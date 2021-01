Katso suorana kello 14.15: Uuraisilla suuri tulipalo vanhassa pappilarakennuksessa – Palopäällikkö: "Sammutus tulee kestämään pitkään"

Uuraisilla Marjoniementilan vanhassa pappilassa on syttynyt tulipalo, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitokselta päivystävä päällikkö Pauli Nurminen.

– Vanha pappila on tulessa ja palo on levinnyt yläpohjarakenteisiin ja sitä pyritään sammuttamaan. Kyse on 1800-luvun hirsirakenteisesta talosta. Meidän tietojemme mukaan rakennus on ollut asuinkäytössä, mutta ihmisiä ei tiettävästi ole vaarassa, Nurminen sanoo.

Palo on rajoittunut toistaiseksi vain yhteen rakennukseen.

– Sammutus tulee kestämään useita tunteja ja tulee vierähtämään jopa seuraavan vuorokauden puolelle jäkivartioinnin takia. Kyllä ylimmät kerrokset vaurioituu varmasti ainakin, kun sinne tulee palovahinkoja ja vettä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Marjoniementieltä vähän ennen kello 11. Nurmisen mukaan hälytyksen teki yksityishenkilö. Paikalle lähti heti useita pelastuslaitoksen yksikköjä. Palo luokiteltiin kello 11 jälkeen suureksi.

Paikalle on hälytetty parikymmentä pelastuslaitoksen yksikköä muun maussa Uuraisilta, Äänekoskelta, Jyväskylästä ja Saarijärveltä.

Pelastuslaitokselta kerrotaan, että kova tuuli on tehnyt palon sammutuksesta hankalaa.

Rakennuksen omistaa Mika Saarinen. Hän kertoo, että pappilan päärakennus on ollut matkailukäytössä, lähinnä majoitus- ja juhlakäytössä. Rakennus on Saarisen mukaan valmistunut vuonna 1888.

Talossa on noin neljäsataa neliötä kahdessa karroksessa. Rakennukseen on tehty hiljattain mittava remontti. Saarisen omistuksessa rakennus on ollut vuodesta 2016.

– Olin toimistotöitä tekemässä ja täällä tuli sähkökatko. Alkoi tulla mustaa savua, kun oli juuri lähtenyt sähköt takaisin päälle ja samalla lähti myös palohälyttimet päälle. Tajusin, että IV-koneesta on kyse. Menin ja sammutin niin pitkään kun pystyin, mutta niin kauhea savu oli, ettei siellä voinut olla ja soitin palokunnan, kuvailee Saarinen palon alkua.

Palon syttymissyystä ei ole toistaiseksi arviota.