali- ja terveysministeriön pelkona on, että tartuntojen mukana Ruotsista leviää myös koronaviruksen muuntautunutta muotoa.

Pohjois-Ruotsin koronatilanne on heikentynyt nopeasti. Uusien tartuntojen määrä on moninkertainen verrattuna Suomen puolelle ja mukana pelätään olevan myös muuntautunutta virusmuotoa. Tämä on herättänyt huolta niin Lapissa kuin sosiaali- ja terveysministeriössäkin.

Koronatartuntojen määrää kuvaava ilmaantuvuusluku on Haaparannalla vuodenvaihteessa noussut jo yli 900:n. Kaksoiskaupungin toisella puolella Torniossa luku on hiukan yli sata.

Tornion johtava lääkäri Jukka Ronkainen vetoaa seudun ihmisiin kaiken turhan liikkumisen karsimiseksi pois, jotta viruksen leviäminen saataisiin aisoihin.

– Kokonaan rajaa ei tietenkään voi sulkea. Työmatka- ja tavaraliikennettä on paljon ja perheitä asuu molemmin puolin rajaa, mutta vetoan nyt vakavasti, että kaikki muut kuin aivan välttämättömät käynnit pitäisi nyt jättää pois.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Lapista on oltu ministeriöön yhteydessä tilanteesta. Kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoo, että huolta on erityisesti muuntautuneen virusmuodon leviämisestä Suomeen.

– Emme tiedä Ruotsin tilannetta. Norrbottenin tilanne on aika lailla huonontunut. Toivotaan että joukossa ei ole muuntovirusta, mutta koska tilanne on huonontunut, sitä saattaa olla, Varhila sanoo.

Mahdollisia lisärajoituksia leviämisen torjumiseksi pohditaan ja hallitus neuvottelee tilanteesta keskiviikkona.

"Riski altistua on suuri"

Haaparannan ja Övertorneån johtava lääkäri Jari Havela myöntää, että tilanne on vakava.

– Kyllähän tilanne vakava on, pikkuinen paikkakunta, 10 000 asukasta ja yli neljääkymmentä tartuntaa viikossa, onhan se paljon, Havela sanoo.

Haaparannan luvut ovat huolestuttavan korkeat ja väestössä on paljon taudinkantajia. Tornion johtava lääkäri Jukka Ronkainen kertoo, että hänen päivystysvuorollaan ei ole kertaakaan ollut niin paha tilanne kuin viime viikolla.

– Riski altistua on nyt Haaparannalla suuri emmekä tiedä, ketkä kaikki virusta kantavat. Eikä tilanne meilläkään ole hyvä, Ronkainen sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan lisätoimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi pohditaan keskiviikkona. Rajamääräysten tiukentaminen voi olla listoilla. Jari Kovalainen / Yle

Tartunnat leviävät monelta suunnalta

Jari Havelan mukaan Haaparannan koronataistelussa käydään nyt kolmen rintaman sotaa.

– Tartuntoja tulee monelta suunnalta. Niitä on kantautunut Haaparannalle Etelä-Ruotsista, sairaalasiirroissa ja rajan yli. On myös jokunen tapaus, joissa lähteestä ei ole varmuutta, kertoo Havela.

Tartunnat kulkevat tietysti molempiin suuntiin rajan yli, ja Torniossa virusta on tullut myös esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalta ja pääkaupunkiseudulta.

Sekä Havela että Jukka Ronkainen arvioivat, että tartuntamääriä on kasvattanut liikkuminen joulun aikana.

– Ruotsin kokonaistilanne on ollut koko ajan huonompi kuin Suomen, ja nyt varmaan joulumatkailu on heikentänyt tilannetta Haaparannallakin, sanoo Ronkainen.

Joulun aikaan Haaparannalla oli paljon tartuntoja ja myös ketjuja, joiden lähtösyy jäi tuntemattomaksi.

– Niistä poikii altistuksia ja tartuntoja. Samoista tartuntapuista on tullut sitten perhetartuntoja pirskatin paljon, samoin työpaikkatartuntoja, Havela sanoo.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas sanoo, että Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu useita tartuntoja, jotka ovat peräisin Ruotsista ja Länsi-Pohjan alueelta.

Myös Lapin sairaanhoitopiirissä terveysviranomaiset suosittelevat, ettei länsinaapuriin nyt matkustettaisi kuin aivan pakottavista syistä.

Haaparannan johtavan lääkärin Jari Havelan mielestä osa nuorista kokee, ettei asia koske heitä. Havela muistuttaa, että vaikka ei sairastu itse, voi tartuttaa toisia. Juuso Stoor / Yle

"Nuoret kokevat, ettei asia koske heitä"

Esimerkiksi somekeskusteluissa moni on huomauttanut, että Haaparannalla kasvomaskia käyttävät huomattavasti harvemmat kuin vaikkapa Torniossa.

– Ruotsissa suoranaista virallista suositusta kasvomaskien käytöstä ei ole, mutta varmaan se jossain vaiheessa annetaan erillislainsäädännön tultua voimaan, sanoo Jari Havela.

Esimerkiksi Haaparannan kaupungin sivuilla toki ohjeistetaan pitämään turvavälejä ja käyttämään tarvittaessa hengityssuojaa.

Havelan mukaan ongelmia aiheuttaa myös se, että varsinkin nuoret voivat kokea, ettei asia koske heitä.

– Kesällä ja syksyllä mediassa toitotettiin aika paljon, että korona on nuorille vaaraton ja lievä, ja se mielikuva saattoi monelle jäädä. Valtaosalle se onkin lievä, mutta osan se tappaa ja voi se tappaa sen nuoremmankin, Havela sanoo.

Ja vaikka itse ei vakavasti sairastuisikaan, taudin voi tartuttaa muihin.

– Paljon on ollut nuorison kotiin kantamia tartuntoja. Kotiväki saanut tartunnan ja sieltä on sitten isukki teholla.

Norrbottenissa pohditaan nyt myös rokotusjärjestyksen muuttamista.

Valtakunnallisen suosituksen mukaisesti rokottaminen on aloitettu vanhusten hoitoyksiköiden asukkaista, mutta nyt on Havelan mukaan painetta rokottaa työntekijöitä, koska henkilökuntatartuntoja on ollut varsin runsaasti. Painotuksen muutoksesta päätetään torstaina.

