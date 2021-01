Opetusministeri Saramo: "Ei voi olla niin, että opetus vahvistaa sukupuolia koskevia olettamuksia" – opettajien koulutusta halutaan uudistaa

Opetusministeri Jussi Saramon mukaan hallitus on tietoinen siitä, etteivät koulujen sukupuolikäytänteet aina ole opetussuunnitelman mukaisia.

Opetusministeri Jussi Saramon mukaan hallitus on tietoinen siitä, etteivät koulujen sukupuolikäytänteet aina ole opetussuunnitelman mukaisia.

Yle kertoi tänään, että perinteinen jako tyttöihin ja poikiin vallitsee edelleen koulussa, vaikka vuonna 2014 päivitetty opetussuunnitelma vaatii lisäämään tietoisuutta sukupuolen moninaisuudesta ja purkamaan sukupuolijakoa.

Ylen haastattelemat nuoret opettajat ja opettajaopiskelijat kertovat aiheesta monia esimerkkejä.

Ykkösaamuun haastateltua tuoretta opetusministeriä Jussi Saramoa (vas.) esimerkit eivät yllätä.

– Jonkin verran olen saanut itse vastaavia palautteita.

– Kyllähän nämä esimerkit osoittavat, että vielä on paljon parantamisen varaa ja toimia tarvitaan.

Saramon mukaan koulun pitäisi näyttää edistyksellistä esimerkkiä, koska se muovaa tulevaisuuden yhteiskuntaa.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt koulussa Noin 3 prosenttia oppilaista kertoo kuuluvansa sukupuolivähemmistöön. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat transihmiset, sukupuolettomat, intersukupuoliset sekä sukupuoliristiriitaa kokevat ihmiset.

Lisäksi noin 10 prosenttia kuului seksuaalivähemmistöihin eli oli muita kuin heteroja. Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskysely

– Ei voi olla niin, että opetus vahvistaa sukupuolia koskevia olettamuksia, koska samalla se jättää osan lapsista ja nuorista ilman huomiota.

Hän lisää, että koulujen tiukat sukupuolinormit voivat syventää myös jakoa naisten ja miesten töihin.

Saramon mukaan ongelmat on tiedostettu hallituksessa ja niihin haetaan ratkaisuja.

– Tämä asia on noteerattu ja tähän ollaan jo vastaamassakin. Hallitus käy näitä asioita läpi, jotta ollaan ajassa kiinni.

Opettajien koulutus ja täydennyskoulutus kuntoon

Ylen aamuun haastateltu Suomen opettajaksi opiskelevien liiton puheenjohtaja Saana Ylikruuvin mielestä tyttö-poika-jako istuu tiukassa erityisesti siksi, ettei opettajilla aina ole riittävästi tietoa.

Saramo lupaileekin opettajille täydennyskoulutusta.

– Meillä on hallituksessa Oikeus oppia -ohjelma (siirryt toiseen palveluun), jonka osana ollaan vahvistamassa opettajien täydennyskouiutusta. Sitä kautta sukupuolten tasa-arvoa halutaan vahvistaa.

Opetusneuvos Minna Polvinen kertoo, että sama hanke pyrkii lisäksi muun muassa kehittämään oppilaanohjausta ja purkamaan koulutus- ja ammattialojen jakautumista naisten ja miesten aloihin.

Oikeus oppia -ohjelman tasa-arvotyöryhmän jäsen Päivi Lyhykäinen Opetusalan ammattijärjestöstä uskoo, että uusia konkreettisia toimia sukupuolen moninaisuuden huomioimiseksi kerrotaan syyskuussa, kun työryhmä jättää ehdotuksensa ministerille.

– Uskoisin, että asia otetaan niin vakavasti, että tästä seuraa opettajankoulutukseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia.

Uusien opettajien koulutusta taas kehitetään Opettajankoulutusfoorumissa (siirryt toiseen palveluun), johon osallistuvat kaikkien opettajankoulutusta tarjoavien korkeakoulujen edustajat. Ministeriön erityisasiantuntija Sanna Vahtivuori-Hännisen mukaan sukupuolitietoisuus on viime vuosina lisääntynyt opettajankoulutuksessa, joskin hitaasti.

Esimerkiksi SetSTOP-hanke (siirryt toiseen palveluun) tarjoaa oppimateriaaleja ja muuta apua sukupuolen ja tasa-arvon käsittelyyn opetuksessa. Paljon on kuitenkin kiinni yliopistoista ja jopa opiskelijoista itsestään.

– Meillä on autonomiset korkeakoulut, joissa on erilaiset opetussuunnitelmat. Kaikissa kuitenkin käsitellään tasa-arvoa eri näkökulmista.

– Tarjontaa on paljon, mutta suuri osa siitä on vapaaehtoista. Kyse on pitkälti siitä, mitä opiskelijat itse valitsevat.

