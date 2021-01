Jäähalliravintolan ikkunasta lätkää voi seurata livenä, vaikka katsomo on kiinni – AVI: toiminnan tavanomaisuus ratkaisee, voiko ravintola olla auki

Vaasan Sportin kotipeliä seurasi lauantaina 130 henkilöä jäähalliravintolassa. Kokoontumisrajoitus esimerkiksi urheilutapahtumissa on Pohjanmaalla 10 henkilöä.

Jääkiekon SM-liigassa pelaavan Vaasan Sportin kotipelit on pelattu korona-ajalle tyypillisesti ilman yleisöä. Pohjanmaallakin on voimassa 10 hengen maksimirajoitus kokoontumisiin, eikä urheilutapahtumia saa järjestää.

Viime lauantaina Sportin kotipeliä seurasi kuitenkin paikalla jäähallissa noin 130 henkilöä. Ei katsomossa, vaan uuden jäähallin ravintolatiloissa.

Jäähallissa toimiva ravintola piti ovensa auki ja illastajille tarjottiin ikkunan takana jääkiekkoviihdettä, jos sitä huvitti seurata.

Koronarajoitukset urheilutapahtumille kyllä Sportissa tunnetaan. Ravintolatoiminnan osalta asiaa on selvitetty, toteaa Vaasan Sportin toimitusjohtaja Tomas Kurtén.

– On kysytty, voidaanko harrastaa ravintolaliiketoimintaa ja vastaus on, että voimme. Lippuja ei myydä, mutta illallista ja juomia niin kuin ravintolassa muutenkin, Kurtén sanoo.

Uuden jäähallin ravintola toimii Vaasassa omalla sisäänkäynnillä eikä sinne kuljeta yleisten sisäänkäyntien kautta. Kurtén muistuttaa, että katsomoiden ovet on suljettu.

"Tavanomaista toimintaa"

Sportin Kurtén toteaa, että peli-illan ravintolatoiminta on sitä tavanomaista toimintaa, mitä jäähalliravintolassa tehdään muutenkin. Sama tavanomaisuus koskee aitioita.

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston mukaan juuri tavanomaisuus onkin tässä yksi ratkaiseva kriteeri toiminnalle.

AVI linjaa, että mikäli ravintolatoiminta on tavanomaista toimintaa, se sallitaan ja ravintola voi olla auki.

– Olemme keskustelleet Sportin ja muidenkin toimijoiden kanssa asiasta pitkin syksyä ja joulukuussa vähän tarkennettiin [linjauksia] koskien juuri jäähallien ravintoloita ja aitioita. Sitä, miten niitä voidaan käyttää ja miten rajoitukset sekä määräykset huomioidaan, sanoo AVIn alkoholiosaston ylitarkastaja Johanna Holmäng-Jaskari.

Holmäng-Jaskarin mukaan Vaasan jäähallissa on tiloja, jotka ovat selvästi käytössä vain ottelutilanteessa - ja niiden käyttö on koronarajoitusten takia selkeästi kiellettyä.

Myös mahdollinen lipunmyynti ratkaisee.

– Monesti lipunmyynti on merkki siitä, että kyseessä on erikoisempi tilaisuus tai tapahtuma,

Tomas Kurténin mukaan Vaasan Sportin kotipelissä ei lauantaina myyty lippuja.

– Ei myyty lippuja. Kyllä me tiedetään, että niin ei saa tehdä, Kurtén sanoo.

Aluehallintoviraston mukaan, jos ravintolatoiminta on tavanomaista toimintaa, sitä saa jatkaa alaa säätelevien koronarajoitusten mukaisesti. Marie Söderman-Salonen/Yle

Vaasan jäähallin poikkeustilanne

Johanna Holmäng-Jaskari toteaa, että AVI ei ole se taho, joka tekee viimekäden rajanvedon, varsinkaan etukäteen.

– Toimijan itse pitää tietää, onko tämä [toiminta] heille tavanomaista vai poikkeuksellista.

Vaasan Sportin kotipelihallin osalta tilanne on kuitekin hieman hankala; halli avattiin korona-aikana, joten niin sanottua "normaalia" toimintaa siellä ei ole ollut vielä ollenkaan.

– Ei ole vertailukohtaa. Ei voida ehkä suoralta kädeltä sanoa, mikä on tavanomaista toimintaa. Tulkinnanvaraa valitettavasti jää, mikä on aina vähän haasteellista.

"Niin varmasti muutkin toimii"

SM-liigajoukkueiden ravintoloiden aukiolokäytännöt ovat tiedossa myös SM-liigaorganisaatiossa.

SM-liigan kilpailutoimenjohtaja Arto Järvelän mukaan Vaasa ei ole ainoa liigapaikkakunta, jossa jäähallin ravintola on avattu ottelun ajaksi.

– Kyllä tästä on ollut jo aiemmin puhetta liigassa joukkuiden kanssa ja esimerkiksi Ruotsin pääsarja SHL:ssa ravintolat ovat olleet koko ajan auki, Järvelä sanoo.

Järvelä painottaa kuitenkin, että käytännön soveltaminen ja valvominen on jokaisen liigajoukkuueen ja valvovien viranomaisten vastuulla. Ja lipunmyynti, kuten Avikin on painottanut, on kiellettyä.

Tomas Kurténin mukaan Vaasassa on pohdittu voisiko näillä ohjeistuksilla ja linjauksilla ravintolatoimintaa pitää auki myös vieraspelien aikana. Peli voisi olla katsottavissa televisiosta.

– Niin varmasti muutkin toimii, Kurtén sanoo.

Vaikka koronarajoitukset rajoittavat toimintaa, Kurtén toteaa ymmärtävänsä viranomaisten yritystä löytää hyvät ja toimivat rajoitustoimenpiteet koronaepidemian kurissapitämiseksi.

– On kuitenkin hyvä, että meillä on 200 tartuntaa päivässä, eikä 20 000.

