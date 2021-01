Muuntunutta koronavirusta on löytynyt Suomesta jo muiltakin kuin matkailijoilta – virustutkijat huolissaan: lähiviikot ollaan veitsenterällä

Tutkijoiden mukaan uusien virusmuunnosten tartuntaketjut on pysäytettävä nyt kun se on vielä mahdollista.

Euroopassa ja erityisesti Britanniassa rajusti leviävää koronavirusmuunnosta on löytynyt Suomessa nyt myös sellaisilta ihmisiltä, jotka eivät ole matkailleet ulkomaille.

Kyse on yksittäisistä tapauksista, eikä laajempia tartuntaketjuja toistaiseksi ole havaittu, korostaa zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on toistaiseksi todettu 49 muuntuneen viruksen tartuntaa. Niistä kahta lukuunottamatta muut ovat Britanniasta peräisin olevaa mutaatiota.

– Suurimmalta osalta positiiviset näytteet muuntuneista viruksista ovat rajoilta, jolloin ne kertovat enemmän lähtömaan tilanteesta kuin Suomen tilanteesta, Vapalahti sanoo.

– On kuitenkin alustavia merkkejä siitä, että Suomessakin yhteiskunnassa esiintyvistä positiivistista koronanäytteistä yksittäisiä tartuntoja löytyy, mutta näyttää että näiden osuus on edelleen aika pieni, Vapalahti jatkaa.

Vapalahden mukaan näissä yksittäisissä tapauksissa ei ole ainakaan toistaiseksi löytynyt linkkejä ulkomaille.

Helsingin yliopiston uhkaavien infektiotautien apulaisprofessori Tarja Sironen sanoo, että virusmuunnoksia löytyy koko ajan lisää positiivisista koronanäytteistä.

– Seurantaa tehdään koko ajan, ja sieltä uusia tapauksiakin löytyy. Eli ei tämä tähän jää valitettavasti, Sironen sanoo.

Tarkemmat luvut muunnoksista kertoo THL sitten kun tuloksia valmistuu. Viruksen sekvenssien tutkimus kestää useita päiviä, joten siksi raportoinneissakin on viipeitä.

Huolestuttava tilanne

Sironen sanoo olevansa huolissaan uusien koronavirusmuunnosten takia. Toistaiseksi Suomessa on ollut hyvä tilanne ja koronavirusten tapausmäärät lähtivät jo laskuun. Nyt muunnos voi muuttaa nopeasti kaiken.

– Olen ehdottomasti huolissani. Erityisesti mikäli tämä helposti leviävä brittivariantti pääsee tartunnanjäljitykseltä karkuun, niin tilanne muuttuu ihan selvästi Suomessa, Sironen muistuttaa.

Uhkaavien tartuntatautien apulaisprofessori Tarja Sironen sanoo, että koronaviruksen brittimuunnos leviää helposti ja siitä on syytä olla huolissaan Suomessakin. Pekka Koli / Yle

Brittivariantti B117 on herkemmin tarttuva ja tehokkaammin leviävä kuin aiemmat koronavirusmuodot.

– Näissä muunnoksissa, joista olemme huolissamme, on viruksen soluun sitoutuvassa osassa, siinä piikkiproteiinissa, tapahtunut lukuisia proteiinin aminohappomuunnoksia. Lopputuloksena on se, että niitä tulee enemmän nenä-nieluun ja ne tarttuvat vähän hanakammin ja ovat selvästi tartuttavampia kuin aiemmat versiot, Vapalahti selventää.

Nykyisen viruksen suhteen tartuttavuusluvussa on päästy jo alle yhden. Se tarkoittaa, että tapausmäärät vähenevät, kun yksi tartunnan saanut tartuttaa vähemmän kuin yhden kansalaisen.

– Brittivariantissa nykyisillä toimenpiteillä tapausmäärät tulevat kasvamaan merkittävästi. Se ero on nähty jo Englannissa ja Irlannissa, Vapalahti vertaa.

– Nämä toimet, joita nyt teemme, eivät tule riittämään brittivarianttia ja sen hallitsemista vastaan. Joko meidän täytyy saada torjuttua tai viivytettyä sen leviämistä Suomessa, tai sitten täytyy tehdä merkittävästi enemmän rajoituksia, että tilanne pysyy hallinnassa.

Rokotteet tepsivät brittimuunnokseen

Tutkijat ovat kuitenkin positiivisia sen suhteen, että rokotteet auttavat myös viruksen muunnoksia vastaan, erityisesti brittimuunnosta vastaan.

– Rokotteet tulevat todennäköisesti suojaamaan siltä ja vasta-aineet sen tunnistavat, Vapalahti sanoo.

Sen sijaan Etelä-Afrikan variantti sekä hiljattain Brasiliasta löytynyt muunnos saattavat aiheuttaa hieman enemmän huolia. Ne ovat kuitenkin harvinaisempia.

– Hyvä niin, koska vaikuttaa siltä, että ne karkaavat joiltakin vasta-aineilta, Vapalahti sanoo.

– Tässä välttämättä ei ole kyse siitä, että rokote joko toimii tai ei, vaan siitä että voi olla laadullisia tai määrällisiä eroja. Esimerkiksi siinä, kestääkö immuniteetti yhtä pitkään tai jos rokotteen teho on 95 prosenttia, niin onko se lukema sama tätä uutta varianttia vastaan.

Rajoituksia kiristettävä

Joka tapauksessa tutkijat muistuttavat siitä, että uuden muunnoksen ketjut pitäisi katkaista nyt kun siihen vielä on mahdollisuus. Tällä hetkellä tartuntaketjut ovat pääosin hyvin tiedossa Suomessa.

Tällä hetkellä näytteidenotto kohdennetaan matkailijoihin sekä henkilöihin, jotka ovat olleet kontaktissa koronaviruksen saaneiden kanssa. Matkailijoiden kaikista positiivisista näytteistä tutkitaan viruksen variantti. Myös muista Suomen positiivisista koronavirusnäytteistä otetaan otoksia varianttien selvittämiseksi muilla kuin matkailijoilla.

Keskittyminen pelkästään Britanniaan, Irlantiin tai Etelä-Afrikkaan ei kuitenkaan riitä.

– Olemme osin vielä vähän pimeässä sen suhteen, että monistakaan maista, esimerkiksi Virosta, ei hyvin tiedetä että minkä verran tätä varianttia on siellä, Vapalahti huomauttaa.

Virologian professori Olli Vapalahti lohduttaa, että rokotteet näyttävät tepsivän hyvin viruksen brittimuunnokseen. Pelkästään rokotteet eivät kuitenkaan riitä torjuntaan. Markku Pitkänen / Yle

Sekä Sironen että Vapalahti sanovat, että virusmuunnoksiin tepsivät ihan samanlaiset keinot kuin aiempaankin. Nykyisia rajoituksia pitäisi noudattaa aiempaa huolellisemmin.

– Vähentää kontakteja entisestään, maskin käyttöä vieläkin lisätä, olla huolellinen käsihygienian kanssa, miettiä tuuletusta, ilmanvaihtoa. Eli ihan samat toimenpiteet, mutta olla vaan tosi paljon tarkempi. Myös testeihin meno on entisestään tärkeämpää, jos oireita ilmenee yhtään, Sironen luettelee.

Yksi vaihtoehto voisi myös olla matkailijoiden täydellinen karanteeni.

Juuri nyt veitsenterällä

– Juuri tällä hetkellä on se aikaikkuna, että tartuntaketjujen tulo maahan estetään. Ehkä tietyn ajan jälkeen se ei enää ole mahdollista, mutta ehkä juuri nyt tällä voidaan tehdä viivytystaistelua. Sen lisäksi on selvä, että meidän täytyy etsiä sitä vielä näistä kierrossa olevista tartuntaketjuista yhteiskunnasta, Vapalahti sanoo.

Vapalahden mukaan on tärkeää, että torjuntatoimissa oltaisiin etukenossa.

– Vaikka kaikilla on taisteluväsymystä koronan suhteen, tämä on nyt sellainen asia, että on parempi toimia nopeasti ja estää varianttien laajempi leviäminen varhaisessa vaiheessa. On myöhäistä pidätellä sitä, jos se enemmän pääsee leviämään, ja siinä vaiheessa joudutaan yhteiskuntaa sulkemaan enemmän. On kaikkien edun, myös talouden edun mukaista, että riittäviä toimia tehdään nyt.

Tutkijoiden mukaan on yhä mahdollista pysäyttää epidemian laajeneminen.

– Edelleen uskon siihen, että se on mahdollista, mutta ilman muuta olemme jälleen kerran veitsenterällä tässä tilanteessa. Ihan varmasti tullaan parin viikon sisällä näkemään, mihin suuntaan tilanne muuttuu. Nyt kun ollaan tarkkana, näen vielä mahdollisuuden että saadaan tämä pidettyä hallinnassa, Sironen sanoo.

