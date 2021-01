Koronan riivaaman vanhusten kotiutusyksikön hoitajat joutuivat ennakkoluulojen kohteeksi: "Tuntuu kuin meitä pelättäisiin"

Lauttarannan ikääntyneiden kotiutusyksikössä Kouvolassa eletään nyt arkea hätätilanteen keskellä.

Kotiutusyksikön osastolla on todettu 34 koronatartuntaa, joita on sekä henkilökunnalla että asukkailla. Viime viikonloppuna kolme osaston asukasta menehtyi.

Sairaanhoitaja Marja-Leena Forsström on työskennellyt Lauttarannan kotiutusyksikössä parikymmentä vuotta. Viime aikoina hänestä on tuntunut siltä, kuin hän työskentelisi eturintamassa.

Tilanteet vaihtuvat hetki hetkeltä.

– Vähän riittämättömyyttä on, mutta työpäivät menevät nopeasti. Ihmiset ovat tosi motivoituneita tekemään töitä asiakkaiden hyväksi, Forsström sanoo.

Osastolla on nyt vähän omia työntekijöitä, koska heistä suurin osa on karanteenissa tai he ovat saaneet koronavirustartunnan. Osasto toimii pääosin sijaisten voimin.

– He ovat tosin päteviä ammattilaisia kaikki. Tosi kivaa, kun he ovat tulleet auttamaan meitä täällä.

Lauttarannan kotiutusyksikössä on todettu 34 koronatartuntaa. Arkistokuva. Antro Valo / Yle

Ulkoinen paine

Lauttarannan kotiutusyksikön työntekijöille järjestettiin tiistaina ensimmäistä kertaa kriisiapua. Tilaisuus järjestettiin kaikille aamuvuorolaisille ennen vuoronvaihtoa iltapäivällä.

Marja-Leena Forsströmin mukaan työntekijät ovat omasta terveydestään "niin huolissaan kuin hoitajat voivat olla". Hän kokee, että työntekijöille tulee ulkoisia paineita huolissaan olevilta omaisilta. Hoitajat ovat törmänneet ennakkoluuloihin myös sosiaalisessa mediassa.

– Valtaosa omaisista ymmärtää tämän tilanteen, missä nyt ollaan. Kuitenkin lehtikirjoittelut ja somemaailman kirjoittelut luovat turhia paineita. Melkein tuntuu kuin meitä pelättäisiin, että me tartuttaisimme koko kansakunnan.

Hänen mukaansa monet työntekijät pelkäävät, että kantavat viruksen kotiinsa.

Lauttarannan kotiutusyksikön asiakkaina on ikääntyneitä ihmisiä. Arkistokuva. Tanja Kröger / Yle

Asukkaat ymmärtäväisiä

Lauttarannan kotiutusyksikössä on asiakkaina myös muistisairaita ihmisiä. Marja-Leena Forsström on yllättynyt siitä, miten hyvin asukkaat ovat suhtautuneet koronatilanteeseen. Hän huomauttaa, että useimmat asukkaista muistavat esimerkiksi isorokon.

Isorokon viimeinen tautitapaus todettiin vuonna 1977. Se aiheutti maailmalla vielä 1970-luvun alussa vuosittain noin kahden miljoonan ihmisen kuoleman.

– Isorokosta kun muistuttaa, että tämä on nyt samantyyppinen tilanne, niin useimmiten muistisairaat ymmärtävät sen helpostikin. Tosin se tarvitsee sanoa monta kertaa päivässä, mutta kuitenkin melko mukavasti he sen muistavat.

Forsströmin mukaan osaston asiakkaat ovat sen ikäluokan ihmisiä, että he osaavat ottaa asian realistisemmin vastaan kuin muut nykypäivän ihmiset.

– He ovat kokeneet useimmiten muutakin sellaista, mikä on koskettanut koko kansakuntaa.

Marja-Leena Forsström uskoo, että koronaan liittyvä huoli on suurempaa kotiutusyksikön ulkopuolella kuin sisäpuolella.

– Toki mekin kannamme huolta, mutta yritämme hoitaa tämän asian ammattitaitoisesti läpi ja toivomme, että me voitamme tämän tilanteen.

