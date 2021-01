Poliisi-kaupunginvaltuutetun somekuva päätyi virkavallan syyniin Seinäjoella – nyt selvitetään, oliko poliisille sopivaa käyttää lapuanliikkeen paitaa

Tästä kuvasta tuli kohu. Kuvan julkaissut Piia Kattelus-Kilpeläinen on virkavapaalla poliisin tehtävistä. Hän on työskennellyt Pohjanmaan poliisilaitoksen rikososastolla.

Tästä kuvasta tuli kohu. Kuvan julkaissut Piia Kattelus-Kilpeläinen on virkavapaalla poliisin tehtävistä. Hän on työskennellyt Pohjanmaan poliisilaitoksen rikososastolla. Studio Street Oy / www.studiostreet.fi

Seinäjokelaisen poliisin ja kaupunginvaltuutetun Piia Kattelus-Kilpeläisen (ps.) kuva vuodelta 2017 on joutunut poliisin syyniin.

Kattelus-Kilpeläinen julkaisi Twitterissä uuden vuoden tervehdyksenä vanhan kuvan, jossa hän esiintyy sinimustassa paidassa kirves kädessä lakeuden laidalla.

Poliitikon ja virkavapaalla olevan poliisin sonnustautuminen lapuanliikkeen ja IKL:n väreihin synnytti somekohun.

Nyt asiaa on alettu selvitellä Pohjanmaan poliisilaitoksella.

– Meille on tullut useampi kansalaisyhteydenotto asiasta, ja sen takia asia on otettu esille, toteaa poliisilakimies Vesa Nyrhinen Pohjanmaan poliisilaitokselta.

Nyrhisen mukaan Kattelus-Kilpeläisen tapauksen käsittely on keskeneräinen ja kaikilta osin salassa pidettävä, mutta hän vahvistaa, että asia on käsittelyssä. Selvitettävänä on, onko Kattelus-Kilpeläinen rikkonut poliisia velvoittavia käyttäytymissääntöjä.

Virkavapaa ei vapauta poliisia

Kattelus-Kilpeläinen hämmästelee syntynyttä kohua.

Kattelus-Kilpeläinen huomauttaa, että hän on virkavapaalla ja että Twitterissä hän toimii yksityishenkilönä. Hän vetoaa myös perustuslaillisiin oikeuksiinsa.

– Perustuslaissa ei ole mitään viittausta, että poliisi ei saisi osallistua poliittiseen toimintaan ja poliisilla on samat perusoikeudet kuin kellä tahansa kansalaisilla eli mielipiteen- ja sanan- ja uskonnonvapaus.

Poliisilakimies Vesa Nyrhinen puolestaan sanoo, että selvittelyn alla olevassa tapauksessa ei ole oikeastaan mitään merkitystä sillä, onko poliisi virassa vai virkavapaalla.

Poliisia velvoittavat samat käyttäytymissäännöt sekä virassa että virkavapaalla.

– Poliisin on sekä virassaan että yksityiselämässään käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla ja niin ettei poliisin arvo siitä kärsi.

Kohu vanhasta kuvasta

Kohua herättäneen kuvan Piia Kattelus-Kilpeläinen julkaisi ensimmäisen kerran kolme vuotta sitten. Silloin kuva kytkeytyi EU-kritiikkiin.

– Kuvan nimi on "Irti EU:n kahleista", selvittää Kattelus-Kilpeläinen kuvan historiaa.

Kohu kuvasta syntyi vasta nyt.

Kattelus-Kilpeläinen näkee tämän yhtenä osoituksena siitä, että yhteiskunnan ilmapiiri on kehittynyt huonompaan suuntaan, ja että sanan- ja mielipiteenvapautta on rajoitettu aikaisempaa enemmän.

Häntä harmittaa se, että asioita ymmärretään tahallaan väärin.

Itse hän kokee tulleensa maalitetuksi ja viittaa siinä yhteydessä muun muassa silakkaliikkeen toimintaan.

– Maalittamisen kohteeksi joutuvat ihmiset, jotka tuovat esiin asioita omalla nimellään ja julkisesti.

Kattelus-Kilpeläinen sanoo seuraavansa mielenkiinnolla, mihin prosessi johtaa ja mitä siitä seuraa. Hän kysyy, että eletäänkö nyt tosiaan vuotta 2021.

– Jos minulla on ollut vääränvärinen villapaita ja siitä syntyy nyt joku prosessi, niin mielenkiinnolla seuraan, mitä tapahtuu. Lapuan suunnalta on jo kuulunut viestiä, että seuraavaksi varmaan hallitus säätää paitalain eli jokaisen kannattaa nyt siivota vaatekaappiinsa.

Muutamia varoituksia

Kattelus-Kilpeläinen ei kerro, onko työnantaja puuttunut aikaisemmin hänen somekäyttäytymiseensä.

Ilkkapohjalaisen mukaan (siirryt toiseen palveluun)hän on saanut aikaisemmin kaksi kirjallista varoitusta käytöksensä takia ja lisäksi hänet on erotettu määräajaksi virasta. Erottamispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.

Kattelus ei kommentoi lehtitietoja, mutta ei myöskään kiellä, että hänellä olisi keskeneräinen prosessi liittyen määräaikaiseen virasta erottamiseen.

Poliisilakimies Vesa Nyrhinen kertoo, että Pohjanmaan poliisilaitoksella on viime vuosina annettu muutamia kirjallisia varoituksia somekäyttäytymisen takia. Lisäksi yksi tapaus on johtanut määräaikaiseen erottamiseen virasta, mutta tämä tapaus ei ole lainvoimainen valituksen takia.

Nyrhinen ei kerro, liittyykö joku tapauksista tai osa aikaisemmista tapauksista Kattelus-Kilpeläiseen.

Nyrhisen mukaan toimenpiteisiin johtaneissa tapauksissa on ollut kysymys esimerkiksi väärien tietojen jakamisesta somessa tai rasistisista mielipiteistä.

– Poliisilla on sosiaalisen median ohjeet, ja ne ovat henkilöstön tiedossa, toteaa Nyrhinen.

Lue myös:

Poseerauskuvasta noussut myrsky yllätti päätoimittajan: "Viimeistään nyt on päivänselvää, että sinimusta tarkoittaa eri asiaa Lapualla ja muualla maassa"

Äärioikeistolainen lapuanliike muilutti, murhasi ja terrorisoi – Jaakko Kosola on kuuluisaa sukua ja kantaa historian arpia mukanaan