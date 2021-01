Marko Hietala jätti menestysyhtye Nightwishin, haukkui musiikkialan ja tuomitsi Lähi-itään maksettavat osingot – mistä on kyse?

Nightwishin basisti-laulaja Marko Hietala ilmoitti tiistaina sosiaalisessa mediassa jättävänsä Suomen kansainvälisesti menestyneimmän yhtyeen.

Samalla Hietala arvosteli kovin sanoin musiikkiteollisuutta: hänen mukaansa tapa, jolla artisteille jaetaan rahaa on epäreilu, ja muut vetävät liikaa välistä. Hietala viiittaa muun muassa striimauspalveluihin ja kiertuepromoottoreihin ja toteaa, että artistit ovat musiikkiteollisuudessa "banaanivaltioiden asemassa".

Freelancereiden luottamushenkilö Juho Viljanen Muusikkojen liitosta ymmärtää Hietalan purkautumista, etenkin Spotifyn pro rata -mallin osalta. Se suosii artisteja, joiden kuuntelijat käyttävät Spotifyta hyvin aktiivisesti, vaikka itse palvelusta kaikki maksavat saman kuukausimaksun.

– On yleisesti tiedossa, ettei siellä vallitse reilu tulonjakamissysteemi. Jos vaikkapa haluan kuunnella jotain pienempää artistia, maksamani summa ei mene kuuntelutottumusteni ja -kertojeni mukaan, vaan se suuntautuu niille tahoillle, joita Spotifyssa kuunnellaan eniten. Pienille ja keskisuurille toimijoille tämä näyttäytyy epäreiluna, Viljanen toteaa.

Viljanen ihmettelee, miksei Spotify voisi siiirtyä user centric - eli käyttäjäkeskeiseen malliin.

– Toiminta olisi tuolloin läpinäkyvää, ja suosituimmat artistit saisivat edelleen hyviä korvauksia.

Löytyykö vaihtoehto Bandcampista?

Etenkin Yhdysvalloissa suosiota on viime vuosina kasvattunut Bandcamp-niminen alusta. Siitä on muodostunut vaihtoehto Spotifylle. Bandcampissa musiikkia voi striimata tai ostaa, ja tulot ohjautuvat suoraan artisteille. Yksittäiselle artistille Bandcamp on ilmainen, mutta siitä on tarjolla myös maksullisia versioita.

– Bandcampista on tullut suosittu musiikinjakelujärjestelmä etenkin indie-artisteille, joilla ei välttämättä ole tarvetta saada musiikkiaan Spotifyhin. Tämä kertoo myös siitä, että langat halutaan pitää omissa käsissä, Juho Viljanen toteaa.

Toisaalta ainakin jossakin vaiheessa mainetta ja mammonaa halajavan artistin nälkä kasvaa. Tämä tarkoittaa isomman levy-yhtiön kelkkaan siirtymistä, jolloin musiikin laittamista Spotifyhin on enää vaikeaa kieltää. Verkottumista vaativassa maailmassa isotkin yhtyeet ovat ainakin jossakin määrin riippuvaisia musiikkialan muista toimijoista.

Nightwishin Marko Hietala väitti tiistain ilmoituksessaan myös, että suurimmat kiertuejärjestäjät tiristävät rahaa bändien markkinointituotteista ja maksavat osinkoja Lähi-itään. Nightwishin kiertueita ja konsertteja on viime vuosina järjestänyt suomalainen Fullsteam Agency.

– Fullsteam Agency ei maksa minkäänlaisia osinkoja Lähi-itään. Artistiemme ja meidän välisiä sopimuksia taas emme voi julkisesti kommentoida, Fullsteam Agencyn toimitusjohtaja Tuomo Tähtinen kuittaa Yle Uutisille puhelimitse.

Hietala saattoi viitata syytöksellään maailman suurimpiin kuuluvaan kiertuejärjestäjään Live Nationiin. Sen omistajaksi tuli 5,7 prosentin osuudella viime keväänä saudiarabialainen sijoitusyhtiö (siirryt toiseen palveluun). Hietala ei vastannut Ylen haastattelupyyntöön, joten epäselväksi jää, tarkoittiko hän syytöksellään Live Nationin omistajiin kuuluvaa sijoitusyhtiötä.

Saudiarabialaisen sijoitusyhtiön nousu Live Nationin omistajakuntaan herätti tuoreeltaan keskustelua Saudi-Arabian ihmisoikeusrikkomusten tähden.

Kovia tuloja

Nightwishin jäsenten – ja samalla myös Marko Hietalan –kohdalla voisi todeta, etteivät he ole musiikkibisneksen kurimuksessa jääneet nuolemaan näppejään. Nightwishin ympärille perustettiin vuonna 2014 Oily Empire Ltd Oy -yritys, jonka liikevaihto oli vuonna 2016 peräti 3,4 miljoonaa euroa. Toissa vuonna liikevaihto oli 2,9 miljonaa euroa ja tilikauden tulos muhkeat 1,7 miljoonaa euroa.

Kaupparekisterin tietojen mukaan Oily Empiren hallituksen jäseninä toimii rumpali Kai Hahtoa lukuunottamatta koko yhtye. Myös Hietala on yrityksessä mukana. Hallituksen puheenjohtajana toimii bändin entinen rumpali Jukka Nevalainen.

Suomalaisbändeillä on ollut menestyviä yhtiöitä jo pitkään. Reilu vuosikymmen sitten HIMin Himsalabim ja Vosko tahkosivat Ville Valolle ja kumppaneille miljoonia.

Marko Hietalalla oli vuonna 2019 ansiotuloja yli 114 000 euroa ja pääomatuloja runsaat 16 000 euroa.

Vuonna 2018 hänellä oli ansiotuloja yli 90 000 euroa ja pääomatuloja reilu 23 000 euroa. Vuoden 2017 luvut ovat yli 77 000 euroa ansiotuloa ja lähes 22 000 euroa pääomatuloa.

