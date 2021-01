Yle seuraa IS:n vaalitenttiä: Suurimpien puolueiden puheenjohtajat tuomitsevat hyökkäyksen Sipilää kohtaa

Viiden suurimman puolueen puheenjohtajat ottavat mittaa toisistaan keskiviikkona Ilta-Sanomien puheenjohtajatentissä (siirryt toiseen palveluun).

Tenttiin osallistuvat hallituksesta SDP:n Sanna Marin, keskustan Annika Saarikko, vihreiden Maria Ohisalo ja oppositiosta perusuomalaisten Jussi Halla-aho ja kokoomuksen Petteri Orpo.

Puheenjohtajat tuomitsevat tentin aluksi väkivaltaisen hyökkäyksen entistä pääministeri Juha Sipilää (kesk.) kohtaan.

Maria Ohisalon mukaan on väärin, jos poliittinen toiminta altistaa väkivallalle. Annika Saarikko toteaa teon olevan vakava ja järkyttävä. Hänestä Sipilään kohdistunut puhe on ollut kovaa ja teko kohdistuu koko poliittiseen järjestelmään, jos selviää, että teon motiivi on ollut poliittinen.

Petteri Orpon mukaan entisen pääministeriin kohdistuva hyökkäys keskellä kirkasta päivää on oire jostain ja se pitää ottaa vakavasti.

Ohisalo ja Saarikko pöllyttävät Halla-ahoa kunnolla

Jussi Halla-aholta kysytään perussuomalaisten ylilyönneistä, eivätkö ne edistä vihapuhetta ja vihamielistä toimintaa? Halla-aho ei allekirjoita kysyjän arvioita perussuomalaisten toiminnasta, he ajavat asiaansa demokratian keinoin. Toki ylilyöntejä on sattunut ja niihin on puututtu, Halla-aho muistuttaa.

Saarikko sanoo, että perussuomalaisten riveistä on esitetty usein ihmisvihamielisiä kommentteja. Myös Orpon mukaan perussuomalaisten parista näitä viestejä tulee eniten.

Ohisalo syyttää Halla-aho siitä, että tämä ei ole tuominnut vihreistä ja muista puolueista esitettyjä viholliskuvia. Ohisalon mukaan Halla-aho on myös panetellut häntä Twitterissä.

Sanna Marin joutuu tilille Twitter-viestistä, jossa hän sanoi Terrafamen kaivoksella vierailleen Sipilän ajavan omaa ja lähipiirinsä etua. Marin pyysi anteeksi viestiään eikä pitänyt sitä asiallisena.

Maria Ohisalolta puolestaan tivataan, tuomitseeko hän Greenpeacen kiipeilyn eduskuntatalon pylväisiin. Lopulta Ohisalo myöntää, että järjestö rikkoi lakia.

Orpo sanoo, että vihreillä tarkoitus pyhittää keinot. Orpon mukaan vihreät eivät ole tuomineet ulkoministeri Pekka Haaviston toimintaa al-Hol-asiassa, vaikka perustuslakivaliokunta katsoi hänen toimineen lainvastaisesti.

Puoluejohtajien mukaan monet ihmiset ovat kieltäytyneet kuntavaaliehdokkuudesta koventuneet ilmapiirin ja some-käyttäytymisen vuoksi.

Halla-aho ei vastaa suoraan kysymykseen, tekikö Twitter oikein, kun se sulki Yhdysvaltain väistyvän presidentin Donald Trumpin tilin. Marin pitää ongelmallisena, jos yhteiskunnallisia päätöksentekijöitä suljetaan pois kokonaan, väliaikaisen sulun ja varoitukset sisällöstä hän ymmärtää.

Kuntavaalit pidetään jo kolmen kuukauden päästä eikä koronakriisi näytä väistyvän. Puheenjohtajilta kysytään lukijoiden lähettämiä kysymyksiä, joita kertyi yli 2 400 kappaletta.

Kuntavaalitentti alkaa kello 17 ja kestää puolitoista tuntia. Tentin vetävät Ilta-Sanomien politiikan toimituksen uutistuottaja Hanna Vesala ja politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Kuntavaalit järjestetään 18. huhtikuuta.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon kello 23 asti.

Lue lisää:

Yle seurasi MT:n kuntavaalitenttiä: vihreät ja PS napit vastakkain kongressihyökkäyksestä, Orpo moitti rokotustahtia, Saarikko puolusti EU-tukia

Mullistaako PS:n ja SDP:n kaksintaistelu kuntavaalituloksen? Tutkijat kahta mieltä siitä, ottiko Suomi jo askelen kohti blokkipolitiikkaa