Espanja yrittää toipua hurjasta pakkasaallosta

Espanja alkaa pikkuhiljaa toipua viikonlopun rajusta lumipyrystä ja sitä seuranneesta pakkasesta, jotka ovat kiusanneet etenkin maan keski- ja itäosaa.

Tiistain-vastainen yö oli pääkaupungissa Madridissa kylmin puoleen vuosisataan. Lämpötila laski kaupungissa -10,8 asteeseen ja Barajasin lentokentällä -13,2 asteeseen.

Sadan vuoden aikana kaupungissa on ollut vain 15 kylmempää päivää, kertoo Espanjan ilmatieteen laitos AEMET.

Kylmin lämpötila mitattiin Madridin koillispuolella Guadalajarassa, missä elohopea laski peräti 33,6 pakkasasteeseen, kertoo maan televisio.

Pakkanen aiheuttaa suuria hankaluuksia maassa, jossa kylmään säähän ei ole totuttu. Viranomaisaten tietoon on tullut ainakin viisi pakkasesta johtunutta kuolemantapausta, kolme Madridissa ja kaksi Barcelonassa. Barcelonan uhrit olivat kodittomia.

Mies katselee kun traktori auraa lunta kadulta Puerta del Solin aukiolla Madridissa. Ballesteros / EPA

Pelkästään Madridissa sairaaloihin on tuotu satoja ihmisiä heidän kaaduttuaan jäisillä kaduilla. Osassa kaupunkia vedenjakelu on katkennut putkien jäädyttyä.

Kaupungin puistot on suljettu ja ihmisiä kehotetaan välttämään kävelemistä puiden alla, koska niiden oksat saattavat katketa painavan lumen takia.

Lumen voimasta kaatuneita puita kuninkaallisen palatsin edessä Madridissa. Mariscal / EPA

Paksu lumikerros on estänyt linja-autoliikenteen. Kaupoissa on alkanut olla pulaa tuoretuotteista, koska jakeluliikenne on ollut vaikeuksissa.

Lämpötilat ovat nyt suuressa osassa maata nousseet jo plussan puolelle, mutta esimerkiksi Madridiin ennustetaan vielä tälle päivälle pakkasta. Lumen sulaminen kestää useita päiviä.

Lumimyrskyn jälkeen Espanjaan on luvassa pakkassäätä, lumipeitteen pelätään muuttuvan vaarallisen jäiseksi

Lähteet: AFP