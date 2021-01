Anna Länsisalmi-Keisala tubettaa tilansa arkea ja lehmien kuulumisia – maitoyrittäjille some on mahdollisuus karistaa alalta "ikuisen ruikuttajan" leima

Anna Länsisalmi-Keisalan kainalossa on Ottilia. Keisalan tilalla Töysässä vierailtiin Ylen aamussa 11. tammikuuta 2021.

Maitoyrittäjät ry:n mukaan somettavia tiloja on nykyään kymmeniä. Keisalan tilan elämää seurataan Maalaisjärki-kanavalla YouTubessa.

Anna Länsisalmi-Keisala kävelee kumppareissaan Etelä-Pohjanmaalla Töysässä sijaitsevan Keisalan tilan pihamaata pitkin ja selittää.

– Hieho on just poikinut ja se pitää käydä tarkistamassa, vaikka olenkin juuri käynyt suihkussa, Länsisalmi-Keisala sanoo.

Länsisalmi-Keisalalla on YouTubessa Maalaisjärki-kanava (siirryt toiseen palveluun). Tavanomaisuus on kanavan tavaramerkki.

Kaikki videot tehdään ilman käsikirjoitusta. Toki aihe valmistellaan, mutta toteutustapa on kansanomainen; maatilan asioista kerrotaan puhekielellä, tavallisesti.

Oman osansa saavat eläimet, koneet ja muut tapahtumat – eli uutiset.

Vuoden opetuskanava

Anna Länsisalmi-Keisala aloitti tubettamisen tehdessään opinnäytetyötä Keisalan tilan ja maidontuotannon tunnettuuden kasvattamisesta.

– Haluan kertoa siitä, mistä ruoka tulee ja että eläimet voivat hyvin. Monella ei ole tietoa maaseudun elämästä nykyään, Länsisalmi-Keisala sanoo.

Maalaisjärki-kanava perustettiin vuosi sitten, mutta aktiivinen päivittäminen alkoi kesällä 2020. Sen jälkeen homma on lähtenyt lentoon.

Elokuussa Maalaisjärki-kanava pokkasi Suomen Youtube-gaalassa Vuoden opetuskanava -palkinnon.

– Tein tätä ensin Facebookissa ja Instagramissa kaksi vuotta, mutta videoiden päivitys sinne oli hankalaa, niin piti laajentaa Youtubeen.

Kaiken kaikkiaan Maalaisjärki-kanavan videoita on katseltu yli kolme miljoonaa kertaa ja faneja on nyt lähes 26 000.

Samassa gaalassa Vuoden vaikuttajaksi valittu tubettaja Mmiisas tavoittaa videoillaan keskimäärin yli 100 000 katsojaa ja hänellä tilaajia oli vuonna 2019 vajaat 400 000.

Maitoyrittäjät ry:n puheenjohtaja Juha Kantoniemi antoi vuoden maitoteko-palkinnon Anna Länsisalmi-Keisalalle. Maalaisjärki-kanava on ollut imagomainonnan kulmasta lottovoitto maitoyrittäjille. Kaje Komulainen / Yle

Lue seuraavaksi: Mmiisas on Vuoden vaikuttaja – Suomen ensimmäisessä YouTube-gaalassa palkittiin tubettajia 21 kategoriassa

Lottovoitto maidontuottajille

Länsisalmi-Keisalan Maalaisjärki-kanava on ollut lottovoitto myös muille maidontuottajille, koska se tarjoaa nykyaikaisen näkemyksen maidontuotantoon ja sitä kautta rikkoo vanhoja uskomuksia.

Maitoyrittäjät ry:n puheenjohtaja Juha Kantoniemi kehaisee Länsisalmi-Keisalan videoita ja tyyliä kertoa asioita.

– Tämän parempaa mainosta ei voi olla.

Maalaisjärki-kanavan videot avaavat maidontuotantoa eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta.

– Lehmä ei pihatossa tule ihmettelemään ihmistä, jos sitä lehmää ei kohdella hyvin. Videolta näkyy onnellisia lehmiä, Kantoniemi sanoo.

Tällaisena aikana ihmisiä kiinnostaa ruoka ja ilmasto. Kun kosketuspinta käy ohuemmaksi niin tuotannon avaaminen on tärkeää työtä. Se palvelee koko toimialaa.

– Ruokakeskustelussa viitataan usein tehotuotantoon, mutta nämä Annan videot osoittavat sen, kuinka suurella sydämellä tätä työtä tehdään, Kantoniemi sanoo.

Pari vuotta sitten maidontuottajat aktivoituivat ja kouluttivat jäseniään somessa vaikuttamiseen. Nykyään kymmeniä muitakin maidontuottajia somettaa pienimuotoisesti. Ja näitä koulutuksia jatketaan.

– Minäkin postaan joskus, Kantoniemi toteaa.

Anna Länsisalmi-Keisala aviomies Ossi Keisala ottaa myös osaa videoiden tekoon kuvaamalla aina tarvittaessa. Kaje Komulainen / Yle

Pois ikuisen ruikuttajan leimasta

Juha Kantoniemi näkee somettamisella olevan merkitystä juuri imagon rakentamisessa.

– Somen avulla maitoyrittäijien on mahdollista päästä pois "ikuisen ruikuttajan" leimasta. Me voimme itse antaa sitä toisenlaista kuvaa julkisuuteen. Kaikki positiivinen julkisuus on hyväksi ja vie vaikeuksista voittoon, Kantoniemi sanoo.

Loppuvuodesta 2020 kaurajuomavalmistaja Oatly kampanjoi Suomessa muun muassa kyseenalaistamalla suomalaisia maitomyyttejä.

Kaurajuoman suosio on huomattu myös maitoyrittäjien keskuudessa.

– Sitä ei voi kutsua maidoksi, se on juomaa. Mitä enemmän vaihtoehtoja, sitä enemmän se on kuluttajan etu. Väkimäärä maapallolla kuitenkin kasvaa. Siihen en usko, että kaikki ruoka tuotettaisiin joskus jossain reaktorissa, sanoo Juha Kantoniemi.

Lue seuraavaksi: Kaurajuomayhtiö alkoi kampanjoida maitoa vastaan, ja se meni monella tunteisiin – mutta ei näillä sotkamolaisilla maitotilallisilla

Kokoajan uutta

Maalaisjärki -kanavalla on julkaistu vajaa sata videota. Niistä suosituimpia on katsottu melkein 200 000 kertaa.

Satunnaiseen videoiden lataaminen on kääntynyt siihen, että kerran viikossa torstaisin kanavalle tulee uusi video.

– Seuraajille pitää olla kokoajan uutta, Anna Länsisalmi-Keisala tietää.

Yleensä Länsisalmi-Keisala tekee videoita yksin, mutta usein videoiden kuvaamisesta huolehtii aviomies Ossi Keisala.

Ossi Keisala näkee läheltä miksi kanava on niin kiinnostava ja suosittu.

– Kyllä se on Annan iloinen ja valoisa persoona ja hänen tapansa kertoa asioita, aviomies kehaisee.

Anna Lansisalmi-Keisala halaa lehmää, jonka nimi on Nuorgam. Sen suku on nimetty lappilasten asioiden ympärille Keisalan tilalla lehmät nimetään suvuttain, aina jonkun teeman mukaan. Navetasta löytyy esimerkiksi T-Mörkö ja Paitsio jääkiekkoteemasta. Kaje Komulainen / Yle

Rakkaustarina toi Töysään

Keravalainen Anna Länsisalmi-Keisala päätyi monen mutkan kautta Töysään maatilalle.

Hän kertoo käyneensä mökkinaapurien kanssa karjanäyttelyissä. Kerran ollessaan yövahti hän tapasi tulevan miehensä Ossi Keisalan.

Länsisalmi-Keisala kertoo, että ei ymmärtänyt flirttiä, mutta puoli vuotta myöhemmin löysi tulevan miehensä viestin facebookin boxista, jonne menee ei-kavereiden viestit. Yhteinen matka alkoi myöhemmin Tinderistä.

Nyt stadin tytöstä on tulossa hyvää vauhti koko kansan tuntema julkkis.

Tästä pitää huolen tubettajien vierailut toistensa kanavilla. Esimerksi tubettaja Roni Back on jo vieraillu Maalaisjärki-kanavalla.

Länsisalmi-Keisala suhtautuu tyynesti julkisuuteen. Ehkä siihen reagoidaan joskus tilallakin.

– Meidän on tarkoitus pitää avoimet ovat jossain vaiheessa, hän sanoo.

Länsisalmi-Keisalan mukaan Maalaisjärki-kanava on ottanut vasta ensiaskeleensa maaseudun ilosanoman kertojana. Faneilta tulee paljon pyyntöjä mitä he haluaisivat kokea ja nähdä.

– Tulossa on tosi paljon hyviä ideoita ja rehellistä kerrontaa lehmien arjesta.

Lue seuraavaksi:

Katso, kuinka usein Mmiisas, Herbalisti, Tume tai Sara Sieppi vastaavat seuraajilleen – tutkimme kommentoiduimmat ja tykätyimmät some-vaikuttajat

Keisalan tilalla on jouduttu lopettamaan jo 9 lehmää, syyksi epäillään huonoa rehua – Eläinlääkäri: "Kyllä viime kesä oli järkyttävä maanviljelijän kannalta"

Kauanko emä ja vasikka saavat olla yhdessä? Sattuuko lypsyrobotti? Suomalaiset kysyivät lehmistä, ja nyt asiantuntijat vastaavat