Koronakriisin hoito ja kiistely EU:n elvytysrahojen käytöstä horjuttavat Italian hallitusta – joutuuko pääministeri Conte eroamaan?

Koronavirusepidemian toisen aallon hoidon kanssa kamppailevaa Italiaa uhkaa myös poliittinen kriisi.

Italian entinen pääministeri, hallituspuolue Italia Vivan johtaja Matteo Renzi on toistuvasti kritisoinut pääministeri Giuseppe Conten tapaa hoitaa koronakriisiä ja uhannut puolueensa vetävän hallitukselta tukensa.

Conten ja istuvan hallituksen kohtalo selvinnee tänä iltana, kun italialaisministerit käyvät läpi maan suunnitelmaa siitä, miten EU:n elvytysrahat käytetään.

Italia Viva -puolueen johtaja Matteo Renzi joulukuisessa tv-ohjelmassa. Angelo Carconi / EPA

Italialaislehdet ennakoivat, että pääministeri Conten eroaa (siirryt toiseen palveluun), mikäli Italia Viva -puolueen ministerit asettuvat kokouksessa talouden elvytyssuunnitelmaa vastaan tai eroavat.

Renzin pienpuolue ratkaisevassa asemassa

Matteo Renzi perusti Italia Viva -puolueen erottuaan Demokraattisesta puolueesta syksyllä vuonna 2019. Kyselyissä puolueen kannatus on vain alle kolme prosenttia, mutta sillä on hallituksessa kaksi ministeriä ja se on parlamentissa vaa’ankieliasemassa. Puolueen päätös vetää tukensa Conten hallitukselta veisi siis hallituksen kriisiin.

Renzi arvostelee pääministeri Contea muun muassa hitaudesta EU:n elvytysrahojen käyttösuunnitelman laadinnassa ja sen sisällöstä sekä siitä, ettei hallitus ole päässyt yksimielisyyteen Euroopan vakausmekanismin kautta tulevan rahoitustuen käyttämisestä.

Italian on määrä saada EU:n elvytyspaketista jäsenmaista määrällisesti eniten tukea ja lainaa, yli 200 miljardia euroa.

Hallituksen muut osapuolet Demokraattinen puolue PD ja populistinen Viiden tähden liike ovat puolestaan asettuneet Renziä vastaan. Esimerkiksi PD:n johtaja Nicola Zingaretti sanoi tänään tiistaina (siirryt toiseen palveluun), että hallituskriisin aloittaminen olisi Renziltä valtava poliittinen harha-askel.

Jos poliittiseen kriisiin ajaudutaan, seuraukset ovat epäselvät. (siirryt toiseen palveluun)On mahdollista, että Conte saisi presidentiltä mandaatin pyrkiä muodostamaan uuden hallituksen eri kokoonpanolla – joko samojen puolueiden kanssa, mutta uusilla ministerinimityksillä, tai ilman Italia Vivaa.

Puolityhjiä baareja ja ravintoloita Torinossa maanantaina. Tino Romano / EPA

Jos tämä ei onnistuisi, presidentti voisi nimittää maalle virkamieshallituksen. Uusien vaalien järjestäminen on vaihtoehdoista viimeinen.

Tyytymättömyys pitkittyvään epidemiatilanteeseen kasvaa

Poliittisen kriisin ajoitus on erityisen hankala siksi, että Italiassa eletään koronapandemian toista aaltoa ja hallinnolla on täysi työ pyrkiä vastaamaan pitkittyvän koronakriisin tuomiin haasteisiin.

Kaikkiaan maassa on pandemian aikana tilastoitu lähes 2,3 miljoonaa tartuntaa ja yli 79 tuhatta koronaan liittyvää kuolemaa. Pahin tilanne oli marras-joulukuussa, mutta luvut ovat pysyneet sitkeästi koholla. Esimerkiksi eilen Italiassa rekisteröitiin yli 12 tuhatta uutta tartuntaa.

Talous sakkaa koronan takia: bruttokansantuote laski arviolta noin 9 prosenttia (siirryt toiseen palveluun) viime vuonna ja koronatilateen pitkittyessä talousvaikutukset kasvavat.

Samalla Italian hallitukseen kohdistuu valtava paine onnistua käyttämään EU:n elvytysrahat talouskasvua tukevalla tavalla.

Lue täältä, miksi Italian talous on ongelmissa

Lisäksi hallituksen tulisi tällä viikolla hyväksyä myös maan uudet koronarajoitukset. Yöllistä ulkonaliikkumiskieltoa ja kansallista hätä tilaa ennakoidaan jatkettavan.

Roomassa opiskelijat osoittivat maanantaina mieltään, kun koulujen avaamista lähiopetukselle oli päätetty lykätä. Angelo Carconi / EPA

Monin paikoin Italiassa myös ravintoloiden ennakoidaan pysyvän kiinni jatkossakin, mikä turhauttaa yrittäjiä.

Tulevana perjantaina moni ravintoloitsija on uhannut (siirryt toiseen palveluun) avata liiketoimensa ovet illallisaikaan rajoituksista huolimatta. Viime syksynä Italiassa nähtiin jopa väkivaltaisiksi äityneitä mielenosoituksia (siirryt toiseen palveluun)koronarajoitusten takia.

Lue lisää:

Mikä on kiistelty EU:n elvytysrahasto? Lue 7 kysymystä ja vastausta, miten rahasto rakennetaan ja miksi Suomen poliitikot riitelevät siitä