Oikean tiedon puolesta huuhaata vastaan – PET-keskuksen johtaja Juhani Knuuti on Vuoden professori

Lääketieteen professori Juhani Knuuti on toiminut Turun yliopistossa vuodesta 1996 lähtien. MIlla Talassalo

Kansainvälisesti arvostettu tutkija on ahkerasti kumonnut sosiaalisessa mediassa esitettäviä vääriä terveysväittämiä.

Lääketieteen professori Juhani Knuuti Turun yliopistosta on valittu Vuoden professoriksi 2021. Professoriliitto julkisti valinnan torstaina etäyhteyksin järjestyillä Tieteen päivillä Helsingissä.

Valtakunnallisen PET-keskuksen johtajana toimiva Juhani Knuuti on tehnyt mittavan uran ja on kansainvälisesti arvostettu tutkija. Vuonna 1960 syntynyt Knuuti on toiminut Turun yliopistossa vuodesta 1996 lähtien.

Professoriliiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä toteaa Knuutin olevan vankkumaton tutkitun tiedon puolustaja.

– Tärkeän tutkimustyönsä ohella hän jaksaa vaikuttaa mediassa ja sosiaalisen median kanavilla ihmisten terveyden kannalta kumuloituvan ja jatkuvasti muuntuvan oikean tiedon puolesta huuhaata vastaan. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus toteutuu Juhani Knuutin työssä esimerkillisellä tavalla, toteaa Heikkilä.

Knuuti kirjoittaa myös tiedettä yleistajuistavaa blogia ja vaikuttaa itse aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Ahkerana kouluttajana hän on myös yhteistyössä alan opiskelijoiden kanssa käynyt sosiaalisen median virheellisiä terveysväittämiä vastaan.

Syksyllä 2020 hän julkaisi tiedettä yleistajuistavan kirjan, jossa käsitellään terveysväitteitä tutkitun tiedon avulla.

Kansainvälisesti arvostettu sydänspesialisti

Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Tyksin yhteisessä, valtakunnallisessa PET-keskuksessa tutkitaan esimerkiksi syövän levinneisyyttä, aivoja tai sydäntä leikekuvausmenetelmällä.

Juhani Knuuti toimii myös Tyksin kliinisen fysiologian, isotooppi- ja PET-tutkimusten yksikössä ylilääkärinä. Hän on tutkinut erityisesti sydänlihaksen verenkiertoa ja aineenvaihduntaa kohdistuen sepelvaltimotautiin ja sydämen vajaatoimintaan.

Vuosina 2008–2019 Knuuti toimi verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien tutkimuksen Suomen Akatemian huippuyksikön johtajana. Turun yliopiston ohella toimintaan osallistui Itä-Suomen yliopisto.

Knuuti on kirjoittanut lähes 600 tieteellistä, vertaisarvioitua artikkelia, joihin on viitattu runsaasti kansainvälisesti. Vuosina 2017, 2019 ja 2020 Knuuti nousi arvostetulle viitatuimpien tutkijoiden Highly Cited Researchers -listalle kliinisen lääketieteen aihepiiristä.

Hän on toiminut myös Euroopan sydänyhdistyksen Käypä hoito -komiteassa vuosina 2011–2014 ja 2016–2019 (European Society of Cardiology, Guidelines Committee) ja on kirjoittajana yli kymmenessä Käypä hoito -ohjeessa.

Palkittu usein aiemminkin

Professori Juhani Knuuti on palkittu lukuisia kertoja ansioistaan lääketieteessä sekä terveysvaikuttajana.

Yhteiskunnallisena vaikuttajana hän on saanut muun muassa Lääkäriseura Duodecimin Tiedottajapalkinnon (2016), Terveystoimittaja ry:n Hyvän Tiedon Omenan (2020) ja Skepsis-yhdistyksen Sokrates-palkinnon (2020).

Hänelle on myönnetty muun muassa Scandinavian Society of Clinical Physiology and Nuclear Medicinen Big Scientific Prize -palkinto vuonna 2005 ja samana vuonna hänet kutsuttiin pitämään Marie Curie -luento radiolääketieteen vuosittaisessa kongressissa. Knuuti kutsuttiin Suomen Tiedeakatemian jäseneksi vuonna 2020.

Nyt myönnetyn Vuoden Professori 2021 -tunnustuksen palkintosumma on 20 000 euroa.