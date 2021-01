Kainuulaisessa kuntoutuskodissa yksi uusi koronatartunta – tartuntoihin suhtaudutaan kuten muuntovirukseen, mutta varmuutta ei ole

Kajaanissa Samoojan kuntoutuskodissa on todettu yksi uusi koronatartunta yksikön asukkaalla. Yhteensä positiivisia testituloksia on tällä hetkellä tiedossa 19. Niistä yksitoista on asukkaalla, seitsemällä työntekijällä ja yksi tartunta on havaittu tartunnan saaneen karanteenissa olleella perheenjäsenellä.

Kajaanissa todetussa laajassa kuntoutuskotiin liittyvässä tartuntaketjussa on asetettu lisäksi karanteeniin yli 60 henkilöä.

– Pahoin pelkään, että tähän Samoojan ryppääseen tulee lisäosumia. Tapaus on vielä verrattain tuore, sanoo Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, miksi tartunnat ovat levinneet poikkeuksellisen voimakkaasti sekä henkilöstöön että asukkaisiin. Virusnäytteet ovat tutkittavina Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella ja virustyypityksen tuloksia saataneen loppuviikosta.

Koukkarista asukkaiden osalta taudin leviäminen on ymmärrettävää mutta on erittäin poikkeuksellista, että suuressa määrin ja näin lyhyessä ajassa henkilökuntaa on sairastunut suojauksesta huolimatta.

– Suhtaudumme siihen kuin brittivarianttiin eli noudatamme eristyksissä 14 vuorokauden vähimmäisaikaa ja samoin myös karanteeneissa. Ja tämän lisäksi karanteenit on ulotettu laajemmalle kuin koronatapauksissa muutoin meneteltäisiin, kertoo Koukkari.

Olli-Pekka Koukkari uskoo Samoojan kuntoutuskotiin liittyvien tartuntojen määrän vielä kasvavan. Antti Tauriainen / Yle

Samoojan kuntoutuskoti on Kainuun soten mie­len­ter­veys- ja päih­de­kun­tou­tu­jien ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen asu­mis­pal­ve­luyk­sik­kö­, jossa on tällä hetkellä 15 asukasta ja noin kymmenen työntekijää.

Yle kertoi ensimmäisen kerran vuodenvaihteessa, että kun­tou­tus­ko­din kah­del­la asuk­kaal­la on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta. Yksikkö on ollut karanteenissa ja vierailukiellossa 1. tammikuuta alkaen. Asukkaat kuuluvat terveydentilansa perusteella koronataudin riskiryhmään.

Päätökset Kainuun koronatilanteesta tehdään keskiviikkoaamuun mennessä

Kainuu on ilmaantuvuusluvun että positiivisten testitulosten osalta selkeästi epidemian kiihtymisvaiheessa.

– Leviämisvaiheen osalta seuraava viikko tulee näyttämään, kuinka tässä käy.

Koronatilannetta käsitellään alueellisessa koronakoordinaatioryhmässä tiistaina sekä keskiviikkoaamuna kuntien kanssa johto- ja tiedotuskeskuksen kokouksessa.

– Linjaamme keskiviikkoaamuna lähiaikojen suositukset ja ohjeet. Aluehallintovirasto päättää mahdollisista yleisistä rajoitustoimista, kuten tähänkin asti, sanoo Koukkari.